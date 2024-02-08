https://ukraina.ru/20240208/1053178291.html

Электронные военные билеты и повестки, атака на Белгород. Итоги 8 февраля на Украине

Электронные военные билеты и повестки, атака на Белгород. Итоги 8 февраля на Украине - 08.02.2024 Украина.ру

Электронные военные билеты и повестки, атака на Белгород. Итоги 8 февраля на Украине

Минобороны и Минцифры Украины работают над внедрением электронного военного билета и электронных повесток. Минобороны России сообщило об отражении атаки ВСУ на Белгород

2024-02-08T19:00

2024-02-08T19:00

2024-02-08T19:00

эксклюзив

хроники

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О работе над электронным военным билетом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью изданию Forbes Ukraine."Там есть определённая логика. Пока что не могу её спойлерить. Скажем так, это может быть военный билет в "Дії" (аналог российских "Госуслуг" - Ред.). Однако, скорее всего, его не будет. Сейчас мы работаем над этим проектом отдельно", — отметил Фёдоров.По его словам, вопрос внедрения электронного военного билета всё ещё прорабатывается."Будет правильно, если Минобороны первым анонсирует такую новость. Сейчас вместе с МОУ работаем над введением военного билета. Он будет не в "Дії". В "Дії" также не будет военного электронного кабинета. Для этого будет создана отдельная информационная система на базе Минобороны. Повесток в "Дії" не будет тоже", — пояснил он.Такое противоречивое заявление Фёдорова, согласно которому нельзя понять, будет ли электронный билет в приложении, ставшим неотъемлемой частью жизни многих украинцев, вызвало тревогу в украинских СМИ."Минцифры открестились от слов своего начальника Фёдорова, что в "Дії" будут "повестки" и некий "военный билет". Представляете какой бардак в госаппарате. По нашим данным Федоров слил информацию заранее и власть сразу дала заднюю, хотя все в управлении знают, что так будет. Мы давно пишем, что такую концепцию разрабатывают давно. Вот почему мы советовали не регистрироваться в "Дії", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Другой популярный в стране телеграм-канал - "Резидент" - отметил, что именно Фёдоров курирует вопрос с электронными повестками"Наш источник сообщал, что Фёдоров курирует трек с электронными повестками", - указывалось в публикации канала.Ещё один популярный в стране телеграм-канал - "ЗеРада" - указал на то, как изменились высказывания министра всего за три дня."Фёдоров, "Дія" и повестки. 6 февраля, Фёдоров: через "Дію" не будут рассылать повестки и проводить выборы. 8 февраля, Фёдоров: "Там есть определенная логика. Пока не могу ее спойлерить. Скажем так, это может быть военный билет в "Дії". Однако, вероятнее всего, его не будет. Сейчас мы работаем над этим проектом отдельно. Этот вопрос пока прорабатывается. Будет правильно, если Минобороны первым анонсирует новость в этом направлении", - сказал министр. Правильно, пусть Умерова хейтят, а Фёдоров типа ни при чём", - указывалось в публикации.Ранее, 23 декабря 2023 года министр обороны Украины Руслан Умеров заявил, что Минобороны рассматривает возможность уведомлять мужчин о необходимости явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог российского военкомата — Ред.) через электронные сообщения.Тогда в интервью изданию "Суспільне" он заявлял, что подобные приглашения получат украинские мужчины не только в стране, но и за рубежом."Если мы уже примем решение по категориям, приглашение отправим всем", - подчеркивал министр.Он также заявил, что МО работает над техническими решениями, чтобы этот процесс был цивилизованным."Мы проанализировали различные базы данных. Решим, как эти данные учитывать. Потому что - это военнообязанный, или военнослужащий, или уже ветеран? После учёта - будет ли эта категория мужчин вообще предложена на военную службу или нет. То есть это достаточно огромный механизм, который надо обсуждать пошагово", - указывал он.Тогда, после этого интервью, аналитики отметили скачок удаления приложения "ДіЯ".Спустя два с половиной часа после выхода интервью Умерова главе Минцифры пришлось срочно опровергать слова главы Минобороны."Повесток в "Дії" не будет никогда. И только так", - заявлял он.До этого сообщалось, что в парламенте работают над рассылкой повесток по электронной почте и при помощи заказных писем.Норма об электронных повестках также содержится в законопроекте о мобилизации.Так, в статье 22 указывается, что в обязанности граждан Украины по мобилизационной подготовке и мобилизации будет входить регистрация электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста. Военнообязанные в течение 60 дней с даты начала проведения мобилизации должны будут уточнить свои учетные данные через Центры предоставления административных услуг или электронный кабинет, или ТЦК.Кроме того, в законопроекте указано, что повестка может быть отправлена через электронный кабинет, днём её вручения будет считаться тот, когда ТЦК получила уведомление о ее доставке. Если повестку послали позже 17:00, она будет считаться врученной в следующий рабочий день.При этом гражданин должен уведомить ТЦК о причинах неприбытия по повестке в течение трех суток. Уважительными причинами признаются: препятствие стихийного характера, болезнь, "действия России" или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в указанный пункт и срок; смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (мужа).В среду, 7 февраля, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о мобилизации.Отражённая атакаМинобороны России у себя в телеграм-канале сообщило об отражении атаки ВСУ на Белгород."Около 17:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористический удар по территории Российской Федерации с применением восьми снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" и четырех снарядов реактивной системы залпового огня "Ольха". Дежурными средствами ПВО все реактивные снаряды уничтожены над территорией Белгородской области", - указывалось в сообщении Минобороны России.Примечательно, что за час до этого ВСУ попытались атаковать регион при помощи беспилотников."Около 16:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сообщало Минобороны РФ.Российский военкор Александр Коц в 17:45 выложил видео из Белгорода."Белгород отражает мощную атаку. ПВО перехватывает реактивные снаряды. По свидетельству очевидцев, пока все взрывы в небе. Белгород, держись!" - писал он тогда.Позднее он опубликовал ещё одно видео."Ещё кадры активной работы систем ПВО под Белгородом. Удар ВСУ стал причиной остановки поезда "Белгород - Санкт-Петербург" в селе Гостищево Белгородской области. В результате прилета в районе железнодорожного вокзала произошло провисание контактной линии. Ремонт уже ведётся", - писал Коц.В 18:38 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и в Белгородском районе отменён сигнал ракетной опасности.

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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