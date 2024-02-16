https://ukraina.ru/20240216/1053337886.html

"Деньги не вернут": журналист Карлсон назвал мошенничеством очередную инициативу по Украине

"Деньги не вернут": журналист Карлсон назвал мошенничеством очередную инициативу по Украине - 16.02.2024 Украина.ру

"Деньги не вернут": журналист Карлсон назвал мошенничеством очередную инициативу по Украине

Американский журналист Такер Карлсон 16 февраля прокомментировал в соцсети Х инициативу сенатора Линдси Грэма, предложившего одолжить Украине 60 миллиардов долларов из дополнительных бюджетных ассигнований, а не безвозмездно отдавать деньги стране

2024-02-16T13:56

2024-02-16T13:56

2024-02-16T13:56

помощь

украина

деньги

такер карлсон

линдси грэм

сенатор

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/09/1053189966_0:111:2904:1745_1920x0_80_0_0_e26e16257e502abff3d5c1724e828eb0.jpg

"Это мошенничество. Украина никогда не вернет долги, и мы никогда не заставим их это сделать", - категорично заявил Карлсон.В подобной инициативе репортер видит "лишь более бесчестный способ отправить в регион еще больше не подлежащего учету оружия, отсрочить неизбежное мирное соглашение и отправить на гибель принудительно призванных украинцев, некоторые из которых почти являются ровесниками сенатора Грэма".На днях Сенат США все-таки утвердил проект помощи Украине, причем транши для страны в законопроекте предусмотрены до сентября 2025 года, то есть захватывая начало периода правления того человека, который победит на предстоящих президентских выборах.Другими словами, хочет будущий президент того или нет, но в первые полгода ему придется содержать Киев.Примечательно, что американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, долгое время поддерживающий выделение помощи Киеву и придерживающийся антироссийской позиции, переменил свое отношение и проголосовал против выделения пакета помощи Украине. Сделал он это под влиянием экс-президента США Дональда Трампа, сообщила газета Washington Post.Как считает издание, перемена во мнении Грэма свидетельствует, что даже самые ярые сторонники вмешательства в зарубежную политику попали под влияние более изоляционистских настроений в Республиканской партии, к которой относится и сам Трамп.Перемены в поведении Грэма породили слухи, что он может стремиться занять пост в администрации Трампа в случае его переизбрания.Ранее Грэм поддержал предложение Трампа прекратить безвозмездно предоставлять помощь Вашингтона иностранным государствам, превратив такую помощь в кредитные займы.

https://ukraina.ru/20240214/1053278258.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

помощь, украина, деньги, такер карлсон, линдси грэм, сенатор, дональд трамп