https://ukraina.ru/20240216/1053316774.html

"Зарылись по самые ноздри": обозреватель о том, когда пятитонные ФАБы будут "припудривать" окопы ВСУ

"Зарылись по самые ноздри": обозреватель о том, когда пятитонные ФАБы будут "припудривать" окопы ВСУ - 16.02.2024 Украина.ру

"Зарылись по самые ноздри": обозреватель о том, когда пятитонные ФАБы будут "припудривать" окопы ВСУ

Сейчас ВСУ на пяти рубежах глубоко зарываются в землю: они роют окопы и возводят бетонные блиндажи. Но противнику нельзя дать закрепиться так же, как в Авдеевке, это был серьезный урок. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2024-02-16T03:20

2024-02-16T03:20

2024-02-16T03:20

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Сейчас ВСУ на пяти рубежах зарываются в землю "по самые ноздри": они роют окопы и возводят бетонные блиндажи. Российские военные наблюдают за процессом в бинокли. Но противнику нельзя дать закрепиться так же, как в Авдеевке, это был серьезный урок, рассказал обозреватель.ВСУ в Авдеевке окапывались восемь лет, туда заезжали экскаваторы и машины с жидким цементом. При этом ВС РФ не предпринимали активных действий. Из уроков Авдеевки нужно сделать серьезные выводы, добавил военный.Чем основательнее противник укрепится, тем большей кровью военным придется платить в ходе большого наступление. Следовательно, российским военным нужно будет ворошить эти редуты, которые еще при Залужном начали строить на пяти рубежах обороны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240215/1053295019.html

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новости, всу, вс рф, россия, украина, авдеевка, оборона, блиндажи, авиабомбы, наступление