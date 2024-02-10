Киев меняет тактику военных действий, делая ставку на диверсии - Затулин - 10.02.2024 Украина.ру
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Киев меняет тактику военных действий, делая ставку на диверсии - Затулин
Киев меняет тактику военных действий, делая ставку на диверсии - Затулин - 10.02.2024 Украина.ру
Киев меняет тактику военных действий, делая ставку на диверсии - Затулин
Киев меняет характер военных действий, делая ставку диверсионно-террористическую деятельность. Об этом заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин
2024-02-10T13:38
2024-02-10T13:38
новости
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теракт
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Внутри Российской Федерации в разы возросли атаки с помощью украинских дронов на самые удаленные объекты, сказал Затулин. Также в Белгородской области был сбит самолет, а со стороны Украины "продолжаются и воспеваются террористические акты", добавил парламентарий.Затулин отметил, что эти действия можно отнести к стратегии запугивания российского населения со стороны Украины. По его словам, киевские власти, убедившись в том, что на фронте не смогут добиться победы над Россией, переходят к усилению диверсионной террористической деятельности.Затулин отметил, что Зеленскому нужен пиар, чтобы доказывать, что Киев способен показать успехи, устраивая диверсии и теракты, представляя их как результат борьбы, тем самым продолжая выбивать от Запада деньги и вооружения. Напомним, 3 февраля ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске, в результате погибли 29 человек, среди них Министр ЧС ЛНР Алексей Потелещенко. Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 4 февраля днём траура.Ранее 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли.Проведенная экспертиза показала, что самолёт был сбит американским ЗРК Patriot. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал США прямыми соучастниками теракта ВСУ.
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новости, россия, украина, теракт, дрг, диверсия, сво, атака, бпла
Новости, Россия, Украина, теракт, ДРГ, диверсия, СВО, атака, БПЛА

Киев меняет тактику военных действий, делая ставку на диверсии - Затулин

13:38 10.02.2024
 
© Фото : Донбасс решает / Telegramцветы на месте удара ВСУ по микрорайону Текстильщик в Донецке
цветы на месте удара ВСУ по микрорайону Текстильщик в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© Фото : Донбасс решает / Telegram
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Киев меняет характер военных действий, делая ставку диверсионно-террористическую деятельность. Об этом заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин
Внутри Российской Федерации в разы возросли атаки с помощью украинских дронов на самые удаленные объекты, сказал Затулин. Также в Белгородской области был сбит самолет, а со стороны Украины "продолжаются и воспеваются террористические акты", добавил парламентарий.
Затулин отметил, что эти действия можно отнести к стратегии запугивания российского населения со стороны Украины. По его словам, киевские власти, убедившись в том, что на фронте не смогут добиться победы над Россией, переходят к усилению диверсионной террористической деятельности.

"Сейчас, я думаю, по инициативе самого [президента Украины Владимира] Зеленского, происходит изменение характера военных действий", - заявил Затулин РИА Новости.

Затулин отметил, что Зеленскому нужен пиар, чтобы доказывать, что Киев способен показать успехи, устраивая диверсии и теракты, представляя их как результат борьбы, тем самым продолжая выбивать от Запада деньги и вооружения.
Напомним, 3 февраля ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске, в результате погибли 29 человек, среди них Министр ЧС ЛНР Алексей Потелещенко. Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 4 февраля днём траура.
Ранее 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли.
Проведенная экспертиза показала, что самолёт был сбит американским ЗРК Patriot. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал США прямыми соучастниками теракта ВСУ.
Евгений Ющук интервью
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