https://ukraina.ru/20240216/1053283096.html

Юрий Поляков: Положить конец братоубийственной трагедии на Украине может только безусловная победа

Юрий Поляков: Положить конец братоубийственной трагедии на Украине может только безусловная победа - 16.02.2024 Украина.ру

Юрий Поляков: Положить конец братоубийственной трагедии на Украине может только безусловная победа

Обещанная президентом ротация элит в России должна произойти за счет пассионариев, прошедших через фронт, потому что не только на возвращенных территориях России проблемы с "русскостью".

2024-02-16T04:20

2024-02-16T04:20

2024-02-16T04:20

культура

интервью

юрий поляков

писатель

украина

россия

литература

театр

кино

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, общественный деятель и публицист Юрий Поляков.– Юрий Михайлович, я была на презентации вашей новой книги из цикла "Совдество": "Узник пятого волнореза". Сейчас в литературной и, в целом, общественной среде в России так много противоречивых разговоров о Советском Союзе: Захар Прилепин отмечает "дискуссию между условно красными и условно белыми в патриотической среде", любая кинопремьера, вызывающая у зрителей, которые помнят времена СССР, ностальгию, становится громкой сенсацией, однако все еще очень много голосов, выступающих против всего советского, против социализма, против интернационализма, принципиально за рыночную экономику и т.д.Ваше произведение имеет отношение к этой дискуссии? В рецензиях ваше "Совдетство" называют очень ностальгическим циклом. Вы пишете о своих личных воспоминаниях и впечатлениях?– Дискуссия между "красными" и "белыми" в патриотической среде развернулась еще в конце восьмидесятых прошлого века, и я с тех пор в ней участвую. Отрадно, что теперь ее заметил и Захар Прилепин. Увы, фильмы, рассказывающие о временах СССР, становятся сенсациями чаще из-за чудовищных искажений тогдашней реальности, бредовой напраслины и глумления над прошлым. Я даже дал свое определение этому особому жанру, до сих пор охотно финансируемому нашим государством, – "злобное антисоветские фэнтэзи".Бинарная оппозиция "социализм – рыночная экономика" тут ни при чём. Как иронично заметил [Владимир] Путин: "Мы теперь ваши, буржуинские… И что?" Антисоветизм – это одна из масок русофобии, а точнее, ненависти к успешной русской государственности. Потому-то для наших либералов жуткие, саморазрушительные девяностые годы – это золотой век.Если отвлечься от эмоций: "красный проект" использовал многое из достижений и заделов Империи, а нынешняя Россия активно возвращает то лучшее, что было в СССР. Надеюсь, дойдет когда-нибудь дело до возвращения недр и "гигантов пятилеток" народу."Совдетство" прежде всего имеет отношение к плодотворной традиции наших классиков обращаться к ранним годам своей жизни. Я имею в виду такие замечательные книги, как "Детство. Отрочество. Юность" Льва Толстого, "Семейные хроники" Сергея Аксакова, "Школу" Аркадия Гайдара, "Лето Господне" и "Богомолье" Ивана Шмелева, "Детство Никиты" Алексея Толстого, "Уроки французского" Валентина Распутина…Но, давая циклу подзаголовок "Книга о светлом прошлом", я, конечно же, полемизировал с теми современными авторами, которые изображают советское детство как разновидность "ГУЛАГа для малолетних". Многие из этих литераторов закономерно стали иноагентами.Любопытное наблюдение: чем в более номенклатурных семьях росли будущие обличители "совка", тем "кошмарнее" было их детство: морили в "артеках" усиленным питанием, изнуряли английским в спецшколах и чуть не убили во время "Зарницы". А за опусы, вроде "Пищеблока" (Алексея Иванова – ред.) я бы порол розгами на Лобном месте, для назидательности лучше это делать во время ежегодной книжной ярмарки на Красной площади.– В ноябре в интервью вы говорили о пьесе на трех актеров, работу над которой заканчивали. Расскажите подробнее о пьесе, есть ли уже планы о постановке?– Да, пьеса закончена. Называется она "Ангел влияния. Потусторонняя комедия". Двухактных пьес, рассчитанных на трех актеров, в отечественной драматургии совсем немного. Это сложный формат, но он очень удобен для гастролей.Пьесу сразу взяли в работу Академический театр Российской армии, где вот уже пятнадцать лет идут на аншлагах мои "Одноклассники", скоро сыграют трехсотый спектакль. Взял "Ангела" и Новосибирский драмтеатр. Рассматриваю другие предложения.Кстати, большой интерес вызывает еще одна моя новая пьеса "В ожидании сердца". Вообще, этот год для меня юбилейный – 70 лет. Будет немало премьер. Так, театр на Малой Ордынке под руководством Евгения Герасимова планирует инсценировку "Козленка в молоке", столь любимого читателями и зрителями. Национальная ассоциация драматургов, которую я возглавляю, возобновит, надеюсь, конкурс современных пьес "Автора – на сцену!".– Ходите ли Вы в театр? Что можете отметить важного и хорошего сейчас в Москве?– Конечно, хожу. Но, знаете, сегодня знаменитые слова [Виссариона] Белинского, мол, идите в театр, и умрите там, иной раз перестают быть образной гиперболой. На иных спектаклях в самом деле можно окочуриться, глядя на кошмар, творящийся на сцене.Нет, я не против эксперимента на подмостках, но нельзя превращать государственное зрелищное учреждение, существующее за счет казны, в драмкружок при психбольнице. Нельзя людей неадекватных, даже если в них "что-то вроде бы есть". ставить во главе академических коллективов. Из-за этого мы уже потеряли доронинский МХАТ имени Горького, театр имени Станиславского, Бронную…Для "вроде бы" существуют студии на полсотни стульев. Недавно исполнилось 150 лет Всеволоду Мейерхольду. Когда заходит речь о нем, чаще говорят о его ярком новаторстве. С этим никто не спорит. Но новаторство не должно быть навязчивым и агрессивным. Не случайно ехидный Михаил Булгаков, пошутив, что Мейерхольд погиб, когда во время репетиции обрушилась трапеция с голыми боярами, на самом деле невольно предсказал трагическую гибель создателя "биомеханики".У меня иногда складывается впечатление, что русский театр сегодня рискует погибнуть под трапецией, на которой кувыркаются бесчисленные голые "мейерхольдики". Но есть и отрадные впечатления. Великолепный "Стакан воды", поставленный Борисом Морозовым в "Et cetera". Замечательный спектакль "Летят журавли" (по пьесе Виктора Розова "Вечно живые") создал Андрей Житинкин в Малом театре, недавно осиротевшем.Хорош "Дядя Ваня" в театре-студии Вс. Шиловского. Достойны "Соборяне" в театре имени Гоголя, который после прихода Антона Яковлева, наконец, перестал быть "Гоголь-центром". Яркое впечатление оставляет булгаковский "Иван Васильевич", поставленный Сергеем Газаровым в театре Сатиры…– Если верить открытым источникам, в последние несколько лет вы не сотрудничали с кино (не было сценариев или экранизаций), сейчас у вас есть в работе проекты? Что скажете о киносенсациях последнего времени?– По моим сочинениям снято более десятка экранизаций. Есть удачные, есть не очень, есть и провальные. Очень ценю четырехсерийный "Апофегей", поставленный Станиславом Митиным, к сожалению, ушедшим от нас в прошлом году.Как говорил мне еще Владимир Меньшов: "Юра, вас трудно экранизировать, слишком много нюансов, а кино – искусство грубое".В настоящее время веду переговоры об киноверсиях "Совдетства", а также моих романов "Любовь в эпоху перемен" и "Гипсовый трубач". Если же говорить в целом, то, на мой взгляд, нашему современному кинематографу не хватает в основе хорошей литературы.Выросло целое поколение сценаристов, которые не способны создавать искусство из жизни, они умеют только перелицовывать то, что придумано и написано до них. Эдакий коммерческий постмодернизм. Когда из нового фильма торчат уши Чебурашки, придуманного полвека назад, а по экрану бегают, распевая чужие песни, эксгумированные бременские музыканты, ничего, кроме недоумения, это не вызывает. Кино – это не просто зрелище, это увиденная мысль, а ее-то как раз на экране и не хватает.– Вы многократно говорили о том, что у новой фронтовой поэзии и постановок о военных действиях в Донбассе большие проблемы, что им не дают дорогу. Те немногие фильмы, что выходят на экраны, не достигают успехов в прокате.Возможно, это история не только о людях, которые решают опубликовать книгу или поставить спектакль, но и о зрителях?– Ситуация с тех пор отчасти изменилась. Появились спектакли, посвященные событиям в Новороссии, и народ на них ходит. Залы, где звучит "новая фронтовая поэзия", забиты до отказа. Пример тому литературно-музыкальный вечер "Час мужества", который мы провели на днях в Центральном доме литераторов.Но, я согласен, наш зритель и читатель, которого полвека воспитывали в духе гедонистического пацифизма, не всегда готов принять нынешнюю жесткую, подчас кровавую реальность. Но от жизни не спрячешься в замке из консервных банок Энди Уорхола.Нашему искусству предстоит освоение, осмысление и отображение опыта братоубийственной войны и тех социально-нравственных мутаций, которые привели к появлению агрессивного нацистского государства на Украине. И это будет неприятное, шоковое знание.– Год назад в интервью нашему изданию Вы говорили об идее создания военно-литературных курсов, эта идея реализовывается?– Пока нет. Но проблема осталась. Не уверен, что нынешний Литературный институт - то место, где можно обеспечить творческое развитие авторов новой фронтовой литературы. Молодежные семинары "Роспечати" - тем более. Но, думаю, идея рано или поздно будет реализована силами Союза писателей России и Художественного Совета, созданного год назад при Министерстве обороны.– Вы не раз отмечали, что украинцев и русских, как один народ, объединяет, прежде всего, православие. Киево-Печерская Лавра на Украине практически повержена, на очереди, вероятно Почаевская, а ситуация, в целом, трагичная.Но в своем интервью журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин рассказал историю об окруженных украинских военнослужащих, которые погибли со словами "Русские не сдаются", можете прокомментировать?– Православие, что и говорить, – огромная объединяющая сила, поэтому к методам раскола и захвата храмов наши враги прибегали издавна. Просто теперь к греко-католикам хотят добавить "укро-православных". Но не только в этом дело.Давно и упорно там внедряется мысль о том, что Украина и есть подлинная Русь, а [россияне] – это какие-то убогие "угро-монголоиды", укравшие у Киева право первородства. Думаю, что глубинный смысл эпизода, рассказанного нашим президентом журналисту Карлсону, состоит именно в этом, хотя следует учитывать, что под мобилизацию попали стони тысяч граждан Украины, являющихся и по крови и менталитету русскими.Одних "переформатировали", другие вынуждены под страхом смерти скрывать свои подлинные мысли чувства. Это жуткая братоубийственная трагедия, и положить ей конец может только наша безусловная победа.– События на фронте и в политике развиваются стремительно, в последние дни все взбудоражены этим интервью, украинские политики и военное руководство называют ситуацию на фронте "патовой", Конгресс США все еще не проголосовал за новый пакет помощи Украине.Недавно в интервью одному из изданий вы заметили, что слова "демилитаризация и денацификация" в контексте военных действий на Украине не вполне всем понятны, а итогом конфликта может стать "договорняк" между олигархами. Можете объяснить эту мысль? Сейчас такой вариант видится Вам вероятным?– Думаю, разговоры о грядущем "договорняке" олигархов поутихнут теперь, после развернутых, эмоциональных, доказательных ответов президента Путина Такеру Карлсону.У лидера России он взял интервью буквально с петлей на шее, которую изо всех сил затягивали политики и медиасообщество США. Но взял-таки… Сомнений в нашей нацеленности на полную победу нет. Вопросы вызывает другое.Как мы будем восстанавливать в правах Русский мир на возвращенных (не новых!) территориях, если в самой России с проблемой "русскости" не все в порядке. Для наглядности напомню, что из новой редакции гимна "Русь" исчезла, а в советской версии была: "Сплотила навеки великая Русь…" Частность? Да как сказать…А "неокоренизация", наблюдающаяся в иных наших автономиях? А постоянно забываемые даты, связанные с именами, знаковыми для Русского мира? Как можно было, отмечая двухсотлетие великого драматурга [Александра] Островского, не поставить на сцене ни одной его героико-исторической пьесы?Грядущая денацификация – процесс во многом гуманитарный. А у нас то и дело вспыхивают скандалы из-за русофобской или лукаво-пацифистской позиции то одного, то другого академического ума. Увы, долгие тридцать лет управленческая, научная, культурная, педагогическая элита формировалась исходя из компрадорских перспектив, а теперь им поручено восстанавливать суверенитет.Что вы хотите, если бывший руководитель главной государственной кузницы кадров [Владимир] Мау, сразу же эмигрировал в Израиль. Не верю я в мелко порубленный патриотизм, взятый с собой, как горсть земли, на чужбину. И беда не в том, что кто-то не хочет работать на новые задачи, выжидает, драма в том, что не могут, не способны на созидание даже за гигантское вознаграждение. Их не для того растили.Я очень рассчитываю на обещанную президентом ротацию элит за счет тех пассионариев, которые прошли через горнило СВО…

https://ukraina.ru/20230330/1044854270.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

интервью, юрий поляков, писатель, украина, россия, литература, театр, кино