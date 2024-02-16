"Зарылись по самые ноздри": обозреватель о том, когда пятитонные ФАБы будут "припудривать" окопы ВСУ - 16.02.2024 Украина.ру
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"Зарылись по самые ноздри": обозреватель о том, когда пятитонные ФАБы будут "припудривать" окопы ВСУ
"Зарылись по самые ноздри": обозреватель о том, когда пятитонные ФАБы будут "припудривать" окопы ВСУ - 16.02.2024 Украина.ру
"Зарылись по самые ноздри": обозреватель о том, когда пятитонные ФАБы будут "припудривать" окопы ВСУ
Сейчас ВСУ на пяти рубежах глубоко зарываются в землю: они роют окопы и возводят бетонные блиндажи. Но противнику нельзя дать закрепиться так же, как в Авдеевке, это был серьезный урок. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-02-16T03:20
2024-02-16T03:20
новости
всу
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украина
авдеевка
оборона
блиндажи
авиабомбы
наступление
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Сейчас ВСУ на пяти рубежах зарываются в землю "по самые ноздри": они роют окопы и возводят бетонные блиндажи. Российские военные наблюдают за процессом в бинокли. Но противнику нельзя дать закрепиться так же, как в Авдеевке, это был серьезный урок, рассказал обозреватель.ВСУ в Авдеевке окапывались восемь лет, туда заезжали экскаваторы и машины с жидким цементом. При этом ВС РФ не предпринимали активных действий. Из уроков Авдеевки нужно сделать серьезные выводы, добавил военный.Чем основательнее противник укрепится, тем большей кровью военным придется платить в ходе большого наступление. Следовательно, российским военным нужно будет ворошить эти редуты, которые еще при Залужном начали строить на пяти рубежах обороны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240215/1053295019.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, вс рф, россия, украина, авдеевка, оборона, блиндажи, авиабомбы, наступление
Новости, ВСУ, ВС РФ, Россия, Украина, Авдеевка, оборона, блиндажи, авиабомбы, наступление

"Зарылись по самые ноздри": обозреватель о том, когда пятитонные ФАБы будут "припудривать" окопы ВСУ

03:20 16.02.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Сейчас ВСУ на пяти рубежах глубоко зарываются в землю: они роют окопы и возводят бетонные блиндажи. Но противнику нельзя дать закрепиться так же, как в Авдеевке, это был серьезный урок. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Сейчас ВСУ на пяти рубежах зарываются в землю "по самые ноздри": они роют окопы и возводят бетонные блиндажи. Российские военные наблюдают за процессом в бинокли. Но противнику нельзя дать закрепиться так же, как в Авдеевке, это был серьезный урок, рассказал обозреватель.
ВСУ в Авдеевке окапывались восемь лет, туда заезжали экскаваторы и машины с жидким цементом. При этом ВС РФ не предпринимали активных действий. Из уроков Авдеевки нужно сделать серьезные выводы, добавил военный.
"Да, ВСУ зарываются (строят укрепления - Ред.). У нас есть ФАБы весом в 5 и даже в 9 тонн. Мы можем припудривать эти оборонительные позиции и сделать бессмысленным это закапывание украинской армии в землю. Мы их можем сровнять с землей уже сейчас", - отметил Баранец.
Чем основательнее противник укрепится, тем большей кровью военным придется платить в ходе большого наступление. Следовательно, российским военным нужно будет ворошить эти редуты, которые еще при Залужном начали строить на пяти рубежах обороны, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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