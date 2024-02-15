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Валюше было 4 месяца. Чудовищный обстрел Белгорода унес жизни мирных жителей

Валюше было 4 месяца. Чудовищный обстрел Белгорода унес жизни мирных жителей - 15.02.2024 Украина.ру

Валюше было 4 месяца. Чудовищный обстрел Белгорода унес жизни мирных жителей

Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород и Белгородскую область, погибли мирные жители, в том числе дети. Осколки ракеты упали на магазин "Магнит" на улице Лермонтова и территорию школы №42.

2024-02-15T16:04

2024-02-15T16:04

2024-02-15T16:04

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В Сети появились первые кадры из разрушенного магазина "Магнит", в который попали обломки ракеты РЗСО Vampire-70 чешского производства. На видео слышны душераздирающие крики женщины, у которой, предположительно, погиб ребенок. "Доченька моя маленькая!" — слышны мучительные крики плачущей женщины. Кадры сняты у торгового центра, известно, что туда прилетел осколок ракеты.Телеграм-канал Mash сообщил, что огонь вёлся из-под Казачьей Лопани в Харьковской области.Ряд телеграм-каналов опубликовал фото коляски, в которой погибла 4-месячная девочка."Малыш, лежавший в этой коляске, погиб вместе с мамой от удара ВСУ по Белгороду. Снаряд чешской РСЗО RM-70 Vampire упал на территорию школы № 42 — осколки и убили молодую семью на утренней прогулке", - пишет телеграм-канал Mash.Телеграм-канал Shot сообщил, что девочке, которая погибла в коляске на прогулке, Валюше было 4 месяца. При этом, уточнил Shot, мама девочки осталась жива."Мама погибшего в Белогороде младенца не получила ранений, с ней сейчас работают психологи. Сегодня она лишилась своей дочки — Валюша появилась на свет 4 месяца назад. Сегодня во время прогулки её коляску прошило осколком украинского снаряда. Девочка умерла", - пишет Shot.Телеграм-канал "Мир Белогорья" опубликовал реакцию очевидцев. В частности, продавец магазина, который находится в обстрелянном ТЦ, рассказал, что прилёту не предшествовали какие-либо звуки, "тут среагировать не успеешь", сказал он."Вижу – две полоски какие-то в небе. Думаю – ну, сейчас что-то начнётся", - поделилась девушка. Она услышала громкие звуки и спряталась под лестницей, после чего убежала в подъезд.В Минобороны РФ сообщили, что из 18 ракет система ПВО перехватила 14 ракет.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сегодняшний обстрел Белгорода со стороны ВСУ будет вынесен на рассмотрение в Совбезе ООН."Очередной акт терроризма со стороны киевского режима, в результате которого погибли мирные жители Белгорода, включая одного ребёнка, а также многие пострадали, будет вынесен Россией на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе СБ ООН", - написала она.По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, 18 человек получили ранения, из них пять - дети. Погибли 5 человек, в том числе ребенок. Бригады скорой помощи доставили пострадавших в больницы. В городе разбиты семь частных домовладений и магазин, осколками посечены пять автомобилей. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев от лица всех севастопольцев принёс соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим."Донбасс скорбит вместе с Белгородом. Мы знаем эту боль и разделяем ее вместе с семьями погибших. Скорейшего выздоровления раненым", - заявил глава ДНР Денис Пушилин.Позже в Минздраве Белгорода сообщили об увеличении числа погибших до 6 человек. Предположительно, погиб один раненый мирный житель. Белгородский драматический театр в очередной раз перенес спектакли. "В связи с трагическими событиями в Белгороде и заботой о нашей общей безопасности мы переносим сегодняшний спектакль "Горе от ума" на апрель", - сообщили в театре.

https://ukraina.ru/20240215/1053315783.html

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