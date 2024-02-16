"Зарылись по самые ноздри": обозреватель о том, когда пятитонные ФАБы будут "припудривать" окопы ВСУ
Сейчас ВСУ на пяти рубежах глубоко зарываются в землю: они роют окопы и возводят бетонные блиндажи. Но противнику нельзя дать закрепиться так же, как в Авдеевке, это был серьезный урок. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Сейчас ВСУ на пяти рубежах зарываются в землю "по самые ноздри": они роют окопы и возводят бетонные блиндажи. Российские военные наблюдают за процессом в бинокли. Но противнику нельзя дать закрепиться так же, как в Авдеевке, это был серьезный урок, рассказал обозреватель.
ВСУ в Авдеевке окапывались восемь лет, туда заезжали экскаваторы и машины с жидким цементом. При этом ВС РФ не предпринимали активных действий. Из уроков Авдеевки нужно сделать серьезные выводы, добавил военный.
"Да, ВСУ зарываются (строят укрепления - Ред.). У нас есть ФАБы весом в 5 и даже в 9 тонн. Мы можем припудривать эти оборонительные позиции и сделать бессмысленным это закапывание украинской армии в землю. Мы их можем сровнять с землей уже сейчас", - отметил Баранец.
Чем основательнее противник укрепится, тем большей кровью военным придется платить в ходе большого наступление. Следовательно, российским военным нужно будет ворошить эти редуты, которые еще при Залужном начали строить на пяти рубежах обороны, заключил собеседник издания.
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