https://ukraina.ru/20240216/1053353339.html

Буданов* констатировал ухудшение положения ВСУ на фронте

Буданов* констатировал ухудшение положения ВСУ на фронте - 16.02.2024 Украина.ру

Буданов* констатировал ухудшение положения ВСУ на фронте

Украинская армия испытывает трудности в зоне спецоперации из-за нехватки снарядов. Об этом заявил глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов* в интервью изданию Libération, признав, что ситуация для ВСУ на фронте плохая

2024-02-16T17:45

2024-02-16T17:45

2024-02-16T17:45

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По его словам, партнёры Киева не могут закрыть потребности боевиков ВСУ, а промышленность страны не справляется с такими задачами. Ранее сообщалось, что в Авдеевке подразделения украинской армии вынуждено оставляют позиции, так как больше не могут их удерживать. До этого, представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что ситуация в Авдеевке приобрела критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов у ВСУ. * Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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новости, кирилл буданов, всу, сво, запад, военная помощь, военная техника