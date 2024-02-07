https://ukraina.ru/20240207/1053139974.html
Буданова и двух украинских командующих внесли в перечень террористов и экстремистов
Буданова и двух украинских командующих внесли в перечень террористов и экстремистов - 07.02.2024 Украина.ру
Буданова и двух украинских командующих внесли в перечень террористов и экстремистов
Руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов. Об этом говорится на официальном сайте Росфинмониторинга
2024-02-07T14:50
2024-02-07T14:50
2024-02-07T14:50
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кирилл буданов
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Помимо него, в список внесли командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука* и командующего Военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапу*, а также одного из инициаторов атак беспилотников на Россию Сергея Бурденюка*.Ранее ФСБ назвала Буданова организатором теракта на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года. Сам Буданов неоднократно заявлял, что Киев причастен к нападениям на известных россиян.В конце декабря 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Буданова, обвиняемого в терроризме. По данным суда, Следственным комитетом России ему вменяется совершение 104 терактов.* Внесены в перечень террористов и экстремистов
https://ukraina.ru/20231225/1052375906.html
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Украина.ру
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новости, россия, украина, гур моу, главное управление разведки украины (гур), кирилл буданов, террорист
Новости, Россия, Украина, ГУР МОУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), Кирилл Буданов, террорист
Буданова и двух украинских командующих внесли в перечень террористов и экстремистов
Руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов. Об этом говорится на официальном сайте Росфинмониторинга