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"Уже наш": в Сети появился предвыборный видеоролик о прозревшем ВСУшнике

"Уже наш": в Сети появился предвыборный видеоролик о прозревшем ВСУшнике - 15.02.2024 Украина.ру

"Уже наш": в Сети появился предвыборный видеоролик о прозревшем ВСУшнике

В новых регионах записали видео, на котором эвакуированный с поля боя раненый ВСУшник решил принять участие в выборах президента России. Видео 15 февраля опубликовал телеграм-канал "Выборный"

2024-02-15T11:44

2024-02-15T11:44

2024-02-15T11:44

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На видео российские военнослужащие замечают на поле боя раненого солдата. Подойдя ближе, им становится ясно, что это военнослужащий Вооруженных сил Украины. - Это не наш, - говорит россиянин. - Уже наш, - отвечает другой.Украинского военного эвакуируют с поля боя и оказывают необходимую медицинскую помощь. На следующих кадрах боец ВСУ лежит в палате в военном госпитале рядом со своими земляками. К больным зашёл врач и позвал медсестру проголосовать на выборах.Раненый украинский боец взял свой украинский паспорт и хотел было тоже отправиться на выборы. "Ты куда? Это не для нас. У нас нет выборов", - сказал ему соотечественник на украинском языке."Я свой выбор сделал", - отвечает главный герой видео и рвёт паспорт гражданина Украины.Он добавил, что теперь получит паспорт гражданина РФ.Его сосед по койке бросил свой паспорт на пол, наступил на него и также отправился голосовать.В начале ноября прошлого года президент Украины Владимир Зеленский отменил выборы президента Украины, которые должны были состояться в марте 2024 года. Он назвал их "несвоевременными". Ранее он пояснял, что проводить голосование во время военного положения запрещено.Однако такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели согласятся присутствовать в том числе "в окопах"Выборы президента Российской Федерации пройдут в течение трёх дней - 15 – 17 марта. Ранее ЦИК допустила возможность голосования с паспортом Украины на выборах президента России.

https://ukraina.ru/20240213/1053271356.html

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новости, россия, новые регионы, украина, военные, всу, вооруженные силы украины, раненые, голосование, выборы, президентские выборы