"Деньги не вернут": журналист Карлсон назвал мошенничеством очередную инициативу по Украине - 16.02.2024 Украина.ру
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"Деньги не вернут": журналист Карлсон назвал мошенничеством очередную инициативу по Украине
"Деньги не вернут": журналист Карлсон назвал мошенничеством очередную инициативу по Украине - 16.02.2024 Украина.ру
"Деньги не вернут": журналист Карлсон назвал мошенничеством очередную инициативу по Украине
Американский журналист Такер Карлсон 16 февраля прокомментировал в соцсети Х инициативу сенатора Линдси Грэма, предложившего одолжить Украине 60 миллиардов долларов из дополнительных бюджетных ассигнований, а не безвозмездно отдавать деньги стране
2024-02-16T13:56
2024-02-16T13:56
помощь
украина
деньги
такер карлсон
линдси грэм
сенатор
дональд трамп
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"Это мошенничество. Украина никогда не вернет долги, и мы никогда не заставим их это сделать", - категорично заявил Карлсон.В подобной инициативе репортер видит "лишь более бесчестный способ отправить в регион еще больше не подлежащего учету оружия, отсрочить неизбежное мирное соглашение и отправить на гибель принудительно призванных украинцев, некоторые из которых почти являются ровесниками сенатора Грэма".На днях Сенат США все-таки утвердил проект помощи Украине, причем транши для страны в законопроекте предусмотрены до сентября 2025 года, то есть захватывая начало периода правления того человека, который победит на предстоящих президентских выборах.Другими словами, хочет будущий президент того или нет, но в первые полгода ему придется содержать Киев.Примечательно, что американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, долгое время поддерживающий выделение помощи Киеву и придерживающийся антироссийской позиции, переменил свое отношение и проголосовал против выделения пакета помощи Украине. Сделал он это под влиянием экс-президента США Дональда Трампа, сообщила газета Washington Post.Как считает издание, перемена во мнении Грэма свидетельствует, что даже самые ярые сторонники вмешательства в зарубежную политику попали под влияние более изоляционистских настроений в Республиканской партии, к которой относится и сам Трамп.Перемены в поведении Грэма породили слухи, что он может стремиться занять пост в администрации Трампа в случае его переизбрания.Ранее Грэм поддержал предложение Трампа прекратить безвозмездно предоставлять помощь Вашингтона иностранным государствам, превратив такую помощь в кредитные займы.
https://ukraina.ru/20240214/1053278258.html
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помощь, украина, деньги, такер карлсон, линдси грэм, сенатор, дональд трамп
помощь, Украина, деньги, Такер Карлсон, Линдси Грэм, сенатор, Дональд Трамп

"Деньги не вернут": журналист Карлсон назвал мошенничеством очередную инициативу по Украине

13:56 16.02.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Американский журналист Такер Карлсон 16 февраля прокомментировал в соцсети Х инициативу сенатора Линдси Грэма, предложившего одолжить Украине 60 миллиардов долларов из дополнительных бюджетных ассигнований, а не безвозмездно отдавать деньги стране
"Это мошенничество. Украина никогда не вернет долги, и мы никогда не заставим их это сделать", - категорично заявил Карлсон.
В подобной инициативе репортер видит "лишь более бесчестный способ отправить в регион еще больше не подлежащего учету оружия, отсрочить неизбежное мирное соглашение и отправить на гибель принудительно призванных украинцев, некоторые из которых почти являются ровесниками сенатора Грэма".
"Было бы проще, если бы он присоединился к ним на поле битвы", - отметил Карлсон.
На днях Сенат США все-таки утвердил проект помощи Украине, причем транши для страны в законопроекте предусмотрены до сентября 2025 года, то есть захватывая начало периода правления того человека, который победит на предстоящих президентских выборах.
Другими словами, хочет будущий президент того или нет, но в первые полгода ему придется содержать Киев.
Примечательно, что американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, долгое время поддерживающий выделение помощи Киеву и придерживающийся антироссийской позиции, переменил свое отношение и проголосовал против выделения пакета помощи Украине. Сделал он это под влиянием экс-президента США Дональда Трампа, сообщила газета Washington Post.
Как считает издание, перемена во мнении Грэма свидетельствует, что даже самые ярые сторонники вмешательства в зарубежную политику попали под влияние более изоляционистских настроений в Республиканской партии, к которой относится и сам Трамп.
Перемены в поведении Грэма породили слухи, что он может стремиться занять пост в администрации Трампа в случае его переизбрания.
Ранее Грэм поддержал предложение Трампа прекратить безвозмездно предоставлять помощь Вашингтона иностранным государствам, превратив такую помощь в кредитные займы.
14 февраля, 09:00
Трещина в ядерном щите, безуспешные атаки, беспрецедентная помощь. Главное на Украине на утро 14 февраля
 
помощьУкраинаденьгиТакер КарлсонЛиндси ГрэмсенаторДональд Трамп
 
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