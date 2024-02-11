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"Оторвали бы руки": политолог объяснил, почему Орбан снял вето на помощь Киеву

"Оторвали бы руки": политолог объяснил, почему Орбан снял вето на помощь Киеву - 11.02.2024 Украина.ру

"Оторвали бы руки": политолог объяснил, почему Орбан снял вето на помощь Киеву

Политолог, американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перестал блокировать выделение денег Украине

2024-02-11T04:10

2024-02-11T04:10

2024-02-11T04:10

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"Ну а как ему быть? Словацкий коллега не поддержал Орбана. Видимо, последний почувствовал, что правильнее будет сдать позиции, иначе евролидеры ему руки оторвут. Я также уверен, что на поведение Орбана сильное влияние оказала венгерская оппозиция", - сказал политолог.На прошлой неделе лидеры ЕС на саммите в Брюсселе единогласно постановили увеличить бюджет сообщества на 64,6 миллиарда евро на четыре года до 2027 года, из которых 50 миллиардов пойдут в этот период на помощь Украине.С полным текстом можно ознакомиться здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, виктор орбан, украина, миллиарды, венгрия, ес