https://ukraina.ru/20240210/1053193245.html
Корнилов рассказал о дурной славе, закрепившейся за новым главкомом ВСУ
Корнилов рассказал о дурной славе, закрепившейся за новым главкомом ВСУ - 10.02.2024 Украина.ру
Корнилов рассказал о дурной славе, закрепившейся за новым главкомом ВСУ
Обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру рассказал, что за новым главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским закрепилась дурная слава
2024-02-10T08:25
2024-02-10T08:25
2024-02-10T08:25
корнилов
александр сырский
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"Он бросает своих солдат на любую точку, не считаясь с потерями. Он ставит перед бойцами невыполнимые задачи. Люди гибнут. Но, учитывая кадровый голод на Украине и провал по мобилизации, он столкнется с серьезными проблемами в этом отношении", - сказал Корнилов.Он подчеркнул, что Сырский - жесткий командующий.В минувший четверг президент Украины Владимир Зеленский назначил Сырского новым главкомом ВСУ. С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20240209/1053187901.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
корнилов, александр сырский, новости, всу, главкомы
Корнилов, Александр Сырский, Новости, ВСУ, главкомы
Корнилов рассказал о дурной славе, закрепившейся за новым главкомом ВСУ
Обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру рассказал, что за новым главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским закрепилась дурная слава