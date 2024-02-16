"Впереди несколько Авдеевок": эксперт о том, как девятитонные ФАБы превратят в "черную дыру" окопы ВСУ
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Сейчас ВСУ на пяти рубежах зарываются в землю, там роются окопы и ставятся блиндажи. Но противнику нельзя дать закрепиться так же, как в Авдеевке, это был серьезный урок. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Чем основательнее противник укрепится, тем большей кровью военным придется платить в ходе большого наступление. Следовательно, ВС РФ нужно будет ворошить эти редуты, которые еще при Залужном начали строить на пяти рубежах обороны, рассказал обозреватель.
"ВСУ на пяти рубежах зарываются в землю по самые ноздри. Роются окопы, ставятся блиндажи. А мы это наблюдаем в бинокли, покуривая "Приму". А почему мы даем противнику укрепиться так же, как в Авдеевке. Хватит. Урок в Авдеевке мы получили серьезный", - подчеркнул Баранец.
ВСУ активно зарываются. Но у ВС РФ есть ФАБы весом в 5 и даже в 9 тонн. Поэтому мы можем "припудривать" эти оборонительные позиции и сделать бессмысленным это закапывание в землю, отметил военный.
Если бы даже полпроцента наших ФАБов бросили на позиции в ВСУ, там была бы дымящаяся воронка. Но военные их используют рационально, потому что впереди еще много боев, где они будут нужнее. "У нас впереди еще несколько Авдеевок", подытожил собеседник Украина.ру.
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