https://ukraina.ru/20240125/1052889977.html
"Ил ждет вас": постпред Украины при ООН пригрозил Лаврову расправой
"Ил ждет вас": постпред Украины при ООН пригрозил Лаврову расправой - 25.01.2024 Украина.ру
"Ил ждет вас": постпред Украины при ООН пригрозил Лаврову расправой
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица цинично пригрозил расправой министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Соответствующий пост Кислица опубликовал в соцсети X
2024-01-25T10:17
2024-01-25T10:17
2024-01-25T10:17
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"Фон Лавров, чей самолет ИЛ-Ильюшин вот-вот взлетит из аэропорта Кеннеди, заканчивает свой отпуск в свободном мире скорее с хныканьем, чем с шумом. Совет Безопасности, как бы ни был он неполноценен, все же будет рассматривать вопросы, доведенные до его сведения, по мере необходимости. ИЛ ждет вас. Это неизбежно...", — написал Кислица в X.24 января в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих. Все погибли. На место происшествия вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.В Минобороны РФ назвали крушение Ил-76 терактом киевского режима.
https://ukraina.ru/20240125/1052887735.html
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новости, украина, россия, оон, совет безопасности оон, сергей лавров, сергей кислица, ил-76
Новости, Украина, Россия, ООН, Совет Безопасности ООН, Сергей Лавров, Сергей Кислица, Ил-76
"Ил ждет вас": постпред Украины при ООН пригрозил Лаврову расправой
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица цинично пригрозил расправой министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Соответствующий пост Кислица опубликовал в соцсети X
"Фон Лавров, чей самолет ИЛ-Ильюшин вот-вот взлетит из аэропорта Кеннеди, заканчивает свой отпуск в свободном мире скорее с хныканьем, чем с шумом. Совет Безопасности, как бы ни был он неполноценен, все же будет рассматривать вопросы, доведенные до его сведения, по мере необходимости. ИЛ ждет вас. Это неизбежно...", — написал Кислица в X.
24 января в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих. Все погибли. На место происшествия вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.
После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.
В Минобороны РФ назвали крушение Ил-76 терактом киевского режима.