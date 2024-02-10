https://ukraina.ru/20240210/1053214543.html

Секретарь СНБО Украины Данилов "банально лжёт" о сбитом Ил-76 – Затулин

Секретарь СНБО Украины Данилов "банально лжёт" о сбитом Ил-76 – Затулин - 10.02.2024 Украина.ру

Секретарь СНБО Украины Данилов "банально лжёт" о сбитом Ил-76 – Затулин

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сознательно говорит неправду, что на борту сбитого Ил-76 не было украинских пленных. Об этом заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин

2024-02-10T10:46

2024-02-10T10:46

2024-02-10T12:05

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константин затулин

алексей данилов

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авиакатастрофа

снбо

военнопленные

крушение

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Зампред подчеркнул, что СК РФ были продемонстрированы документы и части тел с характерными татуировками. Поэтому секретарь СНБО Украины Данилов "банально врет", заявил Затулин. Он подчеркнул, что с Даниловым это "случается не в первый раз и является его постоянной профессией".Через день после появления в американских СМИ информации о применении ракеты Patriot против Ил-76, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов начал отрицать наличие на борту украинских пленных, которых везли для обмена. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию "Бабель"."Действительно в России потерпел крушение самолёт, были ли там наши (украинские. – Ред.) пленные – я вам точно могу сказать нет. Если бы это произошло, то количество биологического материала, то, что называется, скажем так, погибшие, было бы в значительном количестве", - заявил Данилов.Утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.Проведенная экспертиза показала, что самолёт был сбит американским ЗРК Patriot. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал США прямыми соучастниками теракта ВСУ.

https://ukraina.ru/20240209/1053197981.html

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новости, константин затулин, алексей данилов, ил-76, белгород, авиакатастрофа, снбо, военнопленные, крушение