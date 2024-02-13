https://ukraina.ru/20240213/1053271356.html

"Киев усадил себя на скамью подсудимых". Небензя объяснил Кислице, в какую Украину вернулся бы Донбасс

"Киев усадил себя на скамью подсудимых". Небензя объяснил Кислице, в какую Украину вернулся бы Донбасс - 13.02.2024 Украина.ру

"Киев усадил себя на скамью подсудимых". Небензя объяснил Кислице, в какую Украину вернулся бы Донбасс

12 февраля, в 9-ю годовщину подписания Минских соглашений, российская делегация запросила заседание Совета Безопасности ООН, чтобы напомнить об упущенной возможности положить конец украинскому конфликту ещё в 2015 году.

2024-02-13T16:51

2024-02-13T16:51

2024-02-13T16:51

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Выступавший первым помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча отметил, что в текущем месяце исполнится 2 года с начала СВО, но конфликт в восточной части Украины начался в 2014 году.По его утверждению, предпринятые за эти годы попытки дипломатического урегулирования конфликта не дали результатов и "не удержали Россию от вооружённого нападения на соседа". Енча попросту предпочёл отстраниться от ответственности за этот провал, сославшись на то, что ООН не приглашали к переговорам в "нормандском формате", Контактной группе в Минске, а также в Стамбуле в 2022 году."Поэтому мы ссылаемся на тех, кто напрямую участвовал в тех процессах, чтобы они поразмыслили о деталях этих процессов и осуществлении сопутствующих соглашений. С течением лет ООН выражала поддержку всем, кто участвует в дипломатических усилиях, а также полному выполнению Минских соглашений и сопутствующих мер в соответствии с резолюцией Совета Безопасности", - заявил помощник генерального секретаря ООН.Насчёт "поддержки всем, кто участвует в дипломатических усилиях" есть вопросы. Россию, которая раз за разом пыталась добиться выполнения Минских соглашений, наоборот, беспочвенно обвиняли в их срыве, кроме того, Комплекс мер закреплён резолюцией Совета Безопасности ООН, документом юридически обязательного характера, но Киев никак не принуждали к его выполнению, не вводили против него никаких ограничительных мер, санкций, как против Москвы, например.В заседании по видеосвязи из Донецка принял участие британский журналист Стив Суини. Он сразу сказал, что слышит за окном артиллерийский огонь, работу систем ПВО, продолжаются взрывы в результате ударов ракет, поставляемых Киеву Западом."Минские соглашения должны были быть рамками мира в регионе и должны были положить конец страданиям населения. Согласившись на эти соглашения, люди верили в гарантии Германии, Франции и киевского правительства. Однако время доказало, что они были неправы – нам известно, что Германия и Франция не имеют и не имели намерений выполнять ни "Минск-1", ни "Минск-2", мы слышали это из уст представителей этих стран. При этом провал Минских соглашений – это и ваш провал. Необъединённых наций, Совета, который не предоставляет безопасности. Именно так люди на месте видят вас, когда я пытаюсь с ними общаться", - заявил Суини.Он подчеркнул, что конфликт начался ещё в 2014 году, когда украинское правительство осуществило авиаудары по Луганску, когда неонацисты маршировали по улицам и убивали безнаказанно.А неспособность реализовать Минские соглашения привела к таким последствиям, как разрушенные дома, больницы, и гибель многих людей, которую можно было бы избежать, добавил британский журналист и акцентировал внимание на том факте, что для обстрелов гражданской инфраструктуры ВСУ применяют западное вооружение. Он сам в сентябре стал свидетелем применения в жилом квартале ракеты AGM-88 HARM, как установлено по найденным обломкам, произведенной в США, срок эксплуатации которой истёк 31 марта 1991 года. Неделю назад снаряд, запущенный такой же ракетой, упал на многоквартирный дом, в результате чего погибла пожилая женщина, её дочь и внучка."Я, конечно, ожидаю, что вы будете повторять, что Россия виновна в этом. Предлагаю остановить такой поверхностный взгляд на события. Вы должны понять, что это результат обстрелов оружием, которое поставлено Западом", - призвал дипломатов Суини.Ещё одной угрозой журналист назвал беспилотники. Их поставки осуществляются в том числе через платформы краудсорсинга, например FundRazr, а ведь эти смертоносные аппараты обладают такой мощью, что способны убивать людей, с ужасом отметил докладчик. Всего за последние 3 дня над Донецком и Макеевкой было сбито 97 БПЛА, а за январь над этими двумя городами и Горловкой – аж 966.В контексте неизбирательных обстрелов жилых районов журналист вспомнил события только лишь нескольких последних недель: 27 человек были убиты на рынке в Донецке, 28 – в булочной в Лисичанске, 3 – рядом с супермаркетом, а также была предпринята попытка обстрелять дворец культуры, когда люди там собрались."Они (местные жители – ред.) не боятся Владимира Путина, они не боятся России. Они боятся вас, государств, которые сидят здесь, и вместо того, чтобы говорить о том, как прекратить конфликт, обсуждают, как предоставить дополнительное оружие Украине. <…> То, что произошло, - это военное преступление, акты террора, как и многие другие атаки за последнее 10-летие, которые осуществлялись безнаказанно. Люди, которые живут в Донецке, просто хотят, чтобы это остановилось, и вы можете это остановить, использовать годовщину Минских соглашений, чтобы наладить путь к прекращению конфликта, чтобы остановить порочный цикл террора, смерти тысяч людей. Каждая единица оружия, которая поставляется страной, сидящей за этим столом, лишь ещё больше уводит нас в сторону от мира. Это ваш долг перед лицом тысяч убитых оружием, поставленным Западом", - такими словами Суини завершил свою речь.ВИДЖЕТ"То, что сейчас говорил Стив Суини, должно было бы прозвучать из уст представителя Секретариата, который делал нам сегодня брифинг, вместо пустопорожних речей, переполненных заезженными штампами", - заявил в самом начале выступления постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Он кратко напомнил содержание Минских соглашений, подписанных 12 февраля 2015 года:1. прекращение огня;2. отвод вооружений;3. мониторинг ОБСЕ;4. начало диалога Киева с Донбассом;5. амнистия;6. обмен удерживаемыми лицами;7. гуманитарный доступ;8. отмена экономической блокады;9. передача Киеву контроля над границей, если выполнен пункт 11;10. вывод иностранных формирований и наёмников;11. конституционная реформа с предоставлением особого статуса Донбассу;12. согласование порядка проведения выборов;13. интенсификация работы Контактной группы в Минске.По словам Небензи, из 13 пунктов были выполнены разве что 2, и то, лишь условно, – о работе Контактной группы в Минске и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.Документ фиксировал чёткую последовательность выполнения шагов сторонами, этот согласованный порядок выполнения изменениям не подлежал, подчеркнул дипломат. Однако Киев с самого начала начал всё передёргивать: отказывался от прямого взаимодействия с Донбассом в Контактной группе, пытался добиться сначала получения контроля над границей ЛНР и ДНР, хотя провести местные выборы предписывалось раньше."Киевскому режиму всё сходило с рук, никто из наших западных коллег так и не нашёл в себе силы признать саботаж Киевом Минских договорённостей. <...> Мы должны констатировать провал превенции в работе Совета Безопасности, о важности которой так любят рассуждать многие наши западные коллеги. Ведь все они прекрасно понимали, что на самом деле происходило и к чему это может привести, но ничего не делали, надеясь, что с помощью взращённого ими неонацистского и русофобского монстра на наших границах Запад сможет победить или хотя бы существенно ослабить Россию. Более того, уже после начала СВО западные кукловоды киевского режима не дали Украине подписать уже парафированный в Стамбуле мирный договор. Так что они являются соучастниками трагедии и в полной мере отвечают за последствия безрассудных и фатальных для Украины действий по саботажу "Минска" и отказу от договорённостей в Стамбуле", - заявил Небензя.К тому же уже после начала СВО получены доказательства, что отдельные представители СММ ОБСЕ вместо наблюдения за соблюдением прекращения огня в рамках Минских соглашений шпионили в пользу Киева и делились с ним разведданными.Добросовестное и последовательное выполнение Киевом Минских договорённостей было единственным шансом вернуть мир на Украину, подчеркнул российский дипломат, более того, по итогам их реализации Донбасс вернулся бы на Украину, "если бы Украина хоть что-то для этого сделала, прежде всего, стала бы цивилизованной страной, где в равной степени уважаются права всех, без какой-либо дискриминации по политическому, языковому или национальному принципу".И будь выполнен "Минск-2", трагедии, происходящей на Украине сегодня - соучастниками которой выступают США и коллективный Запад, пытающиеся реализовать свои геополитические цели за счёт Украины и ценой её граждан, - не случилось бы."[В начале 2022 года] Обстрелы мирных донбасских городов резко интенсифицировались. В этой ситуации Россия не имела права стоять в стороне. Мы попытались задействовать все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические рычаги, апеллировали к западным покровителям Киева и гарантам минского процесса, но тщетно. Только когда пришло чёткое осознание того, что все возможные меры политико-дипломатического урегулирования исчерпаны и другого выхода для защиты людей в ЛНР и ДНР от истребления нам не оставили, было принято решение о начале специальной военной операции в соответствии со статьёй 51 Устава ООН", - заявил Небензя.А также, пользуясь случаем, российская делегация напомнила присутствующим о решении Международного суда ООН по иску Украины к РФ, вынесенном 31 января: Россия не признана ни "государством-агрессором", ни государством-спонсором терроризма, ни государством, дискриминирующим крымских татар и украинцев в Крыму, ни виновником крушения лайнера МН-17 над селом Грабово, а ДНР и ЛНР - террористическими организациями.Кроме того, 2 февраля суд принял процедурное решение по 3-му иску Украины о якобы злоупотреблении Россией Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации для оправдания СВО (Россия якобы оправдывала СВО геноцидом со стороны Украины на Донбассе)."Эти голословные утверждения были отвергнуты МС. Тем самым Киев сам усадил себя на скамью подсудимых и теперь вынужден будет доказывать, что геноцида со стороны киевского режима на Донбассе не было. Карательную операцию против собственного мирного населения на Донбассе киевский режим окрестил "антитеррористической операцией", т.е. операцией против террористов, которых, как постановил Международный Суд ООН, на Донбассе не было. Вдумайтесь, что это означает для всего того нарратива, который вы продвигали и продвигаете в отношении Минских договорённостей и действий России", - сказал Небензя.Делегацию Украины на этот раз представлял постоянный представитель страны при ООН Сергей Кислица, отсутствовавший 2 предыдущих заседания, на которых речь шла о сбитом ВСУ военно-транспортном самолёте Ил-76 ВКС России с украинскими военнопленными на борту и атаке на Лисичанск 3 февраля.Он сразу же заявил, что обсуждать Минские соглашения, которые якобы Россия и похоронила, - пустая трата времени, а также обвинил РФ в нарушении международных соглашений, стороной которых она является, включая "Минск". Однако Россия выступала не стороной этих соглашений, а гарантом их выполнения наравне с Германией и Францией.Часом ранее своего украинского коллеги Небензя заявил, что Россия никаких обязательств по "Минску" не несла, и все попытки переложить ответственность на неё, выставить стороной конфликта, были абсолютно несостоятельными.Высказывания британского журналиста Суини об обстрелах ВСУ по мирным жителям из западного вооружения и упущенном шансе на мир Кислица комментировать не стал, зато уделил внимание постановлениям Международного суда ООН, о которых говорил глава российской делегации, перевернув смысл вынесенных решений так, как выгодно ему.Украинский дипломат утверждал, что суд не признал Россию "государством-агрессором", спонсором терроризма и виновником крушения лайнера МН-17 просто потому, что Киев не делал таких запросов вовсе.В реальности же Международный Суд ООН указал, что Россия добросовестно выполняла обязательства по сотрудничеству в области противодействия финансированию терроризма. Остальные требования истца также отклонены, к тому же Киев остался без какой-либо компенсации.Что касается разбирательства по соблюдению Россией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, в качестве преследования крымских татар по этническому признаку на полуострове Киев представил предпринятые РФ правоохранительные меры против членов запрещённых в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*, экстремистских организаций "Таблиги Джамаат"* и "Меджлис крымско-татарского народа"*."Суд постановил, что, сохраняя запрет на деятельность Меджлиса*, нарушила предварительные меры суда. Утверждения РФ относительно украинцев в Крыму фактически идут вразрез с постановлением суда. Суд также постановил, что существует тенденция, связанная с дискриминацией украинцев в Крыму: резкое сокращение учащихся, получающих образование на украинском языке. Позвольте процитировать, "такая ситуация отрицательно сказывается на правах этнических украинских детей и их родителей", - утверждал Кислица.На самом деле Суд с оценкой Киева не согласился и не выявил никаких признаков дискриминации с российской стороны, а также подчеркнул, что представительный орган крымских татар - Курултай, который не подвергался запрету и продолжает выполнять в Крыму свои функции, а вовсе не Меджлис*.Кроме того, Международный суд ООН признал, что жители Крыма имеют доступ к образованию на крымско-татарском и украинском языках, но при этом увидела нарушение Россией §1 ст.2 и ст.5 Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, сократив количества школ с образованием на украинском языке после перехода республики под юрисдикцию РФ.Комментируя это постановление, глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина сказала, что с удивлением прочитала заявление о якобы существующих нарушениях, это обвинения, по её словам, ничем не аргументированы, предвзяты и лживы, никаких нарушений в Крыму по изучению украинского языка нет, наоборот, даже оказывается государственная поддержка по сохранению украинской культуры в республике.* Организации запрещены в РФ

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эксклюзив, совбез оон, россия, украина, минские соглашения, донбасс, спецоперация, всу, обстрелы