https://ukraina.ru/20240216/1053358512.html

США не могут помочь Украине без одобрения Конгресса – Байден

США не могут помочь Украине без одобрения Конгресса – Байден - 16.02.2024 Украина.ру

США не могут помочь Украине без одобрения Конгресса – Байден

США лишены возможности финансировать Украину без согласования дополнительных средств конгрессом. Об этом в пятницу, 16 февраля, заявил глава Белого дома Байден, выступая перед журналистами

2024-02-16T21:50

2024-02-16T21:50

2024-02-16T21:50

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Байдена спросили, сможет ли Вашингтон снабжать Украину оружием без принятия мер Конгрессом. Кроме того, он выразил недовольство в ответ на уход Палаты представителей на двухнедельный перерыв без проведения голосования по законопроекту о поддержке Украины. По его мнению, такая позиция укрепляет сомнение, что Вашингтон – надёжный партнёр. Напомним, на текущей неделе Сенат США проголосовал за пакетный законопроект, который предусматривает 61 млрд долларов для Украины, однако Палата представителей ушла на перерыв до конца февраля, не проголосовав за выделение средств Киеву. Как сообщает газета Politico, в поисках компромисса для дальнейшей поддержки киевского режима, в Палате представителей США рассматривают законопроект, которым предлагается выделить Украине, Израилю и Тайваню пакет военной помощи на сумму 66,3 млрд долларов, вместо 95 млрд долларов, принятых Сенатом на этой неделе.

https://ukraina.ru/20240215/1053294593.html

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новости, украина, джо байден, сша, военная помощь, военная техника, всу, сво, финансирование, конгресс сша