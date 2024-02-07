Буданова и двух украинских командующих внесли в перечень террористов и экстремистов - 07.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240207/1053139974.html
Буданова и двух украинских командующих внесли в перечень террористов и экстремистов
Буданова и двух украинских командующих внесли в перечень террористов и экстремистов - 07.02.2024 Украина.ру
Буданова и двух украинских командующих внесли в перечень террористов и экстремистов
Руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов. Об этом говорится на официальном сайте Росфинмониторинга
2024-02-07T14:50
2024-02-07T14:50
новости
россия
украина
гур моу
главное управление разведки украины (гур)
кирилл буданов
террорист
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/07/1049235233_0:0:1303:734_1920x0_80_0_0_6cd5c8f1f3cce0aa884dba4697b593de.jpg
Помимо него, в список внесли командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука* и командующего Военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапу*, а также одного из инициаторов атак беспилотников на Россию Сергея Бурденюка*.Ранее ФСБ назвала Буданова организатором теракта на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года. Сам Буданов неоднократно заявлял, что Киев причастен к нападениям на известных россиян.В конце декабря 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Буданова, обвиняемого в терроризме. По данным суда, Следственным комитетом России ему вменяется совершение 104 терактов.* Внесены в перечень террористов и экстремистов
https://ukraina.ru/20231225/1052375906.html
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/07/1049235233_173:0:1189:762_1920x0_80_0_0_c215df05361bbe859e2a8ab920f650b7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, гур моу, главное управление разведки украины (гур), кирилл буданов, террорист
Новости, Россия, Украина, ГУР МОУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), Кирилл Буданов, террорист

Буданова и двух украинских командующих внесли в перечень террористов и экстремистов

14:50 07.02.2024
 
© YouTube / Головне управління розвідки МО УкраїниКирилл Буданов поздравляет с Днём военной разведки
Кирилл Буданов поздравляет с Днём военной разведки - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© YouTube / Головне управління розвідки МО України
Читать в
Руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов. Об этом говорится на официальном сайте Росфинмониторинга

"Буданов Кирилл Алексеевич*, 04.01.1986 г.р., г. Киев Украинской ССР", — значится в реестре.

Помимо него, в список внесли командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука* и командующего Военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапу*, а также одного из инициаторов атак беспилотников на Россию Сергея Бурденюка*.
Ранее ФСБ назвала Буданова организатором теракта на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года. Сам Буданов неоднократно заявлял, что Киев причастен к нападениям на известных россиян.
В конце декабря 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Буданова, обвиняемого в терроризме. По данным суда, Следственным комитетом России ему вменяется совершение 104 терактов.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов
Кирилл Буданов Глава Главного Управления разведки Украины ГУР - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
25 декабря 2023, 13:00
"Совершил 104 теракта": суд в Москве заочно арестовал начальника ГУР УкраиныБасманный суд Москвы заочно арестовал начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, обвиняемого в терроризме. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе суда
 
НовостиРоссияУкраинаГУР МОУГлавное управление разведки Украины (ГУР)Кирилл Будановтеррорист
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:15"Это будет сюрприз": к годовщине Крымской весны в Алуште запустят новый фонтан
18:13Петр Алексеевич, конечная! Как один анонимный пост напугал девять соратников Порошенко
18:12Ивлеевой нельзя, в Луганске детям - можно. Дошкольницы выступили на пилоне в местном баре
18:07Рада поддержала усиление мобилизации, Залужный на заседание не пришёл. Итоги 7 февраля
17:53Украине не нужны дроны из Европы, заявил Боррель
17:36Геннадий Алехин: 2024 год будет годом активных боевых действий
17:32Великая битва гиен с шакалами
16:39Боррель в бомбоубежище в Киеве, канадские ракеты для ВСУ. О чём говорили эксперты 7 февраля
16:38"Если нам понадобится Варшава": Ищенко об уроках истории и о праве сильного
16:33Рада поддержала закон об усилении мобилизации на Украине
16:21Карлсон не первый, другие тоже хотят, но они предвзяты - Песков об интервью с Путиным
16:00Маастрихт и его критерии: недостижимая цель Украины
15:41Не всё из этого правда. Алексей Маслов о том, почему китайский банк остановил расчеты с Россией
15:36Авдеевский фронт. Южная группировка гарнизона ВСУ в 10 тысяч человек может оказаться в котле
15:24Дмитрий Бабич: Боррель пошло приехал в Киев, чтобы загадочный и ужасный гибрид долго воевал с Россией
15:23В Донецкой муздраме ставят "Грозу"
15:13Публичная порка СБУ. Почему хватать бабушек за лайки можно, а грантовых журналистов за наркотики — нельзя
14:59Каролина больше не королева. Украинка отказалась от титула "Мисс Япония"
14:50Буданова и двух украинских командующих внесли в перечень террористов и экстремистов
14:17Песков отреагировал на неприятности актера Биковича из-за Украины
Лента новостейМолния