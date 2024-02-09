Путин объяснил, почему ассоциация Украины с Евросоюзом была бы проблемой для России - 09.02.2024 Украина.ру
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Путин объяснил, почему ассоциация Украины с Евросоюзом была бы проблемой для России
Путин объяснил, почему ассоциация Украины с Евросоюзом была бы проблемой для России - 09.02.2024 Украина.ру
Путин объяснил, почему ассоциация Украины с Евросоюзом была бы проблемой для России
Если бы четвертый президент Украины Виктор Янукович подписал ассоциацию с Евросоюзом, это нарушило бы торговые связи между Россией и Украиной. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
2024-02-09T03:40
2024-02-09T03:40
новости
владимир путин
украина
виктор янукович
евросоюз
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Третий президент Украины, Виктор Ющенко, пришел к власти в результате государственного переворота, но связи между Москвой и Киевом сохранялись, в том числе и неформальные.Когда же Янукович собирался подписать ассоциацию с ЕС, это сильно усложнило ситуацию, рассказал Путин."Встал вопрос об ассоциации с Евросоюзом. Но мы к этому всегда относились очень лояльно: пожалуйста. Но когда прочитали этот договор об ассоциации, выяснилось, что для нас это проблема, потому что у нас с Украиной зона свободной торговли, открытые таможенные границы, а Украина должна была по этой ассоциации открыть свои границы перед Европой – и потоком всё на наш рынок", - объяснил он.В таком случае, по словам президента, России пришлось бы закрыть таможенные границы с Украиной.Янукович объявил своим контрагентам в Европе, что ему нужно еще подумать, и это привело к деструктивным действиям украинской оппозиции, которые закончились Майданом и очередным госпереворотом, рассказал Путин.Американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон на днях приехал в Москву. Накануне, 7 февраля, он анонсировал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что интервью было согласовано и подчеркнул, что Администрация главы государства дала согласие потому, что позиция Карлсона отличается от однобокого освещения фактов другими западными журналистами.Независимый американский журналист Алекс Джонс сообщил, что Карлсон поделился с ним деталями интервью, которое, по его словам, "может изменить все и остановить Третью мировую войну".Интервью было опубликовано на ресурсах Карлсона 9 февраля.Карлсон ранее был уволен с Fox News за критику президента США Джо Байдена и его команды, по версии журнала Time, он является "самым влиятельным консерватором в Соединенных Штатах".В базе украинского сайта "Миротворец" есть учетная запись Карлсона, где журналист обвиняется в "пособничестве агрессии", а также утверждается, что он угрожает национальной безопасности и суверенитету Украины. Запись появилась на "Миротворце" еще летом 2023 года, но 7 февраля, после анонса интервью с российским президентом, стала недоступна из-за высокого уровня запросов.По данным издания Newsweek, которое ссылается на бывших и нынешних депутатов Европарламента, после интервью журналист может также попасть под санкции Европейского Союза. Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал: такое действие ЕС может оскорбить американскую общественность.В своем обращении Карлсон отметил, что предлагал сделать интервью и с президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя в своих передачах журналист отзывается о нем резко негативно.По мнению автора издания Украина.ру Владимира Зотова, интервью Карлсона с Путиным — способ ознакомить западную аудиторию с позицией российского руководства на ряд принципиальных вопросов международной политики.Вопрос военных действий на Украине должен стать ключевой темой интервью, пробить блокаду западной пропаганды Карлсону не будет трудно, отметил в интервью изданию Украина.ру политолог Дмитрий Выдрин.
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новости, владимир путин, украина, виктор янукович, евросоюз
Новости, Владимир Путин, Украина, Виктор Янукович, Евросоюз

Путин объяснил, почему ассоциация Украины с Евросоюзом была бы проблемой для России

03:40 09.02.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПресс-конференция экс-президента Украины В. Януковича
Пресс-конференция экс-президента Украины В. Януковича - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Если бы четвертый президент Украины Виктор Янукович подписал ассоциацию с Евросоюзом, это нарушило бы торговые связи между Россией и Украиной. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Третий президент Украины, Виктор Ющенко, пришел к власти в результате государственного переворота, но связи между Москвой и Киевом сохранялись, в том числе и неформальные.
Когда же Янукович собирался подписать ассоциацию с ЕС, это сильно усложнило ситуацию, рассказал Путин.
"Встал вопрос об ассоциации с Евросоюзом. Но мы к этому всегда относились очень лояльно: пожалуйста. Но когда прочитали этот договор об ассоциации, выяснилось, что для нас это проблема, потому что у нас с Украиной зона свободной торговли, открытые таможенные границы, а Украина должна была по этой ассоциации открыть свои границы перед Европой – и потоком всё на наш рынок", - объяснил он.
В таком случае, по словам президента, России пришлось бы закрыть таможенные границы с Украиной.
Янукович объявил своим контрагентам в Европе, что ему нужно еще подумать, и это привело к деструктивным действиям украинской оппозиции, которые закончились Майданом и очередным госпереворотом, рассказал Путин.
Американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон на днях приехал в Москву. Накануне, 7 февраля, он анонсировал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что интервью было согласовано и подчеркнул, что Администрация главы государства дала согласие потому, что позиция Карлсона отличается от однобокого освещения фактов другими западными журналистами.
Независимый американский журналист Алекс Джонс сообщил, что Карлсон поделился с ним деталями интервью, которое, по его словам, "может изменить все и остановить Третью мировую войну".
Интервью было опубликовано на ресурсах Карлсона 9 февраля.
21 марта 2023, 08:00История
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Карлсон ранее был уволен с Fox News за критику президента США Джо Байдена и его команды, по версии журнала Time, он является "самым влиятельным консерватором в Соединенных Штатах".
В базе украинского сайта "Миротворец" есть учетная запись Карлсона, где журналист обвиняется в "пособничестве агрессии", а также утверждается, что он угрожает национальной безопасности и суверенитету Украины. Запись появилась на "Миротворце" еще летом 2023 года, но 7 февраля, после анонса интервью с российским президентом, стала недоступна из-за высокого уровня запросов.
По данным издания Newsweek, которое ссылается на бывших и нынешних депутатов Европарламента, после интервью журналист может также попасть под санкции Европейского Союза. Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал: такое действие ЕС может оскорбить американскую общественность.
В своем обращении Карлсон отметил, что предлагал сделать интервью и с президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя в своих передачах журналист отзывается о нем резко негативно.
По мнению автора издания Украина.ру Владимира Зотова, интервью Карлсона с Путиным — способ ознакомить западную аудиторию с позицией российского руководства на ряд принципиальных вопросов международной политики.
Вопрос военных действий на Украине должен стать ключевой темой интервью, пробить блокаду западной пропаганды Карлсону не будет трудно, отметил в интервью изданию Украина.ру политолог Дмитрий Выдрин.
 
НовостиВладимир ПутинУкраинаВиктор ЯнуковичЕвросоюз
 
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