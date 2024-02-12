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Инструктор раскрыл, как создавался центр "дроноведения" и зачем бойцы разбирают трофейные коптеры ВСУ
Инструктор раскрыл, как создавался центр "дроноведения" и зачем бойцы разбирают трофейные коптеры ВСУ - 12.02.2024 Украина.ру
Инструктор раскрыл, как создавался центр "дроноведения" и зачем бойцы разбирают трофейные коптеры ВСУ
Наше первое боевое применение FPV-дронов было на Водяном. Во время работы к нам пришли бойцы и сказали, что хотят создать свое FPV-подразделение, и попросили их научить. Об этом изданию Украина.ру рассказал разведчик, инструктор по работе с беспилотниками с позывным Каспер
2024-02-12T03:20
2024-02-12T03:20
2024-02-12T03:20
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Когда после обучения мы вернулись на фронт, наше первое боевое применение FPV-дронов было на Водяном. Примерно в это же время там работали и судоплатовцы (бойцы добровольческого батальона ВС РФ имени Павла Судоплатова. - Ред.). Это подразделение тогда только зарождалась, рассказал военный.В какой-то момент к нам пришли бойцы и сказали, что хотят создать FPV-подразделение, попросили их научить работе с беспилотниками. Мы отучили сначала одних, затем пришли другие с такой же просьбой, так начало формироваться что-то более серьезное и направленное, добавил разведчик.Сейчас у нас действует полноценный центр обучения, где оборудована целая площадка для практических занятий, отведен класс для тренировки на симуляторах, где преподавали проводят техническую и инженерную подготовку, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240209/1053196690.html
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новости, сво, вс рф, обучение, дроны, бойцы, бпла, беспилотники, инструктор, всу, россия
Новости, СВО, ВС РФ, обучение, дроны, бойцы, БПЛА, беспилотники, инструктор, ВСУ, Россия
Инструктор раскрыл, как создавался центр "дроноведения" и зачем бойцы разбирают трофейные коптеры ВСУ
Наше первое боевое применение FPV-дронов было на Водяном. Во время работы к нам пришли бойцы и сказали, что хотят создать свое FPV-подразделение, и попросили их научить. Об этом изданию Украина.ру рассказал разведчик, инструктор по работе с беспилотниками с позывным Каспер
Когда после обучения мы вернулись на фронт, наше первое боевое применение FPV-дронов было на Водяном. Примерно в это же время там работали и судоплатовцы (бойцы добровольческого батальона ВС РФ имени Павла Судоплатова. - Ред.). Это подразделение тогда только зарождалась, рассказал военный.
В какой-то момент к нам пришли бойцы и сказали, что хотят создать FPV-подразделение, попросили их научить работе с беспилотниками. Мы отучили сначала одних, затем пришли другие с такой же просьбой, так начало формироваться что-то более серьезное и направленное, добавил разведчик.
"Тогда мы уже на бригадном уровне объявили, что готовы обучать людей. Начали собирать материальную базу, собирали украинские дроны, которые трофейные и не взорвались. Их изучали, рассказывали о них ребятам", - подчеркнул Каспер.
Сейчас у нас действует полноценный центр обучения, где оборудована целая площадка для практических занятий, отведен класс для тренировки на симуляторах, где преподавали проводят техническую и инженерную подготовку, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь