https://ukraina.ru/20240212/1053202037.html

Инструктор раскрыл, как создавался центр "дроноведения" и зачем бойцы разбирают трофейные коптеры ВСУ

Инструктор раскрыл, как создавался центр "дроноведения" и зачем бойцы разбирают трофейные коптеры ВСУ - 12.02.2024 Украина.ру

Инструктор раскрыл, как создавался центр "дроноведения" и зачем бойцы разбирают трофейные коптеры ВСУ

Наше первое боевое применение FPV-дронов было на Водяном. Во время работы к нам пришли бойцы и сказали, что хотят создать свое FPV-подразделение, и попросили их научить. Об этом изданию Украина.ру рассказал разведчик, инструктор по работе с беспилотниками с позывным Каспер

2024-02-12T03:20

2024-02-12T03:20

2024-02-12T03:20

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Когда после обучения мы вернулись на фронт, наше первое боевое применение FPV-дронов было на Водяном. Примерно в это же время там работали и судоплатовцы (бойцы добровольческого батальона ВС РФ имени Павла Судоплатова. - Ред.). Это подразделение тогда только зарождалась, рассказал военный.В какой-то момент к нам пришли бойцы и сказали, что хотят создать FPV-подразделение, попросили их научить работе с беспилотниками. Мы отучили сначала одних, затем пришли другие с такой же просьбой, так начало формироваться что-то более серьезное и направленное, добавил разведчик.Сейчас у нас действует полноценный центр обучения, где оборудована целая площадка для практических занятий, отведен класс для тренировки на симуляторах, где преподавали проводят техническую и инженерную подготовку, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240209/1053196690.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, вс рф, обучение, дроны, бойцы, бпла, беспилотники, инструктор, всу, россия