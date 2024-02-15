Косово избавляется от всего сербского. Белград бездействует - 15.02.2024 Украина.ру
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Косово избавляется от всего сербского. Белград бездействует
Косово избавляется от всего сербского. Белград бездействует - 15.02.2024 Украина.ру
Косово избавляется от всего сербского. Белград бездействует
В Косово не утихает межэтнический конфликт, сопровождающийся неприкрытым террором албанских сепаратистов в отношении местного сербского населения
2024-02-15T06:33
2024-02-15T08:51
эксклюзив
косово
александр вучич
сербия
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Повод для последнего обострения дал "премьер-министр Косово" Альбин Курти, объявивший об отмене хождения сербского динара, а также о том, что с 1 февраля единственной валютой края является евро.Позднее Курти заявил, что динар ещё какое-то на время останется в обращении. Однако это не повлияло на положение местных сербов. Уже 31 января в Косово закрылось отделение сербского Коммерческого банка. Помимо этого, местная "полиция" начала изымать динары, поступающие в местные почтовые отделения для выплаты пенсий. Соответственно, сербские пенсионеры оказались под угрозой лишения средств к существованию.Напомним, ранее сепаратисты запретили ввозить на территорию края продовольствие и медикаменты сербского производства. В связи с этим отряды албанских боевиков периодически устраивают рейды по аптекам в поисках завезённых из Сербии лекарств. Помимо этого, они сносят вышки сербских мобильных операторов, баннеры и билборды с изображением сербских и российских политиков, а также строят на севере края, где ещё сравнительно недавно они практически не появлялись, свои базы и опорные пункты. На фоне этого в Косово продолжаются непрерывные задержания и аресты представителей сербского населения по полностью надуманным обвинениям.Напомним также, что ещё год назад север Косово, подавляющее большинство населения которого составляют сербы, ими же и управлялся. Албанский "спецназ" вторгался туда очень редко. Всё изменилось тогда, когда Альбин Курти потребовал от местных автовладельцев, на чьи автомобили были установлены номера, выданные в Центральной Сербии, перерегистрировать их в инстанциях, контролируемых сепаратистами. Сербов это, разумеется, не устроило. Они начали выходить на акции протеста, а также покидать местные органы власти и правопорядка. В результате полностью сфальсифицированных выборов на их места были назначены албанцы. В итоге север Косово оказался фактически оккупирован.Из-за нынешнего обострения, связанного с директивным введением евро, сербские власти при помощи России созвали заседание Совбеза ООН, в ходе которого Александр Вучич долго рассказывал о притеснениях, которым подвергаются косовские сербы, и в итоге сообщил, что 13 из 15 участвовавших в заседании стран выразили несогласие с действиями Курти. В свою очередь, глава сербской дипломатии Ивица Дачич заявил, что заседание продемонстрировало уважение к Сербии на международной арене, а также отметил, что Вучич в своём выступлении представил в отношении ситуации в Косово и Метохии "аргумент, который никто не может опровергнуть". По мнению Дачича, заседание Совбеза ООН имело "огромное значение", в связи с чем он ожидает "перемен".Однако можно ли действительно ожидать этих перемен? Нет, нельзя. Сербские власти в подобных ситуациях всегда ведут себя одинаково: каждый раз, когда косовские сепаратисты проводят очередное наступление на права сербов и ещё на один шаг приближаются к суверенизации своего квазигосударства, официальный Белград начинает громко жаловаться – как в различные международные структуры, так и своим западным партнёрам. Александр Вучич выступает с многозначительными речами, суть которых сводится к тому, что на Сербию оказывается страшное давление, но, несмотря на это, она никогда не признает Косово. Помимо этого, сербское руководство периодически начинает бряцать оружием.В итоге максимум, чего удаётся добиться Вучичу и его приближённым – это небольшая отсрочка очередной антисербской инициативы, которая в итоге всё равно вступает в силу. Да, Курти недовольны его американские и европейские покровители, так как новый открытый конфликт на Балканах сейчас не в их интересах. В частности, спецпредставитель Госдепа США по региону Габриэль Эскобар охарактеризовал введение в Косово евро как неприемлемый односторонний шаг, который будет иметь последствия. Однако в реальности Запад не предпринимает никаких шагов для того, чтобы остановить сепаратистов. Курти продолжает делать своё дело, не особо реагируя на упрёки из Вашингтона и Брюсселя.Точно так же он не реагирует на любые инициативы, связанные с попытками повысить боевой потенциал сербской армии. В этот раз сербские власти отчитались о закупке китайских зенитных комплексов и российских установок РЭБ, а также о выпуске собственных гаубиц и дронов. Вучич заявил, что когда этих гаубиц станет больше сотни, армию можно будет считать по-настоящему вооружённой.Проблема заключается в том, что при всём при этом не очень понятно, зачем вообще вооружать сербскую армию. С албанскими головорезами она сможет справиться и в своём сегодняшнем состоянии. Дело, однако, в том, что раньше буквально при каждом обострении Вучич приводил её подразделения в боевую готовность и отправлял их к административной границе с Косово. Однако они ни разу так её и не пересекли. Вместо долгожданного приказа верховного главнокомандующего военным приходилось возвращаться в места дислокации, в то время как албанские сепаратисты продолжали и дальше притеснять сербов и отстраивать собственную "государственность". Граждан, начинавших задавать неудобные вопросы, представители официального Белграда пугали перспективой войны со всем НАТО. Но ведь сербская армия, как её ни вооружай и ни оснащай, всё равно не сможет в одиночку справиться со всем Североатлантическим альянсом ни при каких обстоятельствах.Таким образом, риторика в духе "мы никогда не признаем Косово" всё сильнее расходится с реальностью. По сути, Вучич следует плану Берлина и Парижа, которые даже не требуют от него официального признания – достаточно не препятствовать вступлению сепаратистского образования в ключевые международные организации и в целом обретению им всё новых атрибутов независимости. Что и происходит: недавно Белград признал автомобильные номера "Республики Косово", а теперь он не предпринимает никаких реальных действий для того, чтобы воспрепятствовать запрету в крае своей национальной валюты.Речь, очевидно, идёт лишь о видимости сопротивления. По факту же власти Сербии своим бездействием продолжают способствовать дальнейшему отделению её южного края.
https://ukraina.ru/20240130/1052979800.html
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Владимир Зотов
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эксклюзив, косово, александр вучич, сербия
Эксклюзив, Косово, Александр Вучич, Сербия

Косово избавляется от всего сербского. Белград бездействует

06:33 15.02.2024 (обновлено: 08:51 15.02.2024)
 
© AP / Bojan Slavkovic
- РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP / Bojan Slavkovic
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Владимир Зотов авторы
Владимир Зотов
автор издания Украина.ру
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В Косово не утихает межэтнический конфликт, сопровождающийся неприкрытым террором албанских сепаратистов в отношении местного сербского населения
Повод для последнего обострения дал "премьер-министр Косово" Альбин Курти, объявивший об отмене хождения сербского динара, а также о том, что с 1 февраля единственной валютой края является евро.
Позднее Курти заявил, что динар ещё какое-то на время останется в обращении. Однако это не повлияло на положение местных сербов. Уже 31 января в Косово закрылось отделение сербского Коммерческого банка. Помимо этого, местная "полиция" начала изымать динары, поступающие в местные почтовые отделения для выплаты пенсий. Соответственно, сербские пенсионеры оказались под угрозой лишения средств к существованию.
Напомним, ранее сепаратисты запретили ввозить на территорию края продовольствие и медикаменты сербского производства. В связи с этим отряды албанских боевиков периодически устраивают рейды по аптекам в поисках завезённых из Сербии лекарств.
Помимо этого, они сносят вышки сербских мобильных операторов, баннеры и билборды с изображением сербских и российских политиков, а также строят на севере края, где ещё сравнительно недавно они практически не появлялись, свои базы и опорные пункты. На фоне этого в Косово продолжаются непрерывные задержания и аресты представителей сербского населения по полностью надуманным обвинениям.
Напомним также, что ещё год назад север Косово, подавляющее большинство населения которого составляют сербы, ими же и управлялся. Албанский "спецназ" вторгался туда очень редко. Всё изменилось тогда, когда Альбин Курти потребовал от местных автовладельцев, на чьи автомобили были установлены номера, выданные в Центральной Сербии, перерегистрировать их в инстанциях, контролируемых сепаратистами. Сербов это, разумеется, не устроило. Они начали выходить на акции протеста, а также покидать местные органы власти и правопорядка. В результате полностью сфальсифицированных выборов на их места были назначены албанцы. В итоге север Косово оказался фактически оккупирован.
Из-за нынешнего обострения, связанного с директивным введением евро, сербские власти при помощи России созвали заседание Совбеза ООН, в ходе которого Александр Вучич долго рассказывал о притеснениях, которым подвергаются косовские сербы, и в итоге сообщил, что 13 из 15 участвовавших в заседании стран выразили несогласие с действиями Курти. В свою очередь, глава сербской дипломатии Ивица Дачич заявил, что заседание продемонстрировало уважение к Сербии на международной арене, а также отметил, что Вучич в своём выступлении представил в отношении ситуации в Косово и Метохии "аргумент, который никто не может опровергнуть". По мнению Дачича, заседание Совбеза ООН имело "огромное значение", в связи с чем он ожидает "перемен".
Однако можно ли действительно ожидать этих перемен? Нет, нельзя. Сербские власти в подобных ситуациях всегда ведут себя одинаково: каждый раз, когда косовские сепаратисты проводят очередное наступление на права сербов и ещё на один шаг приближаются к суверенизации своего квазигосударства, официальный Белград начинает громко жаловаться – как в различные международные структуры, так и своим западным партнёрам.
Александр Вучич выступает с многозначительными речами, суть которых сводится к тому, что на Сербию оказывается страшное давление, но, несмотря на это, она никогда не признает Косово. Помимо этого, сербское руководство периодически начинает бряцать оружием.
В итоге максимум, чего удаётся добиться Вучичу и его приближённым – это небольшая отсрочка очередной антисербской инициативы, которая в итоге всё равно вступает в силу. Да, Курти недовольны его американские и европейские покровители, так как новый открытый конфликт на Балканах сейчас не в их интересах.
В частности, спецпредставитель Госдепа США по региону Габриэль Эскобар охарактеризовал введение в Косово евро как неприемлемый односторонний шаг, который будет иметь последствия. Однако в реальности Запад не предпринимает никаких шагов для того, чтобы остановить сепаратистов. Курти продолжает делать своё дело, не особо реагируя на упрёки из Вашингтона и Брюсселя.
Точно так же он не реагирует на любые инициативы, связанные с попытками повысить боевой потенциал сербской армии. В этот раз сербские власти отчитались о закупке китайских зенитных комплексов и российских установок РЭБ, а также о выпуске собственных гаубиц и дронов. Вучич заявил, что когда этих гаубиц станет больше сотни, армию можно будет считать по-настоящему вооружённой.
30 января, 12:40
Лавров на примере Косово и Крыма объяснил, как Запад "вертит" международным правом Россия выступает за то, чтобы все отношения между государствами строились на международном праве, прежде всего на принципах Устава ООН. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 января в Москве, в ходе посольского "круглого стола" по тематике урегулирования ситуации на Украине
Проблема заключается в том, что при всём при этом не очень понятно, зачем вообще вооружать сербскую армию. С албанскими головорезами она сможет справиться и в своём сегодняшнем состоянии. Дело, однако, в том, что раньше буквально при каждом обострении Вучич приводил её подразделения в боевую готовность и отправлял их к административной границе с Косово. Однако они ни разу так её и не пересекли.
Вместо долгожданного приказа верховного главнокомандующего военным приходилось возвращаться в места дислокации, в то время как албанские сепаратисты продолжали и дальше притеснять сербов и отстраивать собственную "государственность". Граждан, начинавших задавать неудобные вопросы, представители официального Белграда пугали перспективой войны со всем НАТО. Но ведь сербская армия, как её ни вооружай и ни оснащай, всё равно не сможет в одиночку справиться со всем Североатлантическим альянсом ни при каких обстоятельствах.
Таким образом, риторика в духе "мы никогда не признаем Косово" всё сильнее расходится с реальностью. По сути, Вучич следует плану Берлина и Парижа, которые даже не требуют от него официального признания – достаточно не препятствовать вступлению сепаратистского образования в ключевые международные организации и в целом обретению им всё новых атрибутов независимости. Что и происходит: недавно Белград признал автомобильные номера "Республики Косово", а теперь он не предпринимает никаких реальных действий для того, чтобы воспрепятствовать запрету в крае своей национальной валюты.
Речь, очевидно, идёт лишь о видимости сопротивления. По факту же власти Сербии своим бездействием продолжают способствовать дальнейшему отделению её южного края.
 
ЭксклюзивКосовоАлександр ВучичСербия
 
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