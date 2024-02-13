https://ukraina.ru/20240213/1053253352.html

Военный эксперт ответил, грозят ли Залужному жернова "мясной машины" Зеленского

Военный эксперт ответил, грозят ли Залужному жернова "мясной машины" Зеленского - 13.02.2024 Украина.ру

Военный эксперт ответил, грозят ли Залужному жернова "мясной машины" Зеленского

Уволенный с должности главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный не имеет ни желания, ни ресурсов для того, чтобы пойти в большую политику и уж тем более попытаться сместить Владимира Зеленского. Наоборот, он может стать жертвой "мясной машины" киевского режима

2024-02-13T03:20

2024-02-13T03:20

2024-02-13T03:20

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валерий залужный

владимир зеленский

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный.Он подчеркнул, что как только Залужный попытается что-либо предпринять против Зеленского, то даже не президент Украины, а глава Главного управления разведки Кирилл Буданов* подпишет приказ о его ликвидации.Увольнение Залужного затянулось на несколько недель. Сначала 29 января бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. Чуть позже эту информацию подтвердил и действующий украинский парламентарий Алексей Гончаренко*. Он уточнил, что Залужному якобы предлагали должность посла в одной из европейских стран, но главком отказался.Спустя несколько часов пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент не увольнял Залужного.А в прошедшие выходные в интервью итальянскому телеканалу Rai1 Зеленский подтвердил, что на самом деле и правда размышляет о замене Залужного.Поздно вечером 8 февраля стало известно, что Зеленский все же подписал указы об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место генерала Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками.Конфликт между Зеленским и Залужным усилился после неудачного украинского контрнаступления в 2023 году и заявлений Залужного в британском The Economist о тупике, в котором оказалась Украина в ходе конфликта с Россией.Большинство экспертов сходится в том, что покинув пост главкома Залужный открыл себе дорогу в большую политику, а значит - сможет баллотироваться в президенты на предстоящих выборах.Они должны состояться на Украине 31 марта 2024 года, однако пока Зеленский делает все возможное, чтобы перенести их на неопределенный срок.По данным последнего соцопроса, Залужный опередил Зеленского в рейтинге доверия: за главкома готовы были проголосовать 82% опрошенных, а за Зеленского - 72%.Полностью интервью с Геннадием Подлесным можно прочитать здесь:*-Признан в РФ террористом и экстремистом.

https://ukraina.ru/20240212/1053241739.html

https://ukraina.ru/20240209/1053199537.html

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новости, новости украины, валерий залужный, владимир зеленский