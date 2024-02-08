https://ukraina.ru/20240208/1053158672.html

Вадим Козюлин: Боевые действия в зоне СВО показали, какими будут войны будущего

Вадим Козюлин: Боевые действия в зоне СВО показали, какими будут войны будущего - 08.02.2024 Украина.ру

Вадим Козюлин: Боевые действия в зоне СВО показали, какими будут войны будущего

Профессор Академии военных наук, заведующий Центром Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин рассказал о неосязаемых, казалось бы, но очень важных изменениях, которые выявила и в чем-то вызвала к жизни СВО, и о том, как важно не отстать в этих процессах.

2024-02-08T12:47

2024-02-08T12:47

2024-02-08T12:47

эксклюзив

си цзиньпин

искусственный интеллект

сво

сша

война

будущее

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Публикуем текст его выступления на организованной изданием Украина.ру конференции в рамках проекта "Украинское досье".По поводу новых веяний на поле боя и тех неосязаемых, скажем так, изменениях, которые мы не видим сегодня по телевидению и их не очень видно даже в интернете — это то, что остается за кадром, но между тем развивается очень активно.Я говорю сегодня о сетецентрической войне. Это древняя концепция прошлого века еще, разработана в США, сегодня она трансформировалась в концепцию мультидоменной войны и означает объединение разнообразных информационных и разведывательных ресурсов в единую сеть с быстрым способом донесения этой информации до потребителя — до бойцов на всех уровнях.Казалось бы, в общих чертах задача понятная. И на самом деле она понятна, но тяжело решаема, требует колоссальных технических, финансовых затрат. Почему? Потому что она предусматривает, помимо тех перечисленных средств разведки, конечно же, определенную систему связи — и такую систему США сегодня разворачивают в космосе. А это шестиуровневая система, где информация собирается, где она обрабатывается, и есть определенные уровни для ее донесения до этих самых потребителей.По расчетам США, с этой системой возможность уничтожения обнаруженной цели от сегодняшних 20 минут сократится до 20 секунд — очень серьезное решение.И, конечно, не у каждой страны есть технические и финансовые ресурсы для такой работы, потому что это требует сетей связи 5G, это требует интернета вещей, про который мы слышим, но пока мало кто видел его в реальности. Это требует облачных хранилищ, технология облачного хранилища — это очень дорого, и сегодня их создают все ведущие корпорации — то есть, это часть того самого невидимого фронта.Обращу ваше внимание на некоторые процессы, также не очень осязаемые. Посмотрите, что происходит сегодня в космосе. Мы не заметили фактическую космическую революцию: космос стал коммерческим.Если раньше страны вкладывали колоссальные ресурсы, и Советский Союз очень много тратил, чтобы стать лидером в космосе, то сегодня это коммерческая сфера, туда вкладывают бизнесмены. И эти ресурсы используют СЩА на пользу ВСУ сегодня.Они объединяют активы разных стран. НАТО сегодня подписал соглашение, в рамках которого они обмениваются информацией, фактически сообща используют их общие спутники. Наверное, мы тоже имеем какие-то возможности объединить наши активы, как вариант, с Китаем, может быть, с Ираном и так далее.Частные компании, чего не было еще лет 10 назад, сегодня активно вовлекаются в военное строительство. Пентагон развернул в Силиконовой долине свои офисы и там подписывает контракты с частными компаниями.Раньше американские корпорации считали, в общем, ниже достоинства участвовать в военных контрактах. Сегодня мы видим, что этот процесс пошел. И Microsoft, и Apple, даже Google поучаствовали в проекте Maven.Искусственный интеллект сегодня активно вовлекается на поле боя. Но скоро произойдут революционные изменения и на поле боя, когда на всех видах вооружений и даже на бойце будет большое количество датчиков, и эти датчики будут общаться между собою, будут сообщать в центр о том, что закончились боеприпасы или о том, что падает давление, боец ранен, требуется эвакуация. В автоматическом режиме это будет происходить, минуя командира, по тому алгоритму, который будет заложен.Кибервозможности. Ну, про них мы, в общем, все более-менее знаем — киберзащита, кибернападение, тут, может быть, много и не о чем говорить. Но между тем, сегодня актуальным становится такое понятие как ментальные или когнитивные войны.Что за этим стоит? А за этим стоит следующее: искусственный интеллект сегодня в состоянии не только оценить психологическое, моральное состояние и, скажем так, образ мыслей определенного человека… Это делают американцы сегодня, задают ему (искусственному интеллекту) задачу — оцените все, что сказал, произнес, написал Си Цзиньпин и дайте ответ, готов ли он к нападению на Тайвань? Вот такие простые задачи решает сегодня ИИ достаточно эффективно.Но, поскольку у него колоссальные ресурсы, он может это делать не только с конкретным человеком, а с сообществами людей, выделять из них те, на которые можно влиять, давать аргументы, каким образом на них можно влиять.Причем вовсе не обязательно сегодня бросать какую-то фальшивую новость, фейк-ньюс. Это может стать далекой стратегией, скажем так, и искусственный интеллект ее будет разрабатывать. И будет влиять, например, на наше молодое поколение, которое сидит, условно говоря, на диване дома, а на самом деле в своем гаджете уже улетело куда-то. И (молодой человек) становится, скажем так, уже не вполне россиянином, а каким-то человеком мира или хуже того.Сегодня ведутся разработки метавселенных. Метавселенная — это виртуальная реальность, куда человек погружается значительно глубже, чем сегодня с обычными гаджетами.И там можно найти работу, там можно найти зарплату, друзей, какие-то увлечения… Но также поучаствовать в политической деятельности — прямо там, в интернете, не поднимаясь с того самого дивана и стать, можно сказать, перевербованным в другую идеологию, в другую ментальность.Это еще одно поле деятельности, которому сегодня очень многие страны посвящают большое внимание, вкладывают инвестиции. И наши партнеры из Китая тоже этим очень активно занимаются, надо сказать. Может быть, у них есть технологии, которые нам надо бы перенять.Ну, и такое новое явление в сегодняшней кампании — это участие гражданских лиц в создании, в разработке новых систем. Любопытное явление, может быть, раньше оно тоже существовало, но на этот раз оно проявляется очень заметно.То есть активисты создают некую систему, к ней подключаются военные, может быть, профессиональные разработчики — и рождается новый продукт. Сегодня мы это видим и в антидроновой, и в дроновой войне.Одним словом, есть много скрытых явлений, вызванных СВО. И многие подобные системы тестируются на поле боя и нашей стороной и, конечно, НАТО очень активно использует эту площадку, чтобы протестировать свои системы.Я предполагаю, очевидная вещь, что авианосцы устаревают, сегодня они становятся большой мишенью. И когда они примут участие в серьезном конфликте, они себя покажут довольно плохо. Поэтому США большие надежды возлагают на морские беспилотники, и они уже поставили их на вооружение.

https://ukraina.ru/20240208/1053151753.html

https://ukraina.ru/20240207/1053125515.html

https://ukraina.ru/20240208/1053143458.html

сша

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2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, си цзиньпин, искусственный интеллект, сво, сша, война, будущее