"Впереди несколько Авдеевок": эксперт о том, как девятитонные ФАБы превратят в "черную дыру" окопы ВСУ - 16.02.2024 Украина.ру
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"Впереди несколько Авдеевок": эксперт о том, как девятитонные ФАБы превратят в "черную дыру" окопы ВСУ
"Впереди несколько Авдеевок": эксперт о том, как девятитонные ФАБы превратят в "черную дыру" окопы ВСУ - 16.02.2024 Украина.ру
"Впереди несколько Авдеевок": эксперт о том, как девятитонные ФАБы превратят в "черную дыру" окопы ВСУ
Сейчас ВСУ на пяти рубежах зарываются в землю, там роются окопы и ставятся блиндажи. Но противнику нельзя дать закрепиться так же, как в Авдеевке, это был серьезный урок. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-02-16T05:10
2024-02-16T05:10
новости
всу
авдеевка
блиндажи
авиабомбы
днр
укрепления
наступление
оборона
сво
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Чем основательнее противник укрепится, тем большей кровью военным придется платить в ходе большого наступление. Следовательно, ВС РФ нужно будет ворошить эти редуты, которые еще при Залужном начали строить на пяти рубежах обороны, рассказал обозреватель.ВСУ активно зарываются. Но у ВС РФ есть ФАБы весом в 5 и даже в 9 тонн. Поэтому мы можем "припудривать" эти оборонительные позиции и сделать бессмысленным это закапывание в землю, отметил военный.Если бы даже полпроцента наших ФАБов бросили на позиции в ВСУ, там была бы дымящаяся воронка. Но военные их используют рационально, потому что впереди еще много боев, где они будут нужнее. "У нас впереди еще несколько Авдеевок", подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240215/1053295019.html
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новости, всу, авдеевка, блиндажи, авиабомбы, днр, укрепления, наступление, оборона, сво, вс рф
Новости, ВСУ, Авдеевка, блиндажи, авиабомбы, ДНР, укрепления, наступление, оборона, СВО, ВС РФ

"Впереди несколько Авдеевок": эксперт о том, как девятитонные ФАБы превратят в "черную дыру" окопы ВСУ

05:10 16.02.2024
 
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ВСУ новобранцы призывники военнослужащие украинские - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
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Сейчас ВСУ на пяти рубежах зарываются в землю, там роются окопы и ставятся блиндажи. Но противнику нельзя дать закрепиться так же, как в Авдеевке, это был серьезный урок. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Чем основательнее противник укрепится, тем большей кровью военным придется платить в ходе большого наступление. Следовательно, ВС РФ нужно будет ворошить эти редуты, которые еще при Залужном начали строить на пяти рубежах обороны, рассказал обозреватель.
"ВСУ на пяти рубежах зарываются в землю по самые ноздри. Роются окопы, ставятся блиндажи. А мы это наблюдаем в бинокли, покуривая "Приму". А почему мы даем противнику укрепиться так же, как в Авдеевке. Хватит. Урок в Авдеевке мы получили серьезный", - подчеркнул Баранец.
ВСУ активно зарываются. Но у ВС РФ есть ФАБы весом в 5 и даже в 9 тонн. Поэтому мы можем "припудривать" эти оборонительные позиции и сделать бессмысленным это закапывание в землю, отметил военный.
Если бы даже полпроцента наших ФАБов бросили на позиции в ВСУ, там была бы дымящаяся воронка. Но военные их используют рационально, потому что впереди еще много боев, где они будут нужнее. "У нас впереди еще несколько Авдеевок", подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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05:10"Впереди несколько Авдеевок": эксперт о том, как девятитонные ФАБы превратят в "черную дыру" окопы ВСУ
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