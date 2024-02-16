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В США представили законопроект с меньшей помощью Украине

В США представили законопроект с меньшей помощью Украине - 16.02.2024 Украина.ру

В США представили законопроект с меньшей помощью Украине

В поисках компромисса для дальнейшей поддержки киевского режима, в Палате представителей США рассматривают законопроект, которым предлагается выделить Украине, Израилю и Тайваню пакет военной помощи на сумму 66,3 млрд долларов, вместо 95 млрд долларов, принятых Сенатом на этой неделе. Об этом сообщает газета Politico

2024-02-16T21:07

2024-02-16T21:07

2024-02-16T21:07

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Уточняется, что такое решение инициировал республиканец Брайан Фитцпатрик. Законопроект представляет собой сокращённую версию пакета военной помощи для Украины, Израиля и Тайваня, а также содержит положения, направленные на усиление безопасности на границе. Последнее – направлено на то, чтобы убедить республиканцев, которые выступают против финансирования Киева без решения внутренних проблем США. Кроме этого, ещё 13,4 млрд долларов пойдут Пентагону на замену оружия, отправленного на Украину из американских военных запасов. В отличие от этого проекта, утвержденный законопроект Сената предусматривает также средства на экономическую, финансовую, гражданскую и ядерную безопасность Украины – более девяти миллиардов долларов. Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол уже раскритиковал законопроект за то, что он не включает гуманитарную помощь Газе и Украине. Он также считает, что "Конгресс должен принять дополнительное соглашение в марте, чтобы помочь Киеву в его запланированном контрнаступлении в апреле". Напомним, Сенат США проголосовал за пакетный законопроект, который предусматривает 61 млрд долларов для Украины, однако Палата представителей ушла на перерыв до конца февраля, не проголосовав за выделение средств Киеву.Ранее известный американский журналист Такер Карлсон в интервью с американским сенатором Джеймсом Дэвидом Вэнсом заявил, что Украина не сможет одолеть Россию на поле боя даже при поддержке западных стран.

https://ukraina.ru/20240215/1053294593.html

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новости, украина, сша, военная помощь, военная техника, всу, сво