https://ukraina.ru/20240211/1053117481.html
"Оторвали бы руки": политолог объяснил, почему Орбан снял вето на помощь Киеву
"Оторвали бы руки": политолог объяснил, почему Орбан снял вето на помощь Киеву - 11.02.2024 Украина.ру
"Оторвали бы руки": политолог объяснил, почему Орбан снял вето на помощь Киеву
Политолог, американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перестал блокировать выделение денег Украине
2024-02-11T04:10
2024-02-11T04:10
2024-02-11T04:10
новости
виктор орбан
украина
миллиарды
венгрия
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049037804_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_221d1ee307bbeaf6db35613051e5865e.jpg
"Ну а как ему быть? Словацкий коллега не поддержал Орбана. Видимо, последний почувствовал, что правильнее будет сдать позиции, иначе евролидеры ему руки оторвут. Я также уверен, что на поведение Орбана сильное влияние оказала венгерская оппозиция", - сказал политолог.На прошлой неделе лидеры ЕС на саммите в Брюсселе единогласно постановили увеличить бюджет сообщества на 64,6 миллиарда евро на четыре года до 2027 года, из которых 50 миллиардов пойдут в этот период на помощь Украине.С полным текстом можно ознакомиться здесь.
украина
венгрия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049037804_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_7f86ce7b637cffd8de748e8e08a01b07.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, виктор орбан, украина, миллиарды, венгрия, ес
Новости, Виктор Орбан, Украина, миллиарды, Венгрия, ЕС
"Оторвали бы руки": политолог объяснил, почему Орбан снял вето на помощь Киеву
Политолог, американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перестал блокировать выделение денег Украине
"Ну а как ему быть? Словацкий коллега не поддержал Орбана. Видимо, последний почувствовал, что правильнее будет сдать позиции, иначе евролидеры ему руки оторвут. Я также уверен, что на поведение Орбана сильное влияние оказала венгерская оппозиция", - сказал политолог.
На прошлой неделе лидеры ЕС на саммите в Брюсселе единогласно постановили увеличить бюджет сообщества на 64,6 миллиарда евро на четыре года до 2027 года, из которых 50 миллиардов пойдут в этот период на помощь Украине.
С полным текстом можно ознакомиться здесь.