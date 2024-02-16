Буданов* констатировал ухудшение положения ВСУ на фронте - 16.02.2024 Украина.ру
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Буданов* констатировал ухудшение положения ВСУ на фронте
Буданов* констатировал ухудшение положения ВСУ на фронте - 16.02.2024 Украина.ру
Буданов* констатировал ухудшение положения ВСУ на фронте
Украинская армия испытывает трудности в зоне спецоперации из-за нехватки снарядов. Об этом заявил глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов* в интервью изданию Libération, признав, что ситуация для ВСУ на фронте плохая
2024-02-16T17:45
2024-02-16T17:45
новости
кирилл буданов
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По его словам, партнёры Киева не могут закрыть потребности боевиков ВСУ, а промышленность страны не справляется с такими задачами. Ранее сообщалось, что в Авдеевке подразделения украинской армии вынуждено оставляют позиции, так как больше не могут их удерживать. До этого, представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что ситуация в Авдеевке приобрела критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов у ВСУ. * Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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новости, кирилл буданов, всу, сво, запад, военная помощь, военная техника
Новости, Кирилл Буданов, ВСУ, СВО, Запад, военная помощь, военная техника

Буданов* констатировал ухудшение положения ВСУ на фронте

17:45 16.02.2024
 
© pravda.com.ua
© pravda.com.ua
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Украинская армия испытывает трудности в зоне спецоперации из-за нехватки снарядов. Об этом заявил глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов* в интервью изданию Libération, признав, что ситуация для ВСУ на фронте плохая

"Плохая (прим. ред. - ситуация на фронте), но не критическая. Действительно, не хватает снарядов, и на это есть объективные причины. У нас есть два года войны высокой интенсивности", – сказал он журналистам.

По его словам, партнёры Киева не могут закрыть потребности боевиков ВСУ, а промышленность страны не справляется с такими задачами.
Ранее сообщалось, что в Авдеевке подразделения украинской армии вынуждено оставляют позиции, так как больше не могут их удерживать. До этого, представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что ситуация в Авдеевке приобрела критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов у ВСУ.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
- РИА Новости, 1920, 30.10.2023
30 октября 2023, 14:26
Украина может потерять Авдеевку из-за нехватки боеприпасов и людей - NYTВоеннослужащие признались журналистам Nytimes, что им непросто противостоять натиску российских войск и есть вполне обоснованные опасения потерять стратегически важный населенный пункт
 
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