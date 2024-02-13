Военный эксперт ответил, грозят ли Залужному жернова "мясной машины" Зеленского
© AP / Efrem Lukatsky
© AP / Efrem Lukatsky
Уволенный с должности главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный не имеет ни желания, ни ресурсов для того, чтобы пойти в большую политику и уж тем более попытаться сместить Владимира Зеленского. Наоборот, он может стать жертвой "мясной машины" киевского режима
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный.
Он подчеркнул, что как только Залужный попытается что-либо предпринять против Зеленского, то даже не президент Украины, а глава Главного управления разведки Кирилл Буданов* подпишет приказ о его ликвидации.
"Залужному еще нет 70 лет. Он еще военнообязанный. Теоретически его могут лишить высшего воинского звания, мобилизовать и бросить под Авдеевку. Но вряд ли даже безумный Зеленский на это пойдет. Следовательно, его надо либо выводить в запас, чтобы он получал деньги, сидел дома и смотрел по телевизору, как воюет Украина, либо действительно отправлять послом в Великобританию. Для Зеленского лучше всего было бы отправить Залужного в Эквадор. Там тепло, там бананы. С жучком, но бананы", - сказал Подлесный.
Увольнение Залужного затянулось на несколько недель. Сначала 29 января бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. Чуть позже эту информацию подтвердил и действующий украинский парламентарий Алексей Гончаренко*. Он уточнил, что Залужному якобы предлагали должность посла в одной из европейских стран, но главком отказался.
Спустя несколько часов пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент не увольнял Залужного.
А в прошедшие выходные в интервью итальянскому телеканалу Rai1 Зеленский подтвердил, что на самом деле и правда размышляет о замене Залужного.
Поздно вечером 8 февраля стало известно, что Зеленский все же подписал указы об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место генерала Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками.
Вчера, 11:48После замены Залужного на Сырского всю ответственность за фронт на себя взял Зеленский - WSJУвольнение Валерия Залужного с поста главкома ВСУ The Wall Street Journal в статье от 12 февраля назвал самым важным выбором президента Владимира Зеленского с момента начала специальной военной операции
Конфликт между Зеленским и Залужным усилился после неудачного украинского контрнаступления в 2023 году и заявлений Залужного в британском The Economist о тупике, в котором оказалась Украина в ходе конфликта с Россией.
Большинство экспертов сходится в том, что покинув пост главкома Залужный открыл себе дорогу в большую политику, а значит - сможет баллотироваться в президенты на предстоящих выборах.
Они должны состояться на Украине 31 марта 2024 года, однако пока Зеленский делает все возможное, чтобы перенести их на неопределенный срок.
По данным последнего соцопроса, Залужный опередил Зеленского в рейтинге доверия: за главкома готовы были проголосовать 82% опрошенных, а за Зеленского - 72%.
Полностью интервью с Геннадием Подлесным можно прочитать здесь:
9 февраля, 14:12Геннадий Подлесный: Зеленский назначил Сырского главкомом не за полководческие таланты, а за покорностьИ Залужный, и Сырский понимают бессмысленность войны с Россией. Но Залужный пытался протестовать против этого в публичном поле. Он не раз заявлял, что надо выводить войска из Артемовска и Авдеевки.
*-Признан в РФ террористом и экстремистом.