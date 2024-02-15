https://ukraina.ru/20240215/1053303581.html

Косово избавляется от всего сербского. Белград бездействует

Косово избавляется от всего сербского. Белград бездействует - 15.02.2024 Украина.ру

Косово избавляется от всего сербского. Белград бездействует

В Косово не утихает межэтнический конфликт, сопровождающийся неприкрытым террором албанских сепаратистов в отношении местного сербского населения

2024-02-15T06:33

2024-02-15T06:33

2024-02-15T08:51

эксклюзив

косово

александр вучич

сербия

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Повод для последнего обострения дал "премьер-министр Косово" Альбин Курти, объявивший об отмене хождения сербского динара, а также о том, что с 1 февраля единственной валютой края является евро.Позднее Курти заявил, что динар ещё какое-то на время останется в обращении. Однако это не повлияло на положение местных сербов. Уже 31 января в Косово закрылось отделение сербского Коммерческого банка. Помимо этого, местная "полиция" начала изымать динары, поступающие в местные почтовые отделения для выплаты пенсий. Соответственно, сербские пенсионеры оказались под угрозой лишения средств к существованию.Напомним, ранее сепаратисты запретили ввозить на территорию края продовольствие и медикаменты сербского производства. В связи с этим отряды албанских боевиков периодически устраивают рейды по аптекам в поисках завезённых из Сербии лекарств. Помимо этого, они сносят вышки сербских мобильных операторов, баннеры и билборды с изображением сербских и российских политиков, а также строят на севере края, где ещё сравнительно недавно они практически не появлялись, свои базы и опорные пункты. На фоне этого в Косово продолжаются непрерывные задержания и аресты представителей сербского населения по полностью надуманным обвинениям.Напомним также, что ещё год назад север Косово, подавляющее большинство населения которого составляют сербы, ими же и управлялся. Албанский "спецназ" вторгался туда очень редко. Всё изменилось тогда, когда Альбин Курти потребовал от местных автовладельцев, на чьи автомобили были установлены номера, выданные в Центральной Сербии, перерегистрировать их в инстанциях, контролируемых сепаратистами. Сербов это, разумеется, не устроило. Они начали выходить на акции протеста, а также покидать местные органы власти и правопорядка. В результате полностью сфальсифицированных выборов на их места были назначены албанцы. В итоге север Косово оказался фактически оккупирован.Из-за нынешнего обострения, связанного с директивным введением евро, сербские власти при помощи России созвали заседание Совбеза ООН, в ходе которого Александр Вучич долго рассказывал о притеснениях, которым подвергаются косовские сербы, и в итоге сообщил, что 13 из 15 участвовавших в заседании стран выразили несогласие с действиями Курти. В свою очередь, глава сербской дипломатии Ивица Дачич заявил, что заседание продемонстрировало уважение к Сербии на международной арене, а также отметил, что Вучич в своём выступлении представил в отношении ситуации в Косово и Метохии "аргумент, который никто не может опровергнуть". По мнению Дачича, заседание Совбеза ООН имело "огромное значение", в связи с чем он ожидает "перемен".Однако можно ли действительно ожидать этих перемен? Нет, нельзя. Сербские власти в подобных ситуациях всегда ведут себя одинаково: каждый раз, когда косовские сепаратисты проводят очередное наступление на права сербов и ещё на один шаг приближаются к суверенизации своего квазигосударства, официальный Белград начинает громко жаловаться – как в различные международные структуры, так и своим западным партнёрам. Александр Вучич выступает с многозначительными речами, суть которых сводится к тому, что на Сербию оказывается страшное давление, но, несмотря на это, она никогда не признает Косово. Помимо этого, сербское руководство периодически начинает бряцать оружием.В итоге максимум, чего удаётся добиться Вучичу и его приближённым – это небольшая отсрочка очередной антисербской инициативы, которая в итоге всё равно вступает в силу. Да, Курти недовольны его американские и европейские покровители, так как новый открытый конфликт на Балканах сейчас не в их интересах. В частности, спецпредставитель Госдепа США по региону Габриэль Эскобар охарактеризовал введение в Косово евро как неприемлемый односторонний шаг, который будет иметь последствия. Однако в реальности Запад не предпринимает никаких шагов для того, чтобы остановить сепаратистов. Курти продолжает делать своё дело, не особо реагируя на упрёки из Вашингтона и Брюсселя.Точно так же он не реагирует на любые инициативы, связанные с попытками повысить боевой потенциал сербской армии. В этот раз сербские власти отчитались о закупке китайских зенитных комплексов и российских установок РЭБ, а также о выпуске собственных гаубиц и дронов. Вучич заявил, что когда этих гаубиц станет больше сотни, армию можно будет считать по-настоящему вооружённой.Проблема заключается в том, что при всём при этом не очень понятно, зачем вообще вооружать сербскую армию. С албанскими головорезами она сможет справиться и в своём сегодняшнем состоянии. Дело, однако, в том, что раньше буквально при каждом обострении Вучич приводил её подразделения в боевую готовность и отправлял их к административной границе с Косово. Однако они ни разу так её и не пересекли. Вместо долгожданного приказа верховного главнокомандующего военным приходилось возвращаться в места дислокации, в то время как албанские сепаратисты продолжали и дальше притеснять сербов и отстраивать собственную "государственность". Граждан, начинавших задавать неудобные вопросы, представители официального Белграда пугали перспективой войны со всем НАТО. Но ведь сербская армия, как её ни вооружай и ни оснащай, всё равно не сможет в одиночку справиться со всем Североатлантическим альянсом ни при каких обстоятельствах.Таким образом, риторика в духе "мы никогда не признаем Косово" всё сильнее расходится с реальностью. По сути, Вучич следует плану Берлина и Парижа, которые даже не требуют от него официального признания – достаточно не препятствовать вступлению сепаратистского образования в ключевые международные организации и в целом обретению им всё новых атрибутов независимости. Что и происходит: недавно Белград признал автомобильные номера "Республики Косово", а теперь он не предпринимает никаких реальных действий для того, чтобы воспрепятствовать запрету в крае своей национальной валюты.Речь, очевидно, идёт лишь о видимости сопротивления. По факту же власти Сербии своим бездействием продолжают способствовать дальнейшему отделению её южного края.

https://ukraina.ru/20240130/1052979800.html

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

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эксклюзив, косово, александр вучич, сербия