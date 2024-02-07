https://ukraina.ru/20240207/1053143735.html

Боррель в бомбоубежище в Киеве, канадские ракеты для ВСУ. О чём говорили эксперты 7 февраля

Боррель в бомбоубежище в Киеве, канадские ракеты для ВСУ. О чём говорили эксперты 7 февраля - 07.02.2024 Украина.ру

Боррель в бомбоубежище в Киеве, канадские ракеты для ВСУ. О чём говорили эксперты 7 февраля

Украина.ру, 07.02.2024

2024-02-07T16:39

2024-02-07T16:39

2024-02-07T17:43

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«Поведение Борреля было чисто пиаровским»В ходе своего визита на Украину, побывав в укрытии в ходе воздушной тревоги, глава евродипломатии Жозеп Боррель рассказал, что Европа продает оружие третьим странам вместо того, чтобы отправлять его на Украину.Журналист, политолог, редактор портала «ИноСМИ» Дмитрий Бабич считает, что приезд Борреля больше похож на пиар-поездку, потому что решения о поддержке Украины были приняты на саммите Евросоюза.Самая трудная точка пройдена, уверен Бабич. При этом он напомнил, что эти 50 миллиардов евро размазаны на четыре года. Сразу деньги не поступят. Они будут поступать постепенно и, может быть, будут привязаны к результатам внутри самой Украины.«А поведение Борреля было чисто пиаровским. Обязательный визит в бомбоубежище, как это было с президентом ФРГ Штайнмайером. Это приятное для него событие. Мол, я выступал перед людьми, а тут сигнал воздушной тревоги и мы спустились в бомбоубежище. Это дело фотографируют, снимают.Но Боррель — старичок. У него могли быть проблемы с движением. Поэтому он просто поделился своим снимком в соцсетях», — сказал эксперт.К самому Боррелю политолог всегда относился крайне негативно, отмечает он, — тот еще на посту министра иностранных дел Испании делал жуткие заявления о России. Назвал ее историческим врагом Европы.«Это человек с конформистскими взглядами. Никакого настоящего либерализма и свободолюбия в нем нет. Он говорит то, что безопасно. А самая безопасная позиция в ЕС сейчас — антироссийская», — заявил Бабич.Мины на границе и организация диверсийПо данным командующего объединенными силами ВСУ Сергея Наева, за неделю на северной границе Украины было установлено более 3,5 тыс. противотанковых мин, вырыто 4,5 километра противотанковых рвов и 5 тыс. траншей. На оборонительных позициях возвели 25 бетонных огневых точек.Все эти приготовления подходят для организации диверсионно-террористических действий и атак небольшими группами, считает участник международного движения «Другая Украина», политический аналитик, кандидат географических наук Алексей Самойлов.Так сейчас принято, поясняет он, в боевых действиях и наших, и украинских войск, потому что большие подразделения быстро поражаются средствами дистанционного поражения.«Кроме того, они все-таки опасаются удара, разведка у них тоже работает.Украинцы говорят о том, что мы создали ударные группировки со стороны Купянска, чтобы начать наступление на Харьков. Соответственно, они готовят укрепрайоны со стороны севера, что вполне логично», — сказал Самойлов.При этом создание укреплений на границе с Белоруссией — это пиар-акция, убеждён аналитик.«Они же не раскрыли, какое количество мин уложили на границе с Белгородской областью, а именно там они ждут главный удар.А про границу с Белоруссией данные раскрывают. Поэтому заявление Наева — показательное выступление перед внутренней аудиторией и для экспертной группы из США, которая сейчас работает в Киеве. По большому счету это секретная информация, и реальные цифры украинцы не озвучат», — заявил Самойлов.Битва за воздухУкраина просит Канаду передать ей 83 000 списанных ракет CRV7, которые ожидают утилизации на военной базе в провинции Саскачеван.Канадские власти в силу своей отпетой русофобии могут передать эти ракеты киевскому режиму, но качество этих боеприпасов будет сомнительным, говорит военный эксперт, председатель МОО «Вече» Владимир Орлов.Но это будет дешевле, чем утилизировать эти ракеты, добавил он. Каким бы ни был старым боеприпас, это оружие, которое может быть использовано, хотя вероятность небезопасного использования — кратно выше, чем у боеприпасов, которые имеют гарантию по срокам хранения.Параллельно была достигнута договорённость о передаче на Украину высокоточных ракет GLSDB, которых якобы еще нет на вооружении армии США.Эти оконечники для хвостовиков «Хаймарс» в виде бомб малого калибра с реактивным двигателем — более серьезный боеприпас, указывает Орлов. Боеприпас проходит апробацию в зоне военного конфликта на Украине.«Производителем его является "Боинг". Появление данного боеприпаса было обусловлено военным конфликтом на территории бывшей Украины.И тут "Боинг" предложил решение по утилизации старых американских бомб GBU-39/B, чтобы предоставить им вторую жизнь.То есть происходит модернизация этих боеприпасов, им навешиваются крылья, ставятся маленькие реактивные двигатели, модернизируются головки самонаведения. После этого они становятся серьезным оружием. Дальность применения этих бомб — около 150 км», — рассказал военный эксперт.В целом сейчас, уверен Орлов, коллективный Запад хочет получить небольшую передышку для мобилизации своего ВПК.Учитывая сведения о поставках БПЛА разных типов, планирующих бомб, старых боеприпасов, которые можно подвешивать к беспилотникам, то можно сделать выводы, что на этот период они будут делать ставку на дроны, причем дешевые.Их можно массово производить и «колхозным» образом подвешивать боеприпасы и применять против технологической, критической и военной инфраструктуре России.«Это говорит о том, что нам нужно усиливать ПВО, создавать кордоны и периметры цифрового обнаружения.Возможно, поставить нашему ВПК делать небольшие звукометрические станции, которые можно подключать к сотовым сетям. И расставлять эти станции на путях полета беспилотников, объединяя их в сеть обнаружения.Нашему бизнесу необходимо подумать о том, чтобы заложить часть своей прибыли в подобные системы, вложиться в научные предприятия», — сообщил эксперт.

https://ukraina.ru/20240207/1053141114.html

https://ukraina.ru/20240207/1053118387.html

https://ukraina.ru/20240207/1053125515.html

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Сергей Зуев

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