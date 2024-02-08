Алексей Анпилогов о том, как меняется "интеллект" беспилотников и где искать выход из позиционного тупика - 08.02.2024 Украина.ру
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Алексей Анпилогов о том, как меняется "интеллект" беспилотников и где искать выход из позиционного тупика
Алексей Анпилогов о том, как меняется "интеллект" беспилотников и где искать выход из позиционного тупика - 08.02.2024 Украина.ру
Алексей Анпилогов о том, как меняется "интеллект" беспилотников и где искать выход из позиционного тупика
Военным специалистам придётся искать комплексный выход из позиционного тупика. На фронте нет глубокого прорыва, хотя украинская сторона сейчас очень истощена и держится за счет FPV-дронов. Об этом в рамках конференции "Украинское досье", организованной изданием Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-02-08T05:00
2024-02-08T05:00
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Главное изменение в ведении боевых действий, которое нужно осознать - это невозможность классических приёмов военной науки. Очень сложно незаметно, в условиях прозрачного фронта собрать мощный ударный кулак, рассказал эксперт.Все это приводит к позиционному тупику, который мы сейчас наглядно видим. Нет глубокого прорыва, хотя украинская сторона сейчас очень истощена. Пока она держится в обороне за счет эрзац-заменителя артиллерии - многочисленных расчетов FPV-дронов, добавил он.Простой пример: марсианский вертолет Ingenuity осуществил порядка 70 взлетов и успешных посадок на Марсе в полностью автономном режиме за счет собственного процессора, который соответствует процессору мобильного телефона, указал специалист.Поэтому для решения проблемы прозрачности фронта и позиционного тупика не стоит надеяться на какое-то одно решение, резюмировал участник конференции.С полным текстом выступления можно ознакомиться здесь
https://ukraina.ru/20240207/1053125515.html
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новости, бпла, беспилотники, сво, вс рф, россия, украина, тупик, война, оборона, наступление, всу
Новости, БПЛА, беспилотники, СВО, ВС РФ, Россия, Украина, тупик, война, оборона, наступление, ВСУ

Алексей Анпилогов о том, как меняется "интеллект" беспилотников и где искать выход из позиционного тупика

05:00 08.02.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов и операторов БПЛА на Краснолиманском направлении
Боевая работа артиллеристов и операторов БПЛА на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Военным специалистам придётся искать комплексный выход из позиционного тупика. На фронте нет глубокого прорыва, хотя украинская сторона сейчас очень истощена и держится за счет FPV-дронов. Об этом в рамках конференции "Украинское досье", организованной изданием Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Главное изменение в ведении боевых действий, которое нужно осознать - это невозможность классических приёмов военной науки. Очень сложно незаметно, в условиях прозрачного фронта собрать мощный ударный кулак, рассказал эксперт.
Все это приводит к позиционному тупику, который мы сейчас наглядно видим. Нет глубокого прорыва, хотя украинская сторона сейчас очень истощена. Пока она держится в обороне за счет эрзац-заменителя артиллерии - многочисленных расчетов FPV-дронов, добавил он.
"Как сейчас говорят, давайте вложимся в РЭБ, и мы эти беспилотники [ВСУ] полностью посадим. Нужно понимать, что искусственный интеллект беспилотника в ближайшее время если не сравняется с интеллектом оператора, то во многом подхватит эти моменты, которые до этого были по радиоканалу", - отметил Анпилогов.
Простой пример: марсианский вертолет Ingenuity осуществил порядка 70 взлетов и успешных посадок на Марсе в полностью автономном режиме за счет собственного процессора, который соответствует процессору мобильного телефона, указал специалист.
Поэтому для решения проблемы прозрачности фронта и позиционного тупика не стоит надеяться на какое-то одно решение, резюмировал участник конференции.
С полным текстом выступления можно ознакомиться здесь
Владимир Орлов интервью
Вчера, 07:52
Владимир Орлов: Если ВСУ ударят по России "колхозным" способом, ей придется закрыться цифровыми кордонамиКоллективный Запад хочет получить небольшую передышку для мобилизации своего ВПК. Учитывая сведения о поставках БПЛА разных типов, старых боеприпасов, которые можно подвешивать к ним, можно сделать выводы, что на этот период ВСУ будут делать ставку на дроны, причем дешевые, считает военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
 
НовостиБПЛАбеспилотникиСВОВС РФРоссияУкраинатупиквойнаоборонанаступлениеВСУ
 
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05:00Алексей Анпилогов о том, как меняется "интеллект" беспилотников и где искать выход из позиционного тупика
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