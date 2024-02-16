https://ukraina.ru/20240216/1053326579.html

Военный обозреватель предположил, что армия РФ решит с Харьковом и смогут ли ВСУ прорваться в Синьковке

Военный обозреватель предположил, что армия РФ решит с Харьковом и смогут ли ВСУ прорваться в Синьковке - 16.02.2024 Украина.ру

Военный обозреватель предположил, что армия РФ решит с Харьковом и смогут ли ВСУ прорваться в Синьковке

Находясь в обороне, ВСУ пытаются прорваться в районе села Синьковка под Купянском. Это логистический пункт, откуда идет прямая дорога на правобережье Оскола. От села туда идет бывшая промзона еще времен СССР. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-02-16T04:10

2024-02-16T04:10

2024-02-16T04:10

новости

харьков

купянское направление

купянск

река

окружение

наступление

логистика

всу

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0a/1053216039_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_1e6b69c9a69f8e887504ac8dc1079c4b.jpg

Сейчас у ВСУ нет сил, чтобы организовать наступление, подобное осеннему наступлению 2022 года. Но, находясь в обороне, первым делом они попытаются прорваться в районе села Синьковка под Купянском, которое уже находится в полуокружении, рассказал обозреватель.Синьковка – это логистический пункт, откуда идет прямая дорога на правобережье Купянска. От села туда идет бывшая промзона еще времен СССР, сейчас там уже ничего нет. Там есть благоприятная возможность действовать дальше, добавил он.Некоторые эксперты, даже с военным образованием, всерьез говорят, что российские военные будут брать штурмом Харьков. Это, мягко говоря, несерьезно. Чтобы решить вопрос с Харьковом, есть другие способы и тактические действия. Есть окружение, блокировка, фланговые удары в обход Харькова, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240214/1053280921.html

харьков

купянское направление

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, харьков, купянское направление, купянск, река, окружение, наступление, логистика, всу, вс рф, сво