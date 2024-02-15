https://ukraina.ru/20240215/1053289609.html

Разведчик Турист раскрыл, зачем на позициях нужны "дырчики", почему их нужно беречь и прятать от осколков

Разведчик Турист раскрыл, зачем на позициях нужны "дырчики", почему их нужно беречь и прятать от осколков - 15.02.2024 Украина.ру

Разведчик Турист раскрыл, зачем на позициях нужны "дырчики", почему их нужно беречь и прятать от осколков

От осколочных снарядов очень многие генераторы выходят из строя настолько, что они непригодны к ремонту. Поэтому их нужно ставить на позициях, вне блиндажа и тщательно маскировать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру разведчик с позывным Турист (Михалыч)

2024-02-15T03:30

2024-02-15T03:30

2024-02-15T03:30

новости

разведчик

техника

военная техника

огневые позиции

блиндажи

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сво

ремонт

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Генераторы (дырчики) очень нужны на фронте, это расходный материал, сегодня они есть, а уже завтра их нет. Они очень быстро выходят из строя, потому что любой технике надо отдыхать, рассказал военный.У нас на позициях есть два таких "дырчика", мы стараемся, чтобы один отработал 12 часов, после чего заводим второй. Нужно, чтобы они работали по очереди, чтобы один успел остыть, или может нужно поменять масло, добавил разведчик.От осколочных снарядов очень многие генераторы выходят из строя настолько, что они непригодны к ремонту. Но если поставить их в блиндаж — будешь дышать этими газами. Поэтому их нужно ставить на позициях, вне блиндажа и тщательно маскировать. Но все равно есть риск, что он разобьется или пострадает от осколков, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240214/1053284944.html

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новости, разведчик, техника, военная техника, огневые позиции, блиндажи, вс рф, сво, ремонт