Алексей Анпилогов о том, как меняется "интеллект" беспилотников и где искать выход из позиционного тупика
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов и операторов БПЛА на Краснолиманском направлении
Военным специалистам придётся искать комплексный выход из позиционного тупика. На фронте нет глубокого прорыва, хотя украинская сторона сейчас очень истощена и держится за счет FPV-дронов. Об этом в рамках конференции "Украинское досье", организованной изданием Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Главное изменение в ведении боевых действий, которое нужно осознать - это невозможность классических приёмов военной науки. Очень сложно незаметно, в условиях прозрачного фронта собрать мощный ударный кулак, рассказал эксперт.
Все это приводит к позиционному тупику, который мы сейчас наглядно видим. Нет глубокого прорыва, хотя украинская сторона сейчас очень истощена. Пока она держится в обороне за счет эрзац-заменителя артиллерии - многочисленных расчетов FPV-дронов, добавил он.
"Как сейчас говорят, давайте вложимся в РЭБ, и мы эти беспилотники [ВСУ] полностью посадим. Нужно понимать, что искусственный интеллект беспилотника в ближайшее время если не сравняется с интеллектом оператора, то во многом подхватит эти моменты, которые до этого были по радиоканалу", - отметил Анпилогов.
Простой пример: марсианский вертолет Ingenuity осуществил порядка 70 взлетов и успешных посадок на Марсе в полностью автономном режиме за счет собственного процессора, который соответствует процессору мобильного телефона, указал специалист.
Поэтому для решения проблемы прозрачности фронта и позиционного тупика не стоит надеяться на какое-то одно решение, резюмировал участник конференции.
С полным текстом выступления можно ознакомиться здесь
Вчера, 07:52Владимир Орлов: Если ВСУ ударят по России "колхозным" способом, ей придется закрыться цифровыми кордонамиКоллективный Запад хочет получить небольшую передышку для мобилизации своего ВПК. Учитывая сведения о поставках БПЛА разных типов, старых боеприпасов, которые можно подвешивать к ним, можно сделать выводы, что на этот период ВСУ будут делать ставку на дроны, причем дешевые, считает военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов