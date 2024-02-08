https://ukraina.ru/20240208/1053169583.html

Восемь процентов мобилизованных и изгнание великих русских из Сум. "Чому Менделєєв та Кожедуб – не ок?"

Восемь процентов мобилизованных и изгнание великих русских из Сум. "Чому Менделєєв та Кожедуб – не ок?" - 08.02.2024 Украина.ру

Восемь процентов мобилизованных и изгнание великих русских из Сум. "Чому Менделєєв та Кожедуб – не ок?"

Жители украинских Сум на днях обратили внимание на новые рекламные щиты, развешанные в разных районах города: на них изображены (графически и весьма симпатично) деятели культуры и науки, военные и политические деятели XIX-XX веков, чьи биографии так или иначе связаны с Украиной

2024-02-08T15:28

2024-02-08T15:28

2024-02-08T15:29

эксклюзив

сумы

сидор ковпак

топонимы

украина

деколонизация

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Сперва все обратили внимание на плакат "Чому Кожедуб не ок для українських Сум?" (Почему Кожедуб не ок для украинских Сум – ред.). Речь идет о советском летчике-асе, маршале авиации, народном депутате СССР и трижды Герое Советского Союза Иване Кожедубе.К Сумам он имеет прямое отношение: в 1920 году, когда родился Кожедуб, его родное село Ображиевка входило в Глуховский уезд Черниговской губернии, но теперь это – Сумская область.Проект был подготовлен сумской общественной организацией "Місто розумних" (город умных – ред.) при поддержке печально известного Института украинской национальной памяти. В описании к портрету Кожедуба активисты описали свои к нему претензии:1) "Сталинский сокол", одной и заслуг которого является командование авиадивизией на стороне КНДР во время Корейской войны 1950-1953 годов, пилоты которой сбили почти 200 американских самолетов."2) "Выступал против Независимости Украины. Был убежденным коммунистом – народный депутат Верховного Совета СССР нескольких созывов."3) "На партийном съезде коммунистов в 1990 году призывал быть верными идеям "великого Ленина".До недавнего времени Кожедуб относился к той категории великих людей прошлого, которых украинская власть еще стеснялась низвергать. Пятый президент Пётр Порошенко в 2015 году, в 95-й юбилей летчика, говорил о нем так:"2 тысячи 72 украинца стали Героями Советского Союза, легендарный летчик Иван Кожедуб, который сбил 64 фашистских самолета, стал трижды Героем. Четыре оперативно-стратегических объединения Красной Армии, созданные в 1943 году, носили названия Украинских фронтов."В 2020 году, когда Украина могла бы отметить вековой юбилей Кожедуба, президентом был уже Владимир Зеленский, который этот юбилей просто проигнорировал. Отметили его лишь некоторые представители власти: мэр Шостки (Сумской области) Николай Нога, заместитель сумского губернатора Сергей Банников и глава района Игорь Волынец возложили цветы к памятнику героя в Ображиевке, а единственный из народных депутатов – Максим Бужанский ("Слуга народа") написал, что Кожедуб институту нацпамяти никогда бы не подал руки, и он является настоящим украинским героем.В марте 1990 года героический летчик, бывший на тот момент депутатом, заявил с трибуны:"Мы с глубокой болью и тревогой видим, как усиливаются попытки экстремистских, антисоветских сил расколоть единство нашего многонационального государства, искусственно посеять вражду между народами, демонтировать социалистические завоевания, создать хаос в стране. Пора переходить в наступление против контрреволюционных сил. Промедление смерти подобно."Спустя год его не стало.Сам по себе проект местных активистов называется "Деколонизованные Сумы", а пояснительный текст к нему на сайте организации озаглавлен так: "Они останутся в истории, но их именам не место на карте Сум".Причина этой нервозной инициативы в том, что местные депутаты (гор- и облсоветов) до сих пор отказываются "деколонизировать" некоторые топонимы Сумщины.Следующий герой проекта – Михаил Лушпа, тоже уроженец региона (село Могрица Сумского района).Наименование топонима в честь Лушпы – это прямое нарушение Закона Украины о декоммунизации, так как он занимал высокие партийные должности, возмущаются авторы проекта."Даже если не брать во внимание тот факт, что благодаря Лушпе была разрушена часть исторического центра города Сумы, его личности не должно быть в топонимике", - пишут они.Еще один герой – воистину легендарный украинец Сидор Ковпак. Родился он около современной Ахтырки Сумской области, тогда – в Харьковской губернии, а "преступления" его для современных активистов гораздо более серьезные, чем у того же Лушпы:1) "В эпоху национально-освободительной борьбы в Украине С. Ковпак (выделено жирным шрифтом) возглавлял большевистский диверсионный отряд, который боролся в Украине с войсками Украинского Государства Гетмана Павла Скоропадского (1918 г.)"2) "Участник многочисленных боев против воинов УПА*, которые боролись за независимость от режимов Сталина и Гитлера. Принимал активное участие в розыске и жестоких коммунистических репрессиях против украинских патриотов и антисоветских деятелей"О Ковпаке сумские активисты написали эмоционально:"Неужели сомнительные подвиги коммунистических икон сумчанам ближе, чем подвиг проукраинских деятелей прошлого и победы нынешних борцов за независимость?!"Деятельность Ковпака во время Гражданской войны они и вовсе сравнили с участием Игоря Стрелкова (Гиркина) в военных действиях в Донбассе в 2014 году."Сомнительными" подвигами Ковпака авторы проекта, вероятно, называют организацию партизанского движения по всей Украине в годы Великой Отечественной войны и участия в освобождении Украины, в том числе Сумщины, от немецкой оккупации.Почему для Сум "не ок" композитор Пётр Ильич Чайковский, многократно приезжавший в Глухов и писавший там произведения, авторы также написали, но без чего-либо сенсационного: любому украинцу давно набили оскомину тезисы о том, что Чайковский "маркер русского мира", "способ для России унизить украинскую культуру" и "символ российского империализма".Сам композитор, собиравший украинский музыкальный фольклор и любивший Украину всей душой, сильно изумился бы, прочитав о себе плакаты, развешанные по Сумам.Действительно новым в калейдоскопе деколонизаторских претензий человеком стал, пожалуй, русский ученый, химик Дмитрий Менделеев.По мнению проекта "Місто розумних", Менделеев является "одним из авторов периодической таблицы химических элементов, а его тематические научные труды стали прообразом формирования мифа о Менделееве как об изобретателе русской водки"."Личность действительно выдающаяся в мировой науке. Но Менделеев – это российский интеллигент, который принадлежал к русскому националистическому ультраправому монархическому движению "Черная сотня". Черносотенцы были антисемитами и украиноненавистниками (истребляли памятники Шевченко, в том числе)", - объясняют активисты свои претензии.Менделеев не имеет никакого отношения к Украине, уверенно заявляют они, а тем временем сам ученый многое сделал для Харькова, в особенности, в области метрологии и стандартизации. В 1901 году по его инициативе в городе была открыта первая на Украине поверочная палатка для выверки и клеймения торговых мер и весов, с чего берет начало один из старейших научных центров края.В Сумской области с начала года заметно активизировались боевые действия в приграничных районах. Почти ежедневно и еженощно происходят взаимные обстрелы из минометов и артиллерии. Украинские военные также заявляют о регулярных заходах российских ДРГ на территорию области.Актуальны ли для жителей Сум в эти времена острые дискуссии о взглядах Менеделеева и Ковпака? Едва ли.Что для них действительно актуально, так это поддержанный накануне Верховной Радой Украины законопроект об усилении мобилизации, под который попадают едва ли ни все мужчины старше 18-ти лет, а уклонистов ожидают репрессии и ограничения в конституционных правах.Сумская область, к слову, одна из лидирующих по уклонению: осенью 2023 года местное военное руководство заявило, что план мобилизации на Сумщине выполнен всего на 8%.*Организация запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20230608/1046886691.html

https://ukraina.ru/20220714/1036341417.html

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Мария Нестерова

эксклюзив, сумы, сидор ковпак, топонимы, украина, деколонизация