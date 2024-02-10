https://ukraina.ru/20240210/1053193245.html

Корнилов рассказал о дурной славе, закрепившейся за новым главкомом ВСУ

Корнилов рассказал о дурной славе, закрепившейся за новым главкомом ВСУ - 10.02.2024 Украина.ру

Корнилов рассказал о дурной славе, закрепившейся за новым главкомом ВСУ

Обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру рассказал, что за новым главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским закрепилась дурная слава

2024-02-10T08:25

2024-02-10T08:25

2024-02-10T08:25

корнилов

александр сырский

новости

всу

главкомы

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"Он бросает своих солдат на любую точку, не считаясь с потерями. Он ставит перед бойцами невыполнимые задачи. Люди гибнут. Но, учитывая кадровый голод на Украине и провал по мобилизации, он столкнется с серьезными проблемами в этом отношении", - сказал Корнилов.Он подчеркнул, что Сырский - жесткий командующий.В минувший четверг президент Украины Владимир Зеленский назначил Сырского новым главкомом ВСУ. С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20240209/1053187901.html

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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корнилов, александр сырский, новости, всу, главкомы