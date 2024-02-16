Генсек ООН призвал Москву и Киев к устойчивому миру - 16.02.2024 Украина.ру
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Генсек ООН призвал Москву и Киев к устойчивому миру
Генсек ООН призвал Москву и Киев к устойчивому миру - 16.02.2024 Украина.ру
Генсек ООН призвал Москву и Киев к устойчивому миру
Для России и Украины важен устойчивый и справедливый мир, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш, призвав всех к соблюдению Устава организации и международного право
2024-02-16T18:42
2024-02-16T18:42
новости
антониу гутерреш
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Напомним, что пока в ООН призывают к миру, Берлин объявляет о новом пакете военной помощи Киев на сумму около 1,1 миллиарда евро. В него войдут: 36 промышленных танковых и колесных гаубиц, 120 тысяч снарядов артиллерийских боеприпасов, ещё две системы ПВО и ракеты типа Iris-T. Сам же канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что переговоры по Украине не имеют смысла, если речь идёт о капитуляции. Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал недопустимыми удары украинских войск по мирному населению и гражданской инфраструктуре. Такие заявления в организации делали неоднократно, однако боевиков ВСУ это ещё ни разу не останавливало.
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новости, антониу гутерреш, оон, украина, россия, сво
Новости, Антониу Гутерреш, ООН, Украина, Россия, СВО

Генсек ООН призвал Москву и Киев к устойчивому миру

18:42 16.02.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСаммит G20 в Риме
Саммит G20 в Риме - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Для России и Украины важен устойчивый и справедливый мир, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш, призвав всех к соблюдению Устава организации и международного право
"Нам крайне нужен справедливый и устойчивый мир для Украины, для России и для всего мира", – цитирует РИА Новости слова генсека ООН.
Напомним, что пока в ООН призывают к миру, Берлин объявляет о новом пакете военной помощи Киев на сумму около 1,1 миллиарда евро. В него войдут: 36 промышленных танковых и колесных гаубиц, 120 тысяч снарядов артиллерийских боеприпасов, ещё две системы ПВО и ракеты типа Iris-T.
Сам же канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что переговоры по Украине не имеют смысла, если речь идёт о капитуляции.
Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал недопустимыми удары украинских войск по мирному населению и гражданской инфраструктуре. Такие заявления в организации делали неоднократно, однако боевиков ВСУ это ещё ни разу не останавливало.
Жители Белгорода приносят свечи и цветы на стихийные мемориалы в центре города - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
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Дело о теракте. Российские следователи разыщут виновных в убийстве жителей БелгородаСледственный комитет России завел уголовное дело о теракте после обстрела Белгородской области со стороны украинских военных в четверг. Об этом 16 февраля сообщили в пресс-службе СК
 
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