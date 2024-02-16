Пентагон признал, что Авдеевка станет предвестником новых поражений ВСУ
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов и операторов БПЛА на Краснолиманском направлении
Без дополнительной помощи США, украинская армия рискует потерять больше территорий. Ситуация в Авдеевке станет предвестником новых поражений, считает высокопоставленная представительница Пентагона
"Мы видим, что у украинцев заканчиваются критические запасы, особенно боеприпасы. Мы видим в этом предвестье того, что случится, если мы не получим дополнительного финансирования. (...) Будет много других точек на линии фронта, где у войск будут заканчиваться запасы", — цитирует чиновницу РИА Новости.
Она признала, что ВСУ имеют ничтожные шансы для борьбы в российской армией без согласования дополнительных 60 миллиардов долларов для Киева. По её словам, сегодня "ставки невероятно высоки".
Ранее в США уже комментировали ситуацию в Авдеевке. Представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что ВСУ испытывают дефицит боеприпасов из-за чего город может перейти под контроль ВС России.
В пятницу, 16 февраля, командующий украинских сил "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ покидают свои позиции в Авдеевке, "тактически отходят". По его словам, в населённом пункте нет заблокированных украинских подразделений, однако судя по многочисленным видеороликам боевиков ВСУ, снятым на месте, в реальности ситуация в Авдеевке абсолютно противоположная.
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