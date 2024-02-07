https://ukraina.ru/20240207/1053136614.html

Медведев объяснил, зачем Запад "талдычит о войне с Россией"

Медведев объяснил, зачем Запад "талдычит о войне с Россией" - 07.02.2024 Украина.ру

Медведев объяснил, зачем Запад "талдычит о войне с Россией"

Страны Запада говорят о "готовности к войне с Россией", чтобы отвлечь внимание от многомиллиардных трат на Украину, написал 7 февраля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале

2024-02-07T12:54

2024-02-07T12:54

2024-02-07T12:54

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Лидеры европейских стран "талдычат, что мы должны быть готовы к войне с Россией", отметил Медведев. При этом Россия многократно говорила об отсутствии планов конфликта со странами НАТО и ЕС.По словам Медведева, именно с этой целью руководители европейских стран вещают о необходимости готовиться к войне с Россией и продолжать помогать Украине.Ранее глава генштаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией. Тем временем министр обороны Германии Борис Писториус заявил. Что пока не видит угрозы нападения РФ на территорию НАТО, но "через пять-восемь лет возможен иной сценарий".Директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью российским СМИ высказал мнение о том, что заявления о якобы планах российского нападения на НАТО — это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России.Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.

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