https://ukraina.ru/20240212/1053249703.html

Запад развязал руки Украине, за что она поплатилась. Вместо "Минска-2" получили СВО

Запад развязал руки Украине, за что она поплатилась. Вместо "Минска-2" получили СВО - 12.02.2024 Украина.ру

Запад развязал руки Украине, за что она поплатилась. Вместо "Минска-2" получили СВО

Украинский кризис из внутригосударственного разросся до глобального масштаба, и пока его окончания не видно. При этом ровно 9 лет назад был реальный шанс его завершить

2024-02-12T16:47

2024-02-12T16:47

2024-02-12T16:47

эксклюзив

минские соглашения

украина

донбасс

россия

владимир путин

меркель

франсуа олланд

владимир зеленский

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101487/02/1014870213_0:119:2878:1738_1920x0_80_0_0_9076305d00abae4f43a27007df42027d.jpg

9 лет упущенному шансу урегулировать украинский конфликт12 февраля 2015 года, после боёв между силами народных республик Донбасса и ВСУ, завершившихся занятием ополченцами района Дебальцево, на встрече "нормандской четвёрки" в белорусской столице лидеры России, Германии, Франции и Украины – Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд, Пётр Порошенко – подписали Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, или попросту "Минск-2". Первый протокол был подписан в сентябре 2014 года Трёхсторонней контактной группой в лице спецпредставителя главы ОБСЕ по Украине Хайди Тальявини, вторым президентом Украины Леонидом Кучмой и послом РФ на Украине Михаилом Зурабовым, также подписи поставили глава ДНР Александр Захарченко и глава ЛНР Игорь Плотницкий. Второй "Минск" был направлен на урегулирование вооружённого конфликта дипломатическим путём.Он состоял из 13 пунктов, ключевыми положениями были: · прекращение огня на Донбассе и отведение тяжёлых вооружений от линии соприкосновения (системы РСЗО "Смерч" и "Торнадо-У" — на 70 км, "Торнадо-С" —на 120 км) для создания зоны безопасности шириной не менее 50 км;· вывод всех иностранных вооружённых формирований, военной техники, а также наёмников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ и разоружение всех незаконных групп;· обмен пленных по принципу "всех на всех" и введение в действие на Украине закона, запрещающего преследование и наказание участников конфликта;· Украина должна была принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также провести в регионе местные выборы, на следующий день после которых полный контроль над государственной границей переходил к Киеву;· Проведение конституционной реформы и децентрализация власти с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей;· обеспечение безопасной доставки и распределения гуманитарной помощи, восстановление социально-экономических связей властей Украины с территориями Донбасса, включая выплату пенсий.Однако в реальности всё вышло иначе. Добиться устойчивого прекращения огня не удалось. Амнистию участников событий 2014-2015 годов не провели. Закон об особом статусе Донбасса Верховная Рада приняла, но совершенно не в том виде, как предполагалось Минскими соглашениями: регион должен был получить в частности право на языковое самоопределение, право местных органов власти назначать прокуроров, судей и создавать собственные отряды народной милиции, а вместо этого украинский парламент принял временный закон, который нужно было продлевать каждый год. Местные выборы на Донбассе так и не состоялись, поскольку Киев настаивал, что сначала он контроль над всей границей в зоне конфликта перейдёт к нему, и только потом уже голосование, то есть с точностью да наоборот "Минску-2", хотя пункты документа должны были исполнять не выборочно, а последовательно и комплексно.За 7 лет действия Минских соглашений из всех пунктов частично был реализован только обмен пленными, отметил первый заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Рашид Нургалиев в интервью изданию "Аргументы и факты".Германия и Франция никак не содействовали реализации Комплекса мер, хотя выступили гарантами, наравне с Россией, но в отличие от неё даже не пытались убедить Киев в необходимости следования соглашениям. Москва же такую работу с Донецком и Луганском проводила.В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, наделавшем много шума на Западе, Путин сказал, что Минские соглашения - сложные для Украины, в них было предусмотрено очень много элементов независимости для Донбасса, но и жителей Донбасса надо было ещё уговорить возвратиться в рамки украинской государственности.Российский лидер сообщил, что не знал, как это сделать, но был готов исполнять Комплекс мер. Он считал, что, когда эта часть территории вернётся в хозяйственную жизнь, в общую социальную среду, будут платить пенсии, социальные пособия, всё постепенно срастётся, постепенно раны заживут. Но, по его словам, никто этого не хотел, все хотели только с помощью военной силы решить вопрос, а Россия этого позволить не могла."Что послужило триггером в последних событиях? Руководство сегодняшней Украины, министр иностранных дел, все остальные официальные лица, а потом сам президент заявили о том, что им ничего не нравится в этих Минских соглашениях. Иными словами, исполнять не собираются. А бывшие руководители Германии, Франции прямо сказали уже в наши дни – год-полтора назад, – честно, на весь мир, что да, они подписывали эти Минские соглашения, но выполнять никогда не собирались. Нас просто водили за нос", - добавил Путин.Меркель в интервью газете Die Zeit 7 декабря 2022 года прямо заявила, что Украина использовала это время, чтобы стать сильнее. А спустя три недели Олланд, вторя своей немецкой коллеге, в интервью изданию The Kyiv Independent сказал, что Минские соглашения на время "остановили наступление россиян", Украина с тех пор укрепила свои военные позиции, ВСУ стали лучше оснащены по сравнению с 2014 годом. И, по словам бывшего президента Франции, "заслуга Минских договорённостей в том, что украинская армия получила такую возможность"."Заявления Меркель и Олланда наглядно продемонстрировали, чего стоят слова и дела представителей "цивилизованного Запада". Могло ли такое поведение нас удивить? Едва ли. <…> У Запада имелись — и до сих пор имеются — все рычаги давления на Киев. Поэтому странно звучат слова Зеленского, бьющего себя в грудь и заявляющего, что якобы он лично решил не исполнять соглашения. Отсутствие у президента Украины свободы действий и его полная зависимость от Лондона и Вашингтона — это секрет Полишинеля", - сказал Рашид Нургалиев.Первый заместитель секретаря Совета Безопасности РФ пояснил, что в печальном исходе Минска-2 американцы сыграли не последнюю роль: не дав гарантий соглашениям: они с самого начала продемонстрировали своё отношение к этому документу. "Дистанцировавшись от минского процесса ещё в 2014 году, администрация Обамызаложила основы для системного противостояния с Россией. Киев ориентировался не на Париж и Берлин — для него имела значение только позиция Вашингтона. А США закрывали глаза на происходящее в Донбассе, посылая чёткий сигнал: делайте, что хотите. Не были созданы инструменты воздействия на Украину в случае невыполнения соглашений. Такой подход развязал руки украинскому руководству", - пояснил Нургалиев.По его словам, годы регулярных заседаний Трёхсторонней контактной группы, встреч в "нормандском формате", обсуждения "формулы Штайнмайера" оказались имитацией деятельности как со стороны руководства Киева, так и его западных покровителей. Все они изначально были нацелены не на достижение политического урегулирования, а на вооружение Украины и её подготовку к войне с Россией, и всё это, подчеркнул Нургалиев, ещё раз доказывает, что решение о начале специальной военной операции было правильным. Конфликт никогда не затихал, а перед началом СВО, наоборот, разгорелся ещё сильнее.Российская сторона регулярно делает заявления о готовности к переговорам, но запуску этого процесса препятствует подписанный президентом Украины указ о запрете на переговоры с РФ. При этом сейчас голоса в пользу мирного политического урегулирования - пусть даже ценой утраты части территорий - на Украине звучат всё громче. США и Великобритании же сложившаяся ситуация выгодна: их предприятия ВПК обеспеченны гарантированными оборонными заказами на миллиарды долларов, а промышленные гиганты вскоре могут подключиться к работам по восстановлению инфраструктуры Украины."При желании всех заинтересованных сторон Минские соглашения можно было реализовать. Если бы достигнутые договорённости были выполнены в 2015 году, гражданская война на территории Украины закончилась бы в том же году. Кроме того, Комплекс мер имел вес международного документа — он одобрен резолюцией Совета Безопасности ООН № 2202 от 17 февраля 2015 года", - констатировал Нургалиев.В годовщину подписания "Минска-2" российская делегация запросила заседание Совета Безопасности ООН, чтобы, как пояснил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, напомнить, какой исторический шанс для мирного решения внутриукраинского кризиса был упущен киевским режимом и его спонсорами. А также напомнить, как из-за действий Запада Совета Безопасности провалился в реализации одной из своих важнейших задач - предотвращении кризисов и конфликтов."Наш президент в интервью Карлсону об этом говорил достаточно подробно. Таким образом мир узнал то, что мы всегда знали. И очень многие люди теперь об этом знают, это нельзя утаить. В этих условиях ещё раз акцентировать внимание с трибуны ООН, напомнить об этом очень важно. Потому что Минские соглашения – это историческое событие. И это упущенный шанс. Нужно обратить внимание мирового сообщества на этот шанс. Один из [адресатов, которым Россия посылает свой месседж] – это незападные страны, которые в очередной раз должны убедиться в том, что не стоит доверять западному миру, который почти всегда идёт на подобного рода нарушения. Также это апелляция к западному сообществу. К тем людям в западных странах, кто не утратил способность слушать, слышать и анализировать факты", - считает политолог Владимир Шаповалов.

https://ukraina.ru/20221206/1041523504.html

https://ukraina.ru/20231105/1050771623.html

https://ukraina.ru/20240212/1053247792.html

украина

донбасс

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, минские соглашения, украина, донбасс, россия, владимир путин, меркель, франсуа олланд, владимир зеленский, спецоперация