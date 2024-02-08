https://ukraina.ru/20240208/1053078615.html

Олимпиада-1984 в Сараево: Как Тито уел СССР даже после своей смерти

Олимпиада-1984 в Сараево: Как Тито уел СССР даже после своей смерти - 08.02.2024 Украина.ру

Олимпиада-1984 в Сараево: Как Тито уел СССР даже после своей смерти

Зимняя Олимпиада в Сараево стала посмертным триумфом Иосифа Броза Тито. В ней, в отличие от летних Олимпиад 1980 и 1984 годов, приняли участие сборные и США, и СССР. Но сама Югославия распалась через 8 лет

2024-02-08T16:00

2024-02-08T16:00

2024-02-08T16:00

история

история

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сараево

олимпийские игры

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Город Сараево и окружающие его горы, где бывает до 100 снежных дней в году, привлекали любителей зимних видов спорта еще до Второй мировой войны. Так, первые соревнования по горнолыжному спорту в Королевстве Югославия были проведены на горе Яхорина рядом с Сараево в 1937 году. А в 1955 году, уже во времена Социалистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ) Яхорина принимала предшественницу Зимней универсиады.Однако поворотный момент в развитии зимних видов спорта в Сараево вообще, и в судьбе города в частности, произошёл в начале 1970-х годов. К тому времени главный и самый большой город Боснии и Герцеговины (БиГ) оставался провинциальным даже по югославским меркам. Правда, Сараево выросло более чем в шесть раз за 25 послевоенных лет, тут проживало почти полмиллиона людей, но город пребывал в состоянии организационного и урбанистического коллапса, – и сам не мог с ним справиться.Именно поэтому и возникла инициатива местных властей превратить Сараево центр зимнего туризма, а под это получить инвестиции из Белграда: для строительства городской инфраструктуры, дорог, газопровода – и, естественно, спортивных объектов. Позже автор идеи проведения зимней Олимпиады в Сараево, ныне покойный профессор Любиша Зечевич вспоминал, что в такую возможность никто тогда особо не верил.Однако Зечевич в 1971 году подготовил подробный план организации игр, акцентируя внимание на том, что все их объекты можно будет разместить на расстоянии максимум 25 километров от Сараево. А для скептиков из партийного руководства был готов довод: даже если не удастся заполучить Олимпиаду, город всё равно попадёт в мировые СМИ, что увеличит туристический поток.Отмашку дал лично Иосиф Броз ТитоПрофессору Зечевичу удалось убедить в своей правоте тогдашнего председателя Союза коммунистов БиГ Бранко Микулича, который был заинтересован в реализации крупных инфраструктурных проектов в довольно отсталой республике. Теперь осталось дождаться нужного политического момента, ведь лидер СФРЮ Иосиф Броз Тито как раз начал в стране и в руководящей ею коммунистической партии очередные реформы. Однако Микулич партийную чистку пережил, и добился от Тито согласия на начало подготовки к проведению Олимпиады в Сараево с использованием всей сараевской хитрости.По словам бывшего члена Президиума БиГ от хорватского народа Степана Клюича, который в 1970-80-е был журналистом, всё решилось в 1973 году на заседании руководства Союза коммунистов Югославии, проходившем в Приштине. После рассмотрения всех 12 вопросов повестки дня представители Словении покинули заседание, поскольку спешили на самолёт до Любляны. И когда началось рассмотрение пункта "Разное", Микулич и Зечевич предложили утвердить кандидатуру Сараево в качестве потенциальной столицы зимней Олимпиады.Тито идея понравилась, поскольку как раз в то время руководство СССР – извечного конкурента Югославии – продвигало Москву в качестве столицы летней Олимпиады-1980. Решение было принято, при этом словенцы этим были крайне недовольны.Во-первых, их республика действительно была более развита в плане зимних видов спорта, чем Босния и Герцеговина. А во-вторых, из Любляны прямо заявляли: деньги из бюджета всей Югославии будут потрачены на объекты, которыми Словения не сможет пользоваться. Однако убедить Тито изменить принятое решение не удалось, тем более, что власти Сараево и БиГ с цифрами в руках доказывали: все вложения в олимпийские объекты окупятся.В Сараево был создан оргкомитет по проведению в городе зимней Олимпиады во главе с мэром Анто Сучичем, который в 1977 году направил официальную заявку в Международный Олимпийский Комитет (МОК). 18 мая 1978 года на заседании МОК в Афинах Сараево опередило шведский Гётеборг и японское Саппоро, и было объявлено столицей XIV Зимних Олимпийских игр.Впервые в истории зимняя Олимпиада в Европе должна была пройти не в Альпах, да ещё и в социалистической стране. Очевидно, свою роль сыграл и тот факт, что ранее Москва была выбрана столицей XXII Летних Олимпийских игр.К Олимпиаде готовились всей ЮгославиейПо большому счёту, победу столица Боснии и Герцеговины получила авансом. С одной стороны, исследование ЮНЕСКО констатировало, что Сараево имеет самые идеальные условия для развития зимнего туризма не только в СФРЮ, но и на Балканах в целом. С другой – практически все спортивные объекты в городе нужно было строить с ноля, потому что его кандидатура была заявлена ​​с одним ледовым катком в спорткомплексе "Скендерия" и несколькими горнолыжными трассами на Яхорине. Всё остальное было в проектах и планах.Сараево превратилось в большую строительную площадку. Началось строительство олимпийского комплекса "Зетра" с ледовой ареной, был отремонтирован и расширен комплекс "Скендерия", реконструирован стадион "Кошево", построены два трамплина на горе Игман, бобслейная и санная трасса на горе Требевич, трассы для слалома на Яхорине и Белашнице, а также многочисленные отели в горах и вокруг них. В районе Моймило была построена Олимпийская деревня, в Добрине – журналистский поселок, всего 3 850 новых квартир, которые впоследствии были переданы горожанам.В Сараево построили дорожную сеть общей протяженностью 160 километров, расширили и реконструировали здания Дома радио и телевидения, Главпочтамта, Национального театра, железнодорожного вокзала, построили здание аэропорта и новая взлетно-посадочная полоса. Было завершено строительство газопровода, улицы, фасады, кафе и рестораны были отремонтированы, заменены водопровод и канализация, построенные ещё во времена турецкого владычества.К работам, которые в основном финансировались из бюджета СФРЮ, были привлечены предприятия всех югославских республик. Между 1978 и 1984 годами Сараево приобрело совершенно новое лицо, которое в значительной мере сохранилось до сих пор.Снег в Сараево выпал в ночь перед открытием ОлимпиадыС нынешней точки зрения может показаться удивительным, что Олимпийские игры в Сараево были организованы безупречно, – несмотря на большие экономические проблемы в Югославии и отсутствие Тито, который умер в мае 1980-го. Однако всё действительно было идеально, кроме одного момента: последние несколько недель перед открытием Олимпиады в Сараево были бесснежными. В городе шутили: сейчас серб, хорват и мусульманин молятся одному Богу, чтобы выпал снег…И он выпал в ночь на 8 февраля 1984 года. Снегопад был таким мощным, что десятки тысяч сарайлия (так называют себя жители Сараево) без команды вышли расчищать улицы. Кресла на стадионе "Кошево", где должна была состояться церемония открытия игр, убирали от снега учащиеся школ, а солдаты на армейских лыжах утрамбовывали трассы на Яхорине и Белашнице.В 15.44 8 февраля хорватская фигуристка Сандра Дубравчич зажгла на стадионе "Кошево" Олимпийский огонь, который до того пронесли по всей Югославии. 60 тысяч зрителей на трибунах приветствовали 1272 спортсменов из 49 государств. Организаторы игр до сих пор гордятся, что в Сараево приехали и американская, и советская сборные – несмотря на бойкот Западом Олимпиады в Москве в 1980-м и ожидающийся бойкот социалистическими странами Олимпийских игр в Лос-Анджелесе летом 1984-го.В Сараево приехали сотни тысяч гостей (только входных билетов на соревнования было продано 696 тысяч), более 4,5 тысячи журналистов из 769 редакций, в том числе 67 телекомпаний. В эфире было 514 часов репортажей с игр, которые посмотрели около двух с половиной миллиардов зрителей по всему миру. Организация XIV Зимних Олимпийских игр обошлась в $ 142,6 млн – но, как и обещали организаторы, была получена прибыль, $ 12 млн.Значительную роль в этом сыграл "Вучко" (волчёнок) – талисман Олимпиады, придуманный словенским художником Йоже Тробецоми озвученный в телевизионных роликах легендарным певцом Здравко Чоличем. Кстати, различные товары с его изображением и ныне успешно продаются в Сараево, а словенцы до сих пор злятся на Тробеца за то, что тот помог в популяризации другой югославской республики.Главным героем Олимпиады для югославов стал словенский лыжник Юре Франко, который добыл серебряную медаль в большом слаломе. Несколько дней Сараево скандировало: "Любим Юрека больше бурека!" (бурек – выпечка из слоёного теста с мясной начинкой).Попали в "олимпийскую историю" и знаменитые сараевские чевапы (обжаренные на гриле колбаски из рубленного мяса). Собственник одного из местных кафе взял за порцию этого блюда со знаменитого американского актёра Кирка Дугласа 100 долларов – то есть в десять с лишним раз дороже обычного. Обманщика чуть не линчевали, и кафе ему в результате пришлось закрыть.А вот мир запомнил Олимпиаду в Сараево по двум причинам. Во-первых – по фигурному катанию, именно здесь достигли высот британская пара Джейн Торвилл и Кристофер Дин, а также Катарина Витт из Германской Демократической Республики (ГДР). Кстати, именно команда ГДР в медальном зачёте стала победителем XIV Зимних Олимпийских игр, сборная СССР была на втором месте – зато "золото" выиграли советские хоккеисты.Во-вторых, в отличие от Летних Олимпийских игр в 1980 (Москва) и 1984 (Лос-Анджелес), на Зимней Олимпиаде в Сараево были сборные главных геополитических противников – СССР и США. Этот факт руководство пост-титовской Югославии ставило себе в заслугу на различных международных площадках.Советский Союз в Сараево представляли 99 участников, СССР завоевал 6 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей. Сборная США из 107 спортсменов заняла третье место в медальном зачёте, завоевав 4 золотых и 4 серебряных медали. Олимпийским чемпионом стала женская сборная США по хоккею с шайбой.Потускневшая олимпийская слава СараевоКогда весной 1992 года в Сараево начались боевые действия между мусульманскими боевиками и силами Югославской народной армии, которая пыталась защитить сербов от резни, олимпийские объекты пострадали одними из первых. На бобслейной трассе, которую мусульмане использовали в качестве прикрытия, пытаясь выбить сербов с горы Требевич, до сих пор видны следы пуль. А стадион "Кошево" был превращён в конлагерь для сотен сараевских сербов. При этом его организатор Зоран Чегар ныне занимает должность начальника полиции мусульмано-хорватской федерации (одного из двух энтитетов БиГ).Спортивные арены "Скендерия" и "Зетра" остаются государственными предприятиями кантона Сараево, и влачат жалкое существование. По большому счёту, из всех созданных к Олимпиаде-1984 объектов развивается только Олимпийский центр "Яхорина", находящийся в Республике Сербской (РС, второй энтитет БиГ).

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Олег Хавич

история, югославия, сараево, олимпийские игры