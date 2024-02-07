https://ukraina.ru/20240207/1053133958.html

"Мы это непременно сделаем". Небензя ответил на хамские выпады делегации Украины в Совбезе ООН

"Мы это непременно сделаем". Небензя ответил на хамские выпады делегации Украины в Совбезе ООН - 07.02.2024 Украина.ру

"Мы это непременно сделаем". Небензя ответил на хамские выпады делегации Украины в Совбезе ООН

6 февраля по запросу российской делегации состоялось заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое атаке ВСУ на Лисичанск 3 февраля числа. Жертвами атаки стали 28 человек

2024-02-07T12:33

2024-02-07T12:33

2024-02-07T12:33

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василий небензя

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всу

спецоперация

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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что цель и время нападения, несомненно, были выбраны неслучайно. Город находится вблизи линии боевого соприкосновения и регулярно обстреливается из разных видов вооружения, мест отдыха там немного, и украинские военные преднамеренно дождались момента, когда семьи выйдут на прогулку в выходной день, и цинично атаковали едва ли не единственное место досуга в Лисичанске. В результате атаки было практически полностью разрушено двухэтажное здание кафе-хлебопекарни, обрушились перекрытия между этажами.Следственный комитет России изучает изъятые с места обстрела фрагменты боеприпасов: предположительно, удар нанесли реактивными снарядами РСЗО HIMARS."Не мы придумываем поводы для заседаний. Это украинские боевики озверели и обнаглели до такой степени, что чуть ли не каждую неделю совершают террористические акты, обстреливая гражданскую инфраструктуру и убивая мирных жителей на территории России", - заявил Небензя.За последние полтора месяца это уже четвертый теракт подобного рода, отметил дипломат: обстрел Белгорода, 2 атаки на Донецк, теперь Лисичанск - причём все они происходили в нерабочие и праздничные дни в местах большого скопления мирных граждан, а время удара неизменно совпадало с пиковым посещением того или иного объекта. И ни в одном из случаев в непосредственной близости не располагалась военная инфраструктура."О том, что киевская хунта окончательно сбросила маски и сделала выбор в пользу терроризма, свидетельствуют не только откровенные заявления её главарей, но и предпринимаемые ею действия", - заявил Небензя.В качестве примера он привёл конфискацию грузинскими пограничниками партии взрывчатки, замаскированной под аккумуляторы для автомобилей и предназначенной для совершения терактов в Воронеже и, возможно, в Тбилиси, о которой стало известно 5 февраля."За этой неудачной акцией, направленной в том числе и на то, чтобы впоследствии обвинить во всём Грузию, стоит депутат от партии Зеленского. Вот на такие проекты в стиле самых отъявленных террористов из ИГИЛ* и уходят выделяемые западными странами в качестве помощи для Украины средства", - подчеркнул постоянный представитель РФ при ООН.Он выразил надежду на то, что граждане США и стран Евросоюза, живущие в условиях жесточайшей цензуры и пропаганды, дойдёт вся правда о зверствах Киева и соучастии в них их правительств. Люди должны знать, что смертоносное вооружение, регулярно направляемое Украине, используется для совершения террористических актов в отношении мирных людей и объектов гражданской инфраструктуры в нарушение международного гуманитарного права."Если кто-то возьмётся утверждать, что западные страны здесь ни при чём, поскольку Киев сам выбирает цели для удара, то ему стоит напомнить о признании представителя Главного управления разведки Украины В.Скибицкого. В августе 2022 года он проговорился о том, что для использования установки HIMARS Киеву необходимо предварительно согласовать цель с Вашингтоном. Таким образом, очевидно, кто является соучастником преступления, совершённого в Лисичанске. Да и не только его, а десятков, если не сотен, других, в которых фигурируют западные вооружения", - заявил Небензя.ВСУ чувствуют свою безнаказанность и вседозволенность, более того, они ощущают безусловную поддержку США, Великобритании и ЕС.В череду "подобных недавних чудовищных преступлений бандеровской хунты" дипломат поставил и атаку 24 января в Белгородской области на военно-транспортный самолёт Ил-76 ВКС России, перевозивший украинских военнопленных к месту согласованного обмена. Киев был осведомлён, каким видом транспорта и по какому маршруту будут перевозиться военнопленные ВСУ, поэтому атака была преднамеренной."Показательно, что президент Зеленский изначально заявил о необходимости проведения международного расследования гибели Ил-76. Однако по мере появления всё новых и новых доказательств причастности ВСУ киевский режим отказался от этого требования, осознав, что привлечение к расследованию непредвзятых международных экспертов может подтвердить его виновность и окончательно похоронить и без того запятнанную репутацию Украины", - заявил Небензя.Он проинформировал о результатах расследования, которое проводит Россия. Во-первых, завершена расшифровка записей прибора регистрации параметров полёта и речевого самописца. Во-вторых, в смывах с фрагментов корпусов и механизмов с места крушения были обнаружены следы гексогена с примесями, содержащими до 10% октогена, что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства. В-третьих, установлены личности всех 74 погибших. У всех украинских военнопленных российская сторона брала не только отпечатки пальцев, но и генетические материалы.К тому же у РФ имеются неопровержимые доказательства того, что для нанесения удара был использован ЗРК Patriot, что не оставляет сомнений в том, что Вашингтон - соучастник и этого преступления, подчеркнул Небензя. Госдепартамент не комментирует тему применения американского вооружения для этой атаки, а предлагает адресовать все вопросы Киеву.Какое бы конкретное преступление ВСУ ни рассматривали в Совете Безопасности ООН, заявления делегаций западных стран сводится к тому, что если бы Россия не начала военную спецоперацию, то всех этих случаев, рассматриваемых на заседаниях, не произошло."Просто невыносимо наблюдать за тем, как такие трагические события происходят снова и снова в то время, как продолжается война. Если бы Россия не приняла неверное решение, мы бы не были свидетелями, не оплакивали бы эти повторяющиеся трагические ситуации. В этой связи наша делегация призывает РФ немедленно вывести свои Вооружённые Силы с территории Украины и положить конец этой войне", - заявил представитель Южной Кореи.Даже Швейцария, которая неоднократно изъявляла желание стать посредником между РФ и Украиной, призвала Россию вывести свои войска с территории Украины, чтобы остановить боевые действия. Потенциальный посредник и постоянно нейтральное государство не должно делать подобных заявлений, его задача - относиться к сторонам конфликта одинаково и не занимать позицию одной из них.В свою очередь представитель Японии подчеркнула, что, не зная фактов, сложно давать комментарии, но тут же вслед за коллегами заявила, что "если бы ни спровоцированная агрессия России против суверенного государства, этого инцидента не произошло". Россия должна исправить свои нарушения Устава ООН, взять на себя ответственность и использовать свою мощь на благо всему миру, утверждала она, как и многие остальные, призвав немедленно и безоговорочно уйти со всей международно признанной территории Украины.Совершенно в ином ключе звучал голос африканских стран. Так, Мозамбик выразил приверженность политическому и переговорному решению как единственному жизнеспособному способу положить конец конфликту и заложить основу устойчивому миру между двумя соседними странами, а также призвал Россию и Украину прекратить военные действия и возобновить прямые переговоры без предварительных условий."Простой акт покупки в соседнем магазине стал опасным для жизни. Военная деятельность никогда не должна быть направлена против гражданского населения и гражданской инфраструктуры. Этот конфликт требует как никогда мобилизации интенсивных дипломатических усилий, чтобы положить конец гуманитарному кризису. Крайне важно, чтобы все стороны занимались деэскалацией военных действий и первоочередное внимание уделяли защите гражданского населения. Важно также сосредоточиться на создании условий для инклюзивного и конструктивного диалога в соответствии с принципом мирного урегулирования споров", - заявил представитель Алжира.Британский дипломат ничем не удивил - он обвинил Россию в нападениях на гражданскую инфраструктуру, включая дома, школы, больницы, религиозные объекты, а также пытки, сексуальное насилие, насильственную депортацию и внесудебные казни, как всегда не приведя никаких фактов и доказательства."Это война, которую президент Путин отказывается завершать, несмотря на весь ущерб, нанесённый России в мире. Вместо этого он предпочитает с двойным упорством развивать свои империалистические фантазии, российские удары продолжают обрушиваться на Украину", - утверждает он.Только умолчал о том факте, что запрет на проведение переговоров, направленных на урегулирование конфликта, ввёл президент не РФ, а Украины - Владимир Путин, наоборот, регулярно выражает открытость к диалогу."Когда Россия обращается к Совету и пытается распространять свою пропаганду, давайте вспомним, кто ответственен на эту войну и кто отвечает за её ужасные человеческие издержки, кто продолжает насмехаться над всеми принципами нашей Организации и кто может немедленно прекратить эту войну. Когда Россия пытается подорвать поставки западных вооружений, давайте вместо этого гордо и твёрдо поддерживать Украину в защиту её суверенитета и территориальной целостности. Самый быстрый путь к миру – если президент Путин прекратит незаконное вторжение", - заявил британский дипломат.В ответ на это заявление Небензя напомнил коллеге, что именно бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон помешал правительственным делегациям России и Украины весной 2022 года подписать договор, который был практически готов. Таким образом, он стал соучастником преступлений киевского режима и ответственным за гибель десятков тысяч украинцев, жизни которых можно было бы сберечь, если бы Великобритания и США не запретили Киеву подписать договор с Москвой, подчеркнул постоянный представитель РФ при ООН.Британский дипломат, отвечая Небензе, обвинил российскую сторону в том, что она считает, что Украина неспособна принимать суверенные решения относительно защиты собственной страны.В абсолютно хамской манере выступил представитель делегации Украины (постоянный представитель страны при ООН Сергей Кислица пропускает уже 2-е заседание – после того, как разразился угрозами в адрес главы МИД РФ Сергея Лаврова).Свою речь он начал с той же фразы, что и его коллега на предыдущем заседании: "Я отмечаю представителя путинского режима на постоянном месте Советского союза". Россия как правопреемница СССР стала постоянным членом Совета Безопасности ООН, а также приняла на себя все международные обязательства и все долги, оставшиеся от Союза."Если бы путинский посланник хотел более подробно обсудить ответственность за кровопролитие, нет необходимости созывать заседание Совета, он может просто посмотреть в зеркало. Конечно, звонок по телефону в Кремль был бы гораздо лучшим вариантом, но я не буду даже это предлагать, поскольку такой шаг потребовал бы определённого уровня смелости и сильных моральных принципов. У российской дипломатии нет ни того, ни другого, у неё никогда не будет достаточно смелости, чтобы напомнить Путину о простом факте: именно его решением было начать агрессивную войну против Украины, и его выбор мог бы прекратить боевые действия путём вывода российских войск с территории Украины", - заявил представитель Украины.Ему ответил Василий Небензя."Мы сегодня услышали циничные рассуждения в духе того, что мы бы здесь не сидели, если бы Россия не начала "войну". Нет, господа. Если бы мы не начали СВО, то трагедии, подобные Лисичанску, повторялись бы каждый день, как они происходили практически каждый день на протяжении 8 лет – до 2022 года. Только вы этого тогда не замечали. Мы пришли, чтобы закончить эту войну, и мы это непременно сделаем", - подчеркнул Небензя.*террористическая организация, запрещённая в РФ

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Евгения Кондакова

эксклюзив, совбез оон, василий небензя, россия, украина, ил-76, лисичанск, всу, спецоперация, владимир путин