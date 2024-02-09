Военкоматы на Украине теперь будут работать круглосуточно - 09.02.2024 Украина.ру
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Военкоматы на Украине теперь будут работать круглосуточно
Военкоматы на Украине теперь будут работать круглосуточно - 09.02.2024 Украина.ру
Военкоматы на Украине теперь будут работать круглосуточно
Украинские военкоматы будут работать круглосуточно, сообщил 9 февраля постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграм-канале
2024-02-09T17:45
2024-02-09T17:45
новости
украина
мобилизация
военком
военкомат
призыв
призывники
верховная рада
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Кабинет министров Украины внёс изменения в положении о работе военкоматов. Теперь военкомы смогут налагать штрафы за нарушения правил мобилизации, воинского учета и других законов, вести учет призывников, военнообязанных, резервистов, а также транспортных средств, которые могут быть переданы армии в случае мобилизации.Изменения позволят военкомам организовывать военно-врачебную комиссию в любое время суток. На днях Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации. Согласно новому законопроекту о мобилизации, военнообязанные на Украине будут должны приходить в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней.Также в документе предлагается ввод электронных повесток, "мер влияния" в случае неявки призывника по повестке в военкомат, ограничения доступа к банковским счетам и пользования автомобилем. Помимо этого, в Раде собираются снизить возраст призыва по мобилизации с 27 до 25 лет.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.Украинские военкомы ранее похитили одессита прямо из маршрутки. Соответствующее видео появилось в местных телеграм-каналах. Этот ролик - один из множества других, опубликованных из этого города за последние дни.19 января в сети появилось видео, на котором одесские военкомы проверяют сразу всех мужчин призывного возраста. Кто-то из пользователей даже пошутил, что "в уставе НАТО нигде не написано, что солдата в первую очередь надо своровать и штыками гнать на фронт".За пару дней до этого в сети распространилось видео, на котором "белая ведьма" выгнала военкомов из одесской маршрутки. Женщина напугала военкомов, что они будут наказаны "до 18 колена". Другая дама, находившаяся в салоне, предложила первой не мелочиться и в следующий раз представляться черной ведьмой, а проклятия слать посущественнее. Например, угрожать эректильной дисфункцией.
https://ukraina.ru/20240208/1053170655.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, мобилизация, военком, военкомат, призыв, призывники, верховная рада
Новости, Украина, мобилизация, военком, военкомат, призыв, призывники, Верховная Рада

Военкоматы на Украине теперь будут работать круглосуточно

17:45 09.02.2024
 
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
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Украинские военкоматы будут работать круглосуточно, сообщил 9 февраля постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграм-канале
Кабинет министров Украины внёс изменения в положении о работе военкоматов. Теперь военкомы смогут налагать штрафы за нарушения правил мобилизации, воинского учета и других законов, вести учет призывников, военнообязанных, резервистов, а также транспортных средств, которые могут быть переданы армии в случае мобилизации.
Изменения позволят военкомам организовывать военно-врачебную комиссию в любое время суток.
На днях Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации. Согласно новому законопроекту о мобилизации, военнообязанные на Украине будут должны приходить в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней.
Также в документе предлагается ввод электронных повесток, "мер влияния" в случае неявки призывника по повестке в военкомат, ограничения доступа к банковским счетам и пользования автомобилем. Помимо этого, в Раде собираются снизить возраст призыва по мобилизации с 27 до 25 лет.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.
Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.
Украинские военкомы ранее похитили одессита прямо из маршрутки. Соответствующее видео появилось в местных телеграм-каналах. Этот ролик - один из множества других, опубликованных из этого города за последние дни.
19 января в сети появилось видео, на котором одесские военкомы проверяют сразу всех мужчин призывного возраста. Кто-то из пользователей даже пошутил, что "в уставе НАТО нигде не написано, что солдата в первую очередь надо своровать и штыками гнать на фронт".
За пару дней до этого в сети распространилось видео, на котором "белая ведьма" выгнала военкомов из одесской маршрутки. Женщина напугала военкомов, что они будут наказаны "до 18 колена". Другая дама, находившаяся в салоне, предложила первой не мелочиться и в следующий раз представляться черной ведьмой, а проклятия слать посущественнее. Например, угрожать эректильной дисфункцией.
Футбол мяч бутсы поле
Вчера, 16:44
На Украине пересчитали сбежавших спортсменов. Больше всего боятся мобилизации футболистыС начала спецоперации с Украины уехали 317 спортсменов и тренеров, сообщило издание "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины
 
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Заголовок открываемого материала
19:00Круглосуточная мобилизация, два новых героя. Итоги 9 февраля на Украине
18:01"Украинское досье": Как отставка Залужного изменит Украину
17:45Египетская ошибка Байдена. Отстранят ли Израиль от футбола
17:45Военкоматы на Украине теперь будут работать круглосуточно
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