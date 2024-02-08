На Украине пересчитали сбежавших спортсменов. Больше всего боятся мобилизации футболисты - 08.02.2024 Украина.ру
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На Украине пересчитали сбежавших спортсменов. Больше всего боятся мобилизации футболисты
На Украине пересчитали сбежавших спортсменов. Больше всего боятся мобилизации футболисты - 08.02.2024 Украина.ру
На Украине пересчитали сбежавших спортсменов. Больше всего боятся мобилизации футболисты
С начала спецоперации с Украины уехали 317 спортсменов и тренеров, сообщило издание "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины
2024-02-08T16:44
2024-02-08T16:44
новости
украина
спорт
госпогранслужба
пограничная служба украины
владимир зеленский
спортсмены
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Министерство молодежи и спорта Украины за два года направило в Госпогранслужбу Украины 4760 писем о пересечении границы спортсменами, тренерами и спортивным персоналом для участия в соревнованиях.В Минспорта Украины отметили, что за весь период действия на Украине военного положения (с февраля 2022 года) 317 человек просрочили разрешенные сроки пребывания за границей.Среди них футболисты Артем Довбик, Анатолий Трубин, Илья Забарный, Михаил Мудрик и Артем Громов, которые играют в зарубежных клубах.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны. Спортсменам же выдаётся разрешение на выезд только на время проведения спортивных мероприятий.В мае прошлого года Минспорта Украины опубликовало список спортсменов, которые не вернулись из-за границы в установленные сроки после соревнований. За полгода список увеличился на 80 человек.В мае в нём было 236 имён - все мужчины, что наталкивает на мысль, что на Украину они решили не возвращаться, чтобы избежать всеобщей мобилизации.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, спорт, госпогранслужба, пограничная служба украины, владимир зеленский, спортсмены
Новости, Украина, спорт, Госпогранслужба, Пограничная служба Украины, Владимир Зеленский, спортсмены

На Украине пересчитали сбежавших спортсменов. Больше всего боятся мобилизации футболисты

16:44 08.02.2024
 
© CC0, PixabayФутбол мяч бутсы поле
Футбол мяч бутсы поле
© CC0, Pixabay
Читать в
С начала спецоперации с Украины уехали 317 спортсменов и тренеров, сообщило издание "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины
Министерство молодежи и спорта Украины за два года направило в Госпогранслужбу Украины 4760 писем о пересечении границы спортсменами, тренерами и спортивным персоналом для участия в соревнованиях.
В Минспорта Украины отметили, что за весь период действия на Украине военного положения (с февраля 2022 года) 317 человек просрочили разрешенные сроки пребывания за границей.
Среди них футболисты Артем Довбик, Анатолий Трубин, Илья Забарный, Михаил Мудрик и Артем Громов, которые играют в зарубежных клубах.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны. Спортсменам же выдаётся разрешение на выезд только на время проведения спортивных мероприятий.
В мае прошлого года Минспорта Украины опубликовало список спортсменов, которые не вернулись из-за границы в установленные сроки после соревнований. За полгода список увеличился на 80 человек.
В мае в нём было 236 имён - все мужчины, что наталкивает на мысль, что на Украину они решили не возвращаться, чтобы избежать всеобщей мобилизации.
14 ноября 2023, 11:50
"У меня уже две повестки": украинский спортсмен отказался возвращаться на утилизациюПрофессиональный рыбак Артур Билан скрылся из расположения сборной Украины после выступления на Чемпионате мира по уличной рыбалке в Италии, чтобы избежать мобилизации. Об этом стало известно из переписки спортсмена с капитаном своей сборной Даниилом Лясовым
 
НовостиУкраинаспортГоспогранслужбаПограничная служба УкраиныВладимир Зеленскийспортсмены
 
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