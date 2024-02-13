https://ukraina.ru/20240213/1053268416.html
"Пойду в колготках на передовую": Киркоров в Горловке спел хит украинской певицы про февраль
"Пойду в колготках на передовую": Киркоров в Горловке спел хит украинской певицы про февраль - 13.02.2024 Украина.ру
"Пойду в колготках на передовую": Киркоров в Горловке спел хит украинской певицы про февраль
Певец Филипп Киркоров посетил Горловскую больницу и выступил перед ранеными бойцами российской армии. Об этом сообщили 13 февраля на портале "Горловская мозаика", видеозаписи выступления распространили в соцсетях
2024-02-13T15:13
2024-02-13T15:13
2024-02-13T15:13
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Киркоров привез подарки раненым и выступил с речью перед сотрудниками и пациентами городской больницы № 2.Также он пообещал отправиться в зону проведения специальной военной операции, пишет портал.Киркоров спел пациентам и сотрудникам больницы песню "Снег" украинской исполнительницы Ирины Билык. Пропуская и путая строчки, певец акцентировал на словах: "Разучился любить февраль, он украл тебя навсегда". Песню "Снег" Ирина Билык выпустила в 2003 году. Однако известна эта песня стала только потому, что в России ее исполнял Филипп Киркоров. В декабре 2023 года Билык перевела песню на украинский язык, наполнив ее "новыми смыслами". Под этим и подразумевается словосочетание "разлюбил февраль" - с началом специальной военной операции на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Киркоров и раньше помогал Донбассу. "Мало кто знает, сколько он всегда помогал. Дети, раненые, социальные учреждения - он жертвовал и поддерживал всю свою жизнь", - написала она в телеграм-канале.В декабре Киркоров принял участие с нашумевшей "голой вечеринке" Насти Ивлеевой, после чего был вынужден извиняться.После скандальной вечеринки в Горловку уже приезжал певец Дима Билан. Он перечислил местному приюту для бездомных животных 3 млн рублей и даже забрал домой котенка.
https://ukraina.ru/20240101/1052528518.html
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новости, россия, днр, донецкая народная республика, горловка, филипп киркоров, певец
Новости, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, Горловка, Филипп Киркоров, певец
"Пойду в колготках на передовую": Киркоров в Горловке спел хит украинской певицы про февраль
Певец Филипп Киркоров посетил Горловскую больницу и выступил перед ранеными бойцами российской армии. Об этом сообщили 13 февраля на портале "Горловская мозаика", видеозаписи выступления распространили в соцсетях
Киркоров привез подарки раненым и выступил с речью перед сотрудниками и пациентами городской больницы № 2.
Также он пообещал отправиться в зону проведения специальной военной операции, пишет портал.
"Ради сохранения мира, если надо, пойду в колготках на передовую. Меня ничем не испугаешь. Я и на это пойду", - заявил
Киркоров.
Киркоров спел пациентам и сотрудникам больницы песню "Снег" украинской исполнительницы Ирины Билык. Пропуская и путая строчки, певец акцентировал на словах: "Разучился любить февраль, он украл тебя навсегда".
Песню "Снег" Ирина Билык выпустила в 2003 году. Однако известна эта песня стала только потому, что в России ее исполнял Филипп Киркоров.
В декабре 2023 года Билык перевела песню на украинский язык, наполнив ее "новыми смыслами". Под этим и подразумевается словосочетание "разлюбил февраль" - с началом специальной военной операции на Украине.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
отметила, что Киркоров и раньше помогал Донбассу.
"Мало кто знает, сколько он всегда помогал. Дети, раненые, социальные учреждения - он жертвовал и поддерживал всю свою жизнь", - написала
она в телеграм-канале.
В декабре Киркоров принял участие с нашумевшей "голой вечеринке" Насти Ивлеевой, после чего был вынужден извиняться.
После скандальной вечеринки в Горловку уже приезжал певец Дима Билан. Он перечислил местному приюту для бездомных животных 3 млн рублей и даже забрал домой котенка.