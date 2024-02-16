https://ukraina.ru/20240216/1053326579.html
Военный обозреватель предположил, что армия РФ решит с Харьковом и смогут ли ВСУ прорваться в Синьковке
Военный обозреватель предположил, что армия РФ решит с Харьковом и смогут ли ВСУ прорваться в Синьковке - 16.02.2024 Украина.ру
Военный обозреватель предположил, что армия РФ решит с Харьковом и смогут ли ВСУ прорваться в Синьковке
Находясь в обороне, ВСУ пытаются прорваться в районе села Синьковка под Купянском. Это логистический пункт, откуда идет прямая дорога на правобережье Оскола. От села туда идет бывшая промзона еще времен СССР. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-02-16T04:10
2024-02-16T04:10
2024-02-16T04:10
новости
харьков
купянское направление
купянск
река
окружение
наступление
логистика
всу
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Сейчас у ВСУ нет сил, чтобы организовать наступление, подобное осеннему наступлению 2022 года. Но, находясь в обороне, первым делом они попытаются прорваться в районе села Синьковка под Купянском, которое уже находится в полуокружении, рассказал обозреватель.Синьковка – это логистический пункт, откуда идет прямая дорога на правобережье Купянска. От села туда идет бывшая промзона еще времен СССР, сейчас там уже ничего нет. Там есть благоприятная возможность действовать дальше, добавил он.Некоторые эксперты, даже с военным образованием, всерьез говорят, что российские военные будут брать штурмом Харьков. Это, мягко говоря, несерьезно. Чтобы решить вопрос с Харьковом, есть другие способы и тактические действия. Есть окружение, блокировка, фланговые удары в обход Харькова, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240214/1053280921.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, харьков, купянское направление, купянск, река, окружение, наступление, логистика, всу, вс рф, сво
Новости, Харьков, Купянское направление, Купянск, река, окружение, наступление, логистика, ВСУ, ВС РФ, СВО
Военный обозреватель предположил, что армия РФ решит с Харьковом и смогут ли ВСУ прорваться в Синьковке
Находясь в обороне, ВСУ пытаются прорваться в районе села Синьковка под Купянском. Это логистический пункт, откуда идет прямая дорога на правобережье Оскола. От села туда идет бывшая промзона еще времен СССР. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Сейчас у ВСУ нет сил, чтобы организовать наступление, подобное осеннему наступлению 2022 года. Но, находясь в обороне, первым делом они попытаются прорваться в районе села Синьковка под Купянском, которое уже находится в полуокружении, рассказал обозреватель.
Синьковка – это логистический пункт, откуда идет прямая дорога на правобережье Купянска. От села туда идет бывшая промзона еще времен СССР, сейчас там уже ничего нет. Там есть благоприятная возможность действовать дальше, добавил он.
"Поэтому нам важно выполнить поставленные задачи и продолжать от Синьковки методичное наступление на правый берег. Мы идем туда с разных направлений, и Синькова является одним из участков, где наши ведут активные боевые действия", - подчеркнул Алёхин.
Некоторые эксперты, даже с военным образованием, всерьез говорят, что российские военные будут брать штурмом Харьков. Это, мягко говоря, несерьезно. Чтобы решить вопрос с Харьковом, есть другие способы и тактические действия. Есть окружение, блокировка, фланговые удары в обход Харькова, подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь