https://ukraina.ru/20240208/1053151753.html

Алексей Анпилогов о том, как меняется "интеллект" беспилотников и где искать выход из позиционного тупика

Алексей Анпилогов о том, как меняется "интеллект" беспилотников и где искать выход из позиционного тупика - 08.02.2024 Украина.ру

Алексей Анпилогов о том, как меняется "интеллект" беспилотников и где искать выход из позиционного тупика

Военным специалистам придётся искать комплексный выход из позиционного тупика. На фронте нет глубокого прорыва, хотя украинская сторона сейчас очень истощена и держится за счет FPV-дронов. Об этом в рамках конференции "Украинское досье", организованной изданием Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-02-08T05:00

2024-02-08T05:00

2024-02-08T05:00

новости

бпла

беспилотники

сво

вс рф

россия

украина

тупик

война

оборона

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1f/1052997863_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_cc8c7d92567002136e740315e05d1f64.jpg.webp

Главное изменение в ведении боевых действий, которое нужно осознать - это невозможность классических приёмов военной науки. Очень сложно незаметно, в условиях прозрачного фронта собрать мощный ударный кулак, рассказал эксперт.Все это приводит к позиционному тупику, который мы сейчас наглядно видим. Нет глубокого прорыва, хотя украинская сторона сейчас очень истощена. Пока она держится в обороне за счет эрзац-заменителя артиллерии - многочисленных расчетов FPV-дронов, добавил он.Простой пример: марсианский вертолет Ingenuity осуществил порядка 70 взлетов и успешных посадок на Марсе в полностью автономном режиме за счет собственного процессора, который соответствует процессору мобильного телефона, указал специалист.Поэтому для решения проблемы прозрачности фронта и позиционного тупика не стоит надеяться на какое-то одно решение, резюмировал участник конференции.С полным текстом выступления можно ознакомиться здесь

https://ukraina.ru/20240207/1053125515.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, бпла, беспилотники, сво, вс рф, россия, украина, тупик, война, оборона, наступление, всу