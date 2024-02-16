https://ukraina.ru/20240216/1053355945.html
Генсек ООН призвал Москву и Киев к устойчивому миру
Генсек ООН призвал Москву и Киев к устойчивому миру - 16.02.2024 Украина.ру
Генсек ООН призвал Москву и Киев к устойчивому миру
Для России и Украины важен устойчивый и справедливый мир, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш, призвав всех к соблюдению Устава организации и международного право
2024-02-16T18:42
2024-02-16T18:42
2024-02-16T18:42
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Напомним, что пока в ООН призывают к миру, Берлин объявляет о новом пакете военной помощи Киев на сумму около 1,1 миллиарда евро. В него войдут: 36 промышленных танковых и колесных гаубиц, 120 тысяч снарядов артиллерийских боеприпасов, ещё две системы ПВО и ракеты типа Iris-T. Сам же канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что переговоры по Украине не имеют смысла, если речь идёт о капитуляции. Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал недопустимыми удары украинских войск по мирному населению и гражданской инфраструктуре. Такие заявления в организации делали неоднократно, однако боевиков ВСУ это ещё ни разу не останавливало.
https://ukraina.ru/20240216/1053331348.html
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новости, антониу гутерреш, оон, украина, россия, сво
Новости, Антониу Гутерреш, ООН, Украина, Россия, СВО
Генсек ООН призвал Москву и Киев к устойчивому миру
Для России и Украины важен устойчивый и справедливый мир, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш, призвав всех к соблюдению Устава организации и международного право