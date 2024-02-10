Корнилов рассказал о дурной славе, закрепившейся за новым главкомом ВСУ - 10.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240210/1053193245.html
Корнилов рассказал о дурной славе, закрепившейся за новым главкомом ВСУ
Корнилов рассказал о дурной славе, закрепившейся за новым главкомом ВСУ - 10.02.2024 Украина.ру
Корнилов рассказал о дурной славе, закрепившейся за новым главкомом ВСУ
Обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру рассказал, что за новым главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским закрепилась дурная слава
2024-02-10T08:25
2024-02-10T08:25
корнилов
александр сырский
новости
всу
главкомы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/61/1025676187_0:290:5568:3422_1920x0_80_0_0_ad78c032aec3a5ca84701abffb21c39c.jpg
"Он бросает своих солдат на любую точку, не считаясь с потерями. Он ставит перед бойцами невыполнимые задачи. Люди гибнут. Но, учитывая кадровый голод на Украине и провал по мобилизации, он столкнется с серьезными проблемами в этом отношении", - сказал Корнилов.Он подчеркнул, что Сырский - жесткий командующий.В минувший четверг президент Украины Владимир Зеленский назначил Сырского новым главкомом ВСУ. С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20240209/1053187901.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/61/1025676187_310:0:5259:3712_1920x0_80_0_0_287f671dc98b0fa290c92c6110a72f37.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
корнилов, александр сырский, новости, всу, главкомы
Корнилов, Александр Сырский, Новости, ВСУ, главкомы

Корнилов рассказал о дурной славе, закрепившейся за новым главкомом ВСУ

08:25 10.02.2024
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловВладимир Корнилов
Владимир Корнилов - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Читать в
Обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру рассказал, что за новым главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским закрепилась дурная слава
"Он бросает своих солдат на любую точку, не считаясь с потерями. Он ставит перед бойцами невыполнимые задачи. Люди гибнут. Но, учитывая кадровый голод на Украине и провал по мобилизации, он столкнется с серьезными проблемами в этом отношении", - сказал Корнилов.
Он подчеркнул, что Сырский - жесткий командующий.
"Он уроженец России. Он оканчивал вузы, которые оканчивали наши военачальники. Он прекрасно знаком с тактикой и стратегией, которую используют наши офицеры", - добавил обозреватель.
В минувший четверг президент Украины Владимир Зеленский назначил Сырского новым главкомом ВСУ.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев ответил на вопросы журналистов - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Вчера, 08:30
"Ненависть и омерзение": Медведев прокомментировал назначение Сырского новым главкомом ВСУБиография нового главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского вызывает чувство ненависти и омерзения. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале
 
КорниловАлександр СырскийНовостиВСУглавкомы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:07Сергей Маркедонов: Грузия выбирает между прагматикой и "украинизацией"
11:56У берегов Крыма уничтожен украинский боевой катер-камикадзе - МО
11:26СК проводит проверку после сообщений о выступлении детей на пилоне в баре Луганска
10:46Секретарь СНБО Украины Данилов "банально лжёт" о сбитом Ил-76 – Затулин
10:17Российские ученые создали уникальные бронежилеты для бойцов - глава РАН
10:17Деанонимизация изувера, увольнение Шапталы. Главное на Украине на утро 10 февраля
09:49Ни Карлсон, ни Трамп России не друзья: Гаспарян подвёл итоги сенсационного интервью Путина
09:41Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству БПлА на концерне "Калашников"
09:28Адвокат Сергей Беляк: Эдуард Лимонов предсказал войну на Украине
09:05В вышиванке и женском платье. "Король Украины" Вильгельм фон Габсбург
08:42Слухи о сдаче города и тотальный дефицит бюджета. Что происходит в Запорожье
08:31Очень опасная ситуация. Украинские эксперты о тотальной мобилизации и ее последствиях
08:25Корнилов рассказал о дурной славе, закрепившейся за новым главкомом ВСУ
08:20Эксперт рассказал, что могут разрабатывать в биолабораториях
08:15Экономист объяснил, что сдерживает США от захвата замороженных активов РФ
08:10США надкусывают "украинский пирог" для того, чтобы свой сделать пышнее. Грег Вайнер о помощи США Украине
08:05Запад поставил на борьбу с Россией больше, чем имел. Теперь приходится отнимать у своих - Ищенко
08:03Москва празднует китайский Новый год
07:50Военный эксперт указал на сомнительное качество канадских ракет, которые просит Киев
07:46Эксперт рассказал об отличной работе российской разведки
Лента новостейМолния