Пентагон признал, что Авдеевка станет предвестником новых поражений ВСУ - 16.02.2024 Украина.ру
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Пентагон признал, что Авдеевка станет предвестником новых поражений ВСУ
Пентагон признал, что Авдеевка станет предвестником новых поражений ВСУ - 16.02.2024 Украина.ру
Пентагон признал, что Авдеевка станет предвестником новых поражений ВСУ
Без дополнительной помощи США, украинская армия рискует потерять больше территорий. Ситуация в Авдеевке станет предвестником новых поражений, считает высокопоставленная представительница Пентагона
2024-02-16T19:07
2024-02-16T19:07
новости
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пентагон
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Она признала, что ВСУ имеют ничтожные шансы для борьбы в российской армией без согласования дополнительных 60 миллиардов долларов для Киева. По её словам, сегодня "ставки невероятно высоки". Ранее в США уже комментировали ситуацию в Авдеевке. Представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что ВСУ испытывают дефицит боеприпасов из-за чего город может перейти под контроль ВС России. В пятницу, 16 февраля, командующий украинских сил "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ покидают свои позиции в Авдеевке, "тактически отходят". По его словам, в населённом пункте нет заблокированных украинских подразделений, однако судя по многочисленным видеороликам боевиков ВСУ, снятым на месте, в реальности ситуация в Авдеевке абсолютно противоположная.
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новости, авдеевка, сво, всу, потери всу, вс рф, пентагон, военная помощь, военная техника
Новости, Авдеевка, СВО, ВСУ, потери ВСУ, ВС РФ, Пентагон, военная помощь, военная техника

Пентагон признал, что Авдеевка станет предвестником новых поражений ВСУ

19:07 16.02.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов и операторов БПЛА на Краснолиманском направлении
Боевая работа артиллеристов и операторов БПЛА на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Без дополнительной помощи США, украинская армия рискует потерять больше территорий. Ситуация в Авдеевке станет предвестником новых поражений, считает высокопоставленная представительница Пентагона
"Мы видим, что у украинцев заканчиваются критические запасы, особенно боеприпасы. Мы видим в этом предвестье того, что случится, если мы не получим дополнительного финансирования. (...) Будет много других точек на линии фронта, где у войск будут заканчиваться запасы", — цитирует чиновницу РИА Новости.
Она признала, что ВСУ имеют ничтожные шансы для борьбы в российской армией без согласования дополнительных 60 миллиардов долларов для Киева. По её словам, сегодня "ставки невероятно высоки".
Ранее в США уже комментировали ситуацию в Авдеевке. Представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что ВСУ испытывают дефицит боеприпасов из-за чего город может перейти под контроль ВС России.
В пятницу, 16 февраля, командующий украинских сил "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ покидают свои позиции в Авдеевке, "тактически отходят". По его словам, в населённом пункте нет заблокированных украинских подразделений, однако судя по многочисленным видеороликам боевиков ВСУ, снятым на месте, в реальности ситуация в Авдеевке абсолютно противоположная.
12:21
Какие потери понесут ВСУ в боях за Авдеевку и как пройдёт новая мобилизация на Украине - ПолищукВоенный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук рассказал о том, как скажутся действия нового украинского командования на ходе спецоперации, какое тяжёлое решение предстоит принять Зеленскому и для чего под это решение готовят утилизацию украинских нацистов в Авдеевке
 
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