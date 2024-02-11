"Оторвали бы руки": политолог объяснил, почему Орбан снял вето на помощь Киеву - 11.02.2024 Украина.ру
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"Оторвали бы руки": политолог объяснил, почему Орбан снял вето на помощь Киеву
"Оторвали бы руки": политолог объяснил, почему Орбан снял вето на помощь Киеву - 11.02.2024 Украина.ру
"Оторвали бы руки": политолог объяснил, почему Орбан снял вето на помощь Киеву
Политолог, американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перестал блокировать выделение денег Украине
2024-02-11T04:10
2024-02-11T04:10
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"Ну а как ему быть? Словацкий коллега не поддержал Орбана. Видимо, последний почувствовал, что правильнее будет сдать позиции, иначе евролидеры ему руки оторвут. Я также уверен, что на поведение Орбана сильное влияние оказала венгерская оппозиция", - сказал политолог.На прошлой неделе лидеры ЕС на саммите в Брюсселе единогласно постановили увеличить бюджет сообщества на 64,6 миллиарда евро на четыре года до 2027 года, из которых 50 миллиардов пойдут в этот период на помощь Украине.С полным текстом можно ознакомиться здесь.
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новости, виктор орбан, украина, миллиарды, венгрия, ес
Новости, Виктор Орбан, Украина, миллиарды, Венгрия, ЕС

"Оторвали бы руки": политолог объяснил, почему Орбан снял вето на помощь Киеву

04:10 11.02.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Политолог, американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перестал блокировать выделение денег Украине
"Ну а как ему быть? Словацкий коллега не поддержал Орбана. Видимо, последний почувствовал, что правильнее будет сдать позиции, иначе евролидеры ему руки оторвут. Я также уверен, что на поведение Орбана сильное влияние оказала венгерская оппозиция", - сказал политолог.
На прошлой неделе лидеры ЕС на саммите в Брюсселе единогласно постановили увеличить бюджет сообщества на 64,6 миллиарда евро на четыре года до 2027 года, из которых 50 миллиардов пойдут в этот период на помощь Украине.
С полным текстом можно ознакомиться здесь.
 
НовостиВиктор ОрбанУкраинамиллиардыВенгрияЕС
 
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