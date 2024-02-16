https://ukraina.ru/20240216/1053356857.html

Пентагон признал, что Авдеевка станет предвестником новых поражений ВСУ

Пентагон признал, что Авдеевка станет предвестником новых поражений ВСУ - 16.02.2024 Украина.ру

Пентагон признал, что Авдеевка станет предвестником новых поражений ВСУ

Без дополнительной помощи США, украинская армия рискует потерять больше территорий. Ситуация в Авдеевке станет предвестником новых поражений, считает высокопоставленная представительница Пентагона

2024-02-16T19:07

2024-02-16T19:07

2024-02-16T19:07

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Она признала, что ВСУ имеют ничтожные шансы для борьбы в российской армией без согласования дополнительных 60 миллиардов долларов для Киева. По её словам, сегодня "ставки невероятно высоки". Ранее в США уже комментировали ситуацию в Авдеевке. Представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что ВСУ испытывают дефицит боеприпасов из-за чего город может перейти под контроль ВС России. В пятницу, 16 февраля, командующий украинских сил "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ покидают свои позиции в Авдеевке, "тактически отходят". По его словам, в населённом пункте нет заблокированных украинских подразделений, однако судя по многочисленным видеороликам боевиков ВСУ, снятым на месте, в реальности ситуация в Авдеевке абсолютно противоположная.

https://ukraina.ru/20240216/1053333007.html

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новости, авдеевка, сво, всу, потери всу, вс рф, пентагон, военная помощь, военная техника