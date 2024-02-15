https://ukraina.ru/20240215/1053325227.html

Трагедия в Белгороде. Итоги 15 февраля на Украине

Трагедия в Белгороде. Итоги 15 февраля на Украине - 15.02.2024 Украина.ру

Трагедия в Белгороде. Итоги 15 февраля на Украине

От украинского удара чешским оружием по спортивной площадке и ТЦ в Белгороде погибли шесть человек. Один из погибших — грудной ребёнок. Ранено 17 человек, среди них 4 - дети

2024-02-15T18:10

2024-02-15T18:10

2024-02-15T18:10

эксклюзив

хроники

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В 16:13 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о жертвах дневного обстрела Вооружённых сил Украины."Случилось самое страшное - погибли люди. Мирные жители, 6 человек, один из которых ребёнок, - погибли. Один мужчина умер в операционной, врачи боролись за его жизнь до последнего. Установлено и имя погибшего ребенка - ею оказалась годовалая девочка Валентина. Мы все скорбим с родными и близкими погибших. Хочу выразить искренние соболезнования, понимая, что нет таких слов, которые могут утешить это горе. По раненым. 17 пострадавших жителей, в том числе 4 детей, в настоящий момент находятся в больницах под контролем врачей. В тяжелом состоянии, преимущественно с осколочными ранениями разных частей тела, – 6 человек. У 9 пострадавших состояние средней тяжести. Двое мальчиков - 7 и 15 лет - с контузией и с ушибом плеча после оказанной помощи отпущены врачами на амбулаторное лечение", - отметил Гладков.Он также рассказал, что по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в Белгород направлена бригада специалистов из федеральных медицинских центров.Член Совета по правам человека, главред ИА "Регнум" Марина Ахмедова у себя в телеграм-канале сообщила, что удар был нанесён из чешских РСЗО "Вампир"."По Белгороду ударили Вампирами. По ТЦ, по школьному стадиону и по многим другим местам. По школьному стадиону украинские вампиры били, чтобы сорвать выход из дистанционного обучения, намеченный на 19 февраля. Целились, конечно, в школу. Один ребенок погиб. Вампиры", - отметила она.Позднее она опубликовала фото поражённой украинскими артиллеристами детской коляски на стадионе."Ему было четыре месяца. Пока я пыталась выяснить, что с младенцем, мне звонили многодетные матери из Белгорода и причитали - "грудничка убили". Я сказала, что есть информация - младенец жив и надо просто молиться. Но он уже не был жив. Он погиб", - подписала Ахмедова фото.Эту фотографию также прокомментировал российский военкор Евгений Поддубный."В этой коляске погиб грудной ребенок. Был убит осколком реактивного снаряда. Расчёт РСЗО "Вампир" бил по Белгороду из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Применялись дальнобойные снаряды. От Липцов до Харьковской горы (юг Белгорода) как раз километров 40. То есть били на предельную дальность с максимальным рассеиванием реактивных снарядов. Просто по людям, лишь бы больше положить. Расчёт РСЗО 6 человек. Можно урезать до 3-4. Надо обязательно узнать их фамилии и вогнать в землю, рядом с командирами, которые такой приказ отдавали. Вина расчёта очевидна - знали они куда бьют, зряче били. Прячут боевые машины, кстати в жилых кварталах Харькова. Поэтому не удивляйтесь, если парковка действующего торгового центра или промышленный объект, или какой другой ангар будут поражены нашим огнём. И не жалуйтесь после этого", - отметил Поддубный.Он также указал на необходимости создания буферной зоны для безопасности Белгорода."И да, после таких действий противника в очередной раз приходится констатировать, что Слобожанщину придется возвращать в родную гавань. Чтобы жить в мире, чтобы детей в Белгороде не убивали", - указал Поддубный.Телеканал RT у себя в телеграме опубликовал видео со стадиона. На нём видна коляска с погибшим ребёнком, лежащим на беговой дорожке спортсменом, а также лежащими на земле раненными детьми."Помогите!" - плакал ребёнок.Снимавший мужчина попытался его успокоить, заявив, что уже вызвал скорую.Как отметила член СПЧ Ахмедова, трагедия в Белгороде в очередной раз напоминает о том, что происходило и происходит в Донецке."А вы думаете, откуда взялась "Аллея Ангелов" в Донецке? Вот так же планомерно день за днём Украина вырывала из рук родителей их детей - младенцев в колясках, первоклассников, подростков. Так и собралась целая аллея. Практически на наших глазах собралась. Кто хотел, тот смотрел и видел, кто нет — нет. И вот кто нет, те в начале 22-го говорили, будто Аллея и вопрос "А где вы были восемь лет?" - это кремлёвская пропаганда. Сейчас у этих людей перед глазами Белгород. И они, глядя на него, могут увидеть, понять что такое Аллея Ангелов на самом деле. И больше никогда не говорить про то, что Аллеи не было, про то, что этих детей не жалко, а их родители сами виноваты. Нет, жалко, жалко. Жалко всех детей, и не существует никакой политики, когда убивают младенцев. Если только ты сам - не скот. Сегодня Украина вырывала у нас ещё одного младенца, и он стал частью Аллеи, в которую первый ребенок зашёл в 14-м году. Новый ангел ушёл от нас. Украина умеет превращать детей в ангелов", - указала она.Писатель Александр Пелевин отметил, что для украинских военных удар по гражданским — это что-то вроде развлечения."Нацисты убивают детей в Белгороде и Донецке только по одной причине: потому что могут, и будут делать это, пока могут. Для них это сорт развлечения, взывать к их совести и кричать "почему вы это делаете" тут бессмысленно. Делают, потому что нравится, вот и всё. Потому что артиллерия и РСЗО достают, потому что фронт проходит близко, в общем, потому что могут. Это бешеные собаки, а с бешеными собаками не спорят, их пристреливают. Чтобы нацисты не могли убивать детей в Белгороде и Донецке, нацистов нужно запереть в клетке, а лучше пристрелить", - подчеркнул Пелевин.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова у себя в телеграм-канале назвала случившееся очередным актом терроризма."Очередной акт терроризма со стороны киевского режима, в результате которого погибли мирные жители Белгорода, включая одного ребёнка, а также многие пострадали, будет вынесен Россией на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе СБ ООН", - отметила она.Оппозиционное издание "Медуза"* (СМИ, выполняющее функции иноагента — Ред.) взяло слова Захаровой о терроризме в кавычки. Другое оппозиционное издание - "Новая"* (СМИ, выполняющее функции иноагента — Ред.), рассказывая о Белгороде не упомянуло, кто нанёс удар по городу. Такая позиция "российских" оппозиционеров вызвала критику."Новая газета"* (иноагенты, экстремисты и п******ы) не сдаёт позиции, держит марку, работает как всегда. Перевожу, как это выглядит: "Как-то сам по себе случился обстрел Белгорода. Обстрелы, они такие, они внезапно сами собой происходят. Снаряды сами упали с неба и убили людей, да и то только со слов местных властей. Возможно, эти снаряды даже откуда-то прилетели, но мы вам об этом ничего не скажем, хрю". П*****ы и клоуны, впрочем ничего нового", - прокомментировал это Пелевин.Публицист Свят Павлов указал, что ответственность трагедии в Белгороде лежит и на представителях оппозиции."В Белгороде очередная трагедия. Украинцы ударили по торговому центру. Предлагаю всем "российским либералам", как самым большим ценителям коллективной ответственности, разделить эту самую ответственность с хохлами и НАТО прямо сейчас. В массовом убийстве мирных русских людей виноваты именно вы", - отметил он.МИД России призвал мировое сообщество осудить произошедшее."Преступный киевский режим не прекращает демонстрировать миру свою неонацистскую сущность. В разгар дня 15 февраля ВСУ нанесли очередной массированный удар по мирным районам Белгорода. По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе один ребенок. 17 горожан, четверо из которых дети, получили ранения. Повреждены многоквартирные дома, одно из промышленных предприятий, автомобили, магазин. Никакого военного смысла данная акция не имела. Согласно информации Минобороны России, в тот же день системы ПВО уничтожили 14 украинских снарядов РСЗО "Вампир" над территорией Белгородской области. МИД России решительно осуждает это чудовищное преступление против мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Оно будет должным образом расследовано, а совершившие его лица понесут суровое наказание. Очевидно, что киевские нацисты, терпя провал за провалом на поле боя, варварски вымещают свою злость на мирных российских гражданах. Нынешний теракт укробандеровцев вновь высветил преступную роль "коллективного Запада" во главе с США, продолжающего накачивать фашиствующий режим смертоносным оружием, которое тот обращает против ни в чем не повинных гражданских лиц. Призываем международное сообщество выступить с осуждением этого вопиющего преступного деяния",- указывалось в заявлении российского внешнеполитического ведомства.Там также отметили, что намерены инициировать рассмотрение данного вопроса в Совете Безопасности ООН и других международных структурах.

https://ukraina.ru/20240215/1053314269.html

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2024

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники