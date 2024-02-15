https://ukraina.ru/20240215/1053312218.html
FT: Венгрия выступила против новых антироссийских санкций ЕС
FT: Венгрия выступила против новых антироссийских санкций ЕС - 15.02.2024 Украина.ру
FT: Венгрия выступила против новых антироссийских санкций ЕС
Венгрия заблокировала новый санкционный пакет ЕС, направленный против России, Китая и Индии, сообщила 15 февраля газета Financial Times
2024-02-15T13:14
2024-02-15T13:14
2024-02-15T13:14
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Один из чиновников заявил, что Венгрия выступила против санкций из-за китайских компаний.Другой источник FT заявил, что венгерский посол "попросил немного больше времени для анализа содержания предложений".Предложение предусматривает санкции также против трех китайских компаний и компании в Индии. Аналогичный шаг был заблокирован в прошлом году целым рядом государств ЕС."В случае одобрения, это будет первый случай, когда предприятия в материковом Китае и Индии пострадают от санкций ЕС", - пишет Financial Times.Официальные лица, на которых ссылается издание, заявили, что обсуждения будут продолжены и, вероятно, будут рассмотрены министрами государств-членов на встречах на следующей неделе. Сторонники пакета санкций надеются достичь соглашения к следующей среде, чтобы уложиться в крайний срок 24 февраля.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
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новости, венгрия, зарубежье, ес, евросоюз, санкции, антироссийские санкции, россия, китай, индия, компания
Новости, Венгрия, Зарубежье, ЕС, Евросоюз, санкции, антироссийские санкции, Россия, Китай, Индия, компания
FT: Венгрия выступила против новых антироссийских санкций ЕС
Венгрия заблокировала новый санкционный пакет ЕС, направленный против России, Китая и Индии, сообщила 15 февраля газета Financial Times
"Венгрия была единственной, кто голосовал против на встрече послов стран ЕС вчера, в противном случае был бы одобрен санкционный пакет, нацеленный против почти 200 физлиц и компаний из России, Китая и других стран", - говорится
в статье.
Один из чиновников заявил, что Венгрия выступила против санкций из-за китайских компаний.
Другой источник FT заявил, что венгерский посол "попросил немного больше времени для анализа содержания предложений".
Предложение предусматривает санкции также против трех китайских компаний и компании в Индии. Аналогичный шаг был заблокирован в прошлом году целым рядом государств ЕС.
"В случае одобрения, это будет первый случай, когда предприятия в материковом Китае и Индии пострадают от санкций ЕС", - пишет Financial Times.
Официальные лица, на которых ссылается издание, заявили, что обсуждения будут продолжены и, вероятно, будут рассмотрены министрами государств-членов на встречах на следующей неделе. Сторонники пакета санкций надеются достичь соглашения к следующей среде, чтобы уложиться в крайний срок 24 февраля.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.