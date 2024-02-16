https://ukraina.ru/20240216/1053353339.html
Буданов* констатировал ухудшение положения ВСУ на фронте
Буданов* констатировал ухудшение положения ВСУ на фронте - 16.02.2024 Украина.ру
Буданов* констатировал ухудшение положения ВСУ на фронте
Украинская армия испытывает трудности в зоне спецоперации из-за нехватки снарядов. Об этом заявил глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов* в интервью изданию Libération, признав, что ситуация для ВСУ на фронте плохая
2024-02-16T17:45
2024-02-16T17:45
2024-02-16T17:45
новости
кирилл буданов
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По его словам, партнёры Киева не могут закрыть потребности боевиков ВСУ, а промышленность страны не справляется с такими задачами. Ранее сообщалось, что в Авдеевке подразделения украинской армии вынуждено оставляют позиции, так как больше не могут их удерживать. До этого, представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что ситуация в Авдеевке приобрела критический характер, в том числе из-за дефицита боеприпасов у ВСУ. * Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20231030/1050605650.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кирилл буданов, всу, сво, запад, военная помощь, военная техника
Новости, Кирилл Буданов, ВСУ, СВО, Запад, военная помощь, военная техника
Буданов* констатировал ухудшение положения ВСУ на фронте
Украинская армия испытывает трудности в зоне спецоперации из-за нехватки снарядов. Об этом заявил глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов* в интервью изданию Libération, признав, что ситуация для ВСУ на фронте плохая