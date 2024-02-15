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"Уже наш": в Сети появился предвыборный видеоролик о прозревшем ВСУшнике
"Уже наш": в Сети появился предвыборный видеоролик о прозревшем ВСУшнике - 15.02.2024 Украина.ру
"Уже наш": в Сети появился предвыборный видеоролик о прозревшем ВСУшнике
В новых регионах записали видео, на котором эвакуированный с поля боя раненый ВСУшник решил принять участие в выборах президента России. Видео 15 февраля опубликовал телеграм-канал "Выборный"
2024-02-15T11:44
2024-02-15T11:44
2024-02-15T11:44
новости
россия
новые регионы
украина
военные
всу
вооруженные силы украины
раненые
голосование
выборы
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На видео российские военнослужащие замечают на поле боя раненого солдата. Подойдя ближе, им становится ясно, что это военнослужащий Вооруженных сил Украины. - Это не наш, - говорит россиянин. - Уже наш, - отвечает другой.Украинского военного эвакуируют с поля боя и оказывают необходимую медицинскую помощь. На следующих кадрах боец ВСУ лежит в палате в военном госпитале рядом со своими земляками. К больным зашёл врач и позвал медсестру проголосовать на выборах.Раненый украинский боец взял свой украинский паспорт и хотел было тоже отправиться на выборы. "Ты куда? Это не для нас. У нас нет выборов", - сказал ему соотечественник на украинском языке."Я свой выбор сделал", - отвечает главный герой видео и рвёт паспорт гражданина Украины.Он добавил, что теперь получит паспорт гражданина РФ.Его сосед по койке бросил свой паспорт на пол, наступил на него и также отправился голосовать.В начале ноября прошлого года президент Украины Владимир Зеленский отменил выборы президента Украины, которые должны были состояться в марте 2024 года. Он назвал их "несвоевременными". Ранее он пояснял, что проводить голосование во время военного положения запрещено.Однако такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели согласятся присутствовать в том числе "в окопах"Выборы президента Российской Федерации пройдут в течение трёх дней - 15 – 17 марта. Ранее ЦИК допустила возможность голосования с паспортом Украины на выборах президента России.
https://ukraina.ru/20240213/1053271356.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, новые регионы, украина, военные, всу, вооруженные силы украины, раненые, голосование, выборы, президентские выборы
Новости, Россия, Новые регионы, Украина, военные, ВСУ, Вооруженные силы Украины, раненые, голосование, выборы, президентские выборы
"Уже наш": в Сети появился предвыборный видеоролик о прозревшем ВСУшнике
В новых регионах записали видео, на котором эвакуированный с поля боя раненый ВСУшник решил принять участие в выборах президента России. Видео 15 февраля опубликовал телеграм-канал "Выборный"
На видео
российские военнослужащие замечают на поле боя раненого солдата. Подойдя ближе, им становится ясно, что это военнослужащий Вооруженных сил Украины.
- Это не наш, - говорит россиянин.
- Уже наш, - отвечает другой.
Украинского военного эвакуируют с поля боя и оказывают необходимую медицинскую помощь.
На следующих кадрах боец ВСУ лежит в палате в военном госпитале рядом со своими земляками. К больным зашёл врач и позвал медсестру проголосовать на выборах.
Раненый украинский боец взял свой украинский паспорт и хотел было тоже отправиться на выборы. "Ты куда? Это не для нас. У нас нет выборов", - сказал ему соотечественник на украинском языке.
"Я свой выбор сделал", - отвечает главный герой видео и рвёт паспорт гражданина Украины.
Он добавил, что теперь получит паспорт гражданина РФ.
Его сосед по койке бросил свой паспорт на пол, наступил на него и также отправился голосовать.
В начале ноября прошлого года президент Украины Владимир Зеленский
отменил выборы президента Украины, которые должны были состояться в марте 2024 года. Он назвал их "несвоевременными". Ранее он пояснял, что проводить голосование во время военного положения запрещено.
Однако такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели согласятся присутствовать в том числе "в окопах"
Выборы президента Российской Федерации пройдут в течение трёх дней - 15 – 17 марта. Ранее ЦИК допустила возможность голосования с паспортом Украины на выборах президента России.