Разведчик Турист раскрыл, зачем на позициях нужны "дырчики", почему их нужно беречь и прятать от осколков - 15.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240215/1053289609.html
Разведчик Турист раскрыл, зачем на позициях нужны "дырчики", почему их нужно беречь и прятать от осколков
Разведчик Турист раскрыл, зачем на позициях нужны "дырчики", почему их нужно беречь и прятать от осколков - 15.02.2024 Украина.ру
Разведчик Турист раскрыл, зачем на позициях нужны "дырчики", почему их нужно беречь и прятать от осколков
От осколочных снарядов очень многие генераторы выходят из строя настолько, что они непригодны к ремонту. Поэтому их нужно ставить на позициях, вне блиндажа и тщательно маскировать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру разведчик с позывным Турист (Михалыч)
2024-02-15T03:30
2024-02-15T03:30
новости
разведчик
техника
военная техника
огневые позиции
блиндажи
вс рф
сво
ремонт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1b/1042173842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_764f486e4bba113192dfab41c10e5e13.jpg.webp
Генераторы (дырчики) очень нужны на фронте, это расходный материал, сегодня они есть, а уже завтра их нет. Они очень быстро выходят из строя, потому что любой технике надо отдыхать, рассказал военный.У нас на позициях есть два таких "дырчика", мы стараемся, чтобы один отработал 12 часов, после чего заводим второй. Нужно, чтобы они работали по очереди, чтобы один успел остыть, или может нужно поменять масло, добавил разведчик.От осколочных снарядов очень многие генераторы выходят из строя настолько, что они непригодны к ремонту. Но если поставить их в блиндаж — будешь дышать этими газами. Поэтому их нужно ставить на позициях, вне блиндажа и тщательно маскировать. Но все равно есть риск, что он разобьется или пострадает от осколков, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240214/1053284944.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1b/1042173842_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bafe7ef52d54a78c05514d7e3d3925e5.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, разведчик, техника, военная техника, огневые позиции, блиндажи, вс рф, сво, ремонт
Новости, разведчик, техника, военная техника, огневые позиции, блиндажи, ВС РФ, СВО, ремонт

Разведчик Турист раскрыл, зачем на позициях нужны "дырчики", почему их нужно беречь и прятать от осколков

03:30 15.02.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота бойцов на передовой в зоне спецоперации
Работа бойцов на передовой в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
От осколочных снарядов очень многие генераторы выходят из строя настолько, что они непригодны к ремонту. Поэтому их нужно ставить на позициях, вне блиндажа и тщательно маскировать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру разведчик с позывным Турист (Михалыч)
Генераторы (дырчики) очень нужны на фронте, это расходный материал, сегодня они есть, а уже завтра их нет. Они очень быстро выходят из строя, потому что любой технике надо отдыхать, рассказал военный.
У нас на позициях есть два таких "дырчика", мы стараемся, чтобы один отработал 12 часов, после чего заводим второй. Нужно, чтобы они работали по очереди, чтобы один успел остыть, или может нужно поменять масло, добавил разведчик.
"Но бывает так, что один выходит из строя и другой молотит. У любой машины есть срок службы. И мы их покупаем, бывает за свои деньги, бывает гуманитарные, волонтеры помогают. Но гуманитарные мы стараемся отправлять на позиции, потому что там это расходный материал", - подчеркнул Турист.
От осколочных снарядов очень многие генераторы выходят из строя настолько, что они непригодны к ремонту. Но если поставить их в блиндаж — будешь дышать этими газами. Поэтому их нужно ставить на позициях, вне блиндажа и тщательно маскировать. Но все равно есть риск, что он разобьется или пострадает от осколков, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Игорь Кимаковский интервью - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Вчера, 14:04
Игорь Кимаковский о переговорах с Украиной и о том, как изменилось отношение к русским пленным у ВСУ Новый главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский ничего не изменит в украинской армии. Нацисты подвыбиты, а мобилизованные солдаты не заряжены на успех
 
Новостиразведчиктехникавоенная техникаогневые позицииблиндажиВС РФСВОремонт
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:15"Полутораметровый слой трупов": обозреватель о том, зачем ВСУ лезут в Крынки, пока ВС РФ берут Авдеевку
05:13Василий Прозоров: Пока США убивают ЦАХАЛ с помощью ВСУ, армия РФ под покровом тумана войны берет Авдеевку
05:10Послушный любимчик Зеленского: военный эксперт разобрался, чем Сырский очень отличается от Залужного
05:00"Авдеевка – это лишь фон": полковник Баранец раскрыл, какую хитрую задачу Зеленского решает Сырский
04:57Александр Полищук: Пока ВСУ "скучно" убиваются об Авдеевку, Россия готовит сюрприз похлеще удара на Киев
04:50"Не хочет сдавать Авдеевку": полковник Баранец сообщил, какие четыре важные задачи должен решить Сырский
04:44Дмитрий Краснов: Пока Россия покончит с "Локотками", Запад подготовит им на смену новые "ВСУ"
04:40"Пять двухсотых и трехсотый": разведчик Турист рассказал, как подбитый "Урал" помог спасти жизни бойцов
04:30Контрнаступ 2.0: эксперт раскрыл, почему Зеленского ждет облом и сумеют ли ВСУ удержать до мая Авдеевку
04:20"Верю в судьбу": разведчик рассказал, почему на войне бережет судьба и как он переживает потерю друзей
04:18Байден Конгресс "додавит". Эксперт рассказал, почему президенту США нужен законопроект о помощи Украине
04:00"От судьбы не уйдешь": разведчик Турист объяснил, почему война не изменила его отношение к людям
03:30Разведчик Турист раскрыл, зачем на позициях нужны "дырчики", почему их нужно беречь и прятать от осколков
03:20"Мотор перебрали за три дня": разведчик Турист рассказал, как бойцы чинят технику в полевых условиях СВО
03:10Белгород, морские дроны и угроза БПЛА: полковник Баранец о том, какие задачи нужно срочно решать армии РФ
03:00"Я попал к своим ребятам": разведчик о том, как ремонтировал авто за "печенюшки" и почему стал военным
19:30Александр Носович: Киев ищет идеальный вариант в войне с Россией, поэтому Варшава и Будапешт в опасности
18:02Уклонисты погибают в Карпатах, украинские военные больше не смогут пить "Пепси". Итоги 14 февраля
17:27"Полуживую Украину придётся держать на аппарате жизнеобеспечения": украинская ловушка для Трампа готова
17:26Студентов оставить, преподавателей - на фронт, или наоборот. На Украине мнения разделились
Лента новостейМолния