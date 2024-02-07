Совфед призвал страны Запада признать ответственность за гибель россиян - 07.02.2024 Украина.ру
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Совфед призвал страны Запада признать ответственность за гибель россиян
Совфед призвал страны Запада признать ответственность за гибель россиян - 07.02.2024 Украина.ру
Совфед призвал страны Запада признать ответственность за гибель россиян
Совет Федерации призвал США, Великобританию, Германию, Францию и других членов НАТО и ЕС осознать ответственность за гибель россиян в результате атак ВСУ на мирные объекты, заявил 7 февраля вице-спикер Совфеда Константин Косачев
2024-02-07T11:30
2024-02-07T11:30
новости
россия
ил-76
совет федерации
константин косачев
матвиенко
сша
зрк patriot
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Косачев отметил, что ВСУ используют западную технику для ударов по мирных объектам в России. Совет Федераций подготовил заявление с призывом прекратить военную помощь Киеву. "Эти государства поименно названы в нашем заявлении. Это США, Великобритания, Германия, Франция и Чехия. В своём заявлении мы говорим, что таким поставкам вооружений не может быть никакого оправдания. И что государства, поставляющие такое оружие Украине несут прямую ответственность за гибель мирных граждан РФ", - заявил Косачев на заседании Совфеда.В заявлении, добавил он, Совфед требует от парламентов соответствующих стран осознать свою ответственность за происходящее и принять незамедлительные меры по прекращению поставок оружия, боеприпасов и военной техники преступному киевскому режиму.Косачев подчеркнул, что в случае поддержки Совфеда, заявление будет отправлено напрямую во все парламенты указанных стран, а также в те объединения, где эти государства представлены.Председатель Совфеда Валентина Матвиенко добавила, что нужно дать поручение МИД РФ и посольствам России, чтобы они проинформировали граждан этих стран, общественные организации. "Ведь всё скрывают, всё покрывают", пояснила она.Матвиенко примела пример, что "абсолютно точно доказано", что Ил-76 с украинскими военнопленными на борту был сбит американской системой ЗРК Patriot. "Только безумные люди могут принимать такие решения. Всё доказано, а американцы не комментируют. Признайте, это факт", резюмировала Матвиенко.Утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. Проведенная экспертиза показала, что самолёт был сбит американским ЗРК Patriot. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал США прямыми соучастниками теракта ВСУ.Дипломат также отметил, что практически сразу после крушения самолёта генштаб ВСУ "торжествующе подтвердил свою причастность", тем самым де-факто признав, что судно было сбито "доблестными украинскими военными намеренно". Однако вскоре сменил риторику и начали "трусливо отрицать какую бы то ни было причастность Украины к катастрофе".
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новости, россия, ил-76, совет федерации, константин косачев, матвиенко, сша, зрк patriot
Новости, Россия, Ил-76, Совет Федерации, Константин Косачев, Матвиенко, США, ЗРК Patriot

Совфед призвал страны Запада признать ответственность за гибель россиян

11:30 07.02.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗаседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине
Заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Совет Федерации призвал США, Великобританию, Германию, Францию и других членов НАТО и ЕС осознать ответственность за гибель россиян в результате атак ВСУ на мирные объекты, заявил 7 февраля вице-спикер Совфеда Константин Косачев
Косачев отметил, что ВСУ используют западную технику для ударов по мирных объектам в России. Совет Федераций подготовил заявление с призывом прекратить военную помощь Киеву.
"Эти государства поименно названы в нашем заявлении. Это США, Великобритания, Германия, Франция и Чехия. В своём заявлении мы говорим, что таким поставкам вооружений не может быть никакого оправдания. И что государства, поставляющие такое оружие Украине несут прямую ответственность за гибель мирных граждан РФ", - заявил Косачев на заседании Совфеда.
В заявлении, добавил он, Совфед требует от парламентов соответствующих стран осознать свою ответственность за происходящее и принять незамедлительные меры по прекращению поставок оружия, боеприпасов и военной техники преступному киевскому режиму.
Косачев подчеркнул, что в случае поддержки Совфеда, заявление будет отправлено напрямую во все парламенты указанных стран, а также в те объединения, где эти государства представлены.
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко добавила, что нужно дать поручение МИД РФ и посольствам России, чтобы они проинформировали граждан этих стран, общественные организации. "Ведь всё скрывают, всё покрывают", пояснила она.
Матвиенко примела пример, что "абсолютно точно доказано", что Ил-76 с украинскими военнопленными на борту был сбит американской системой ЗРК Patriot. "Только безумные люди могут принимать такие решения. Всё доказано, а американцы не комментируют. Признайте, это факт", резюмировала Матвиенко.
Утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
Проведенная экспертиза показала, что самолёт был сбит американским ЗРК Patriot. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал США прямыми соучастниками теракта ВСУ.
Дипломат также отметил, что практически сразу после крушения самолёта генштаб ВСУ "торжествующе подтвердил свою причастность", тем самым де-факто признав, что судно было сбито "доблестными украинскими военными намеренно". Однако вскоре сменил риторику и начали "трусливо отрицать какую бы то ни было причастность Украины к катастрофе".
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
10:51
Небензя назвал США прямыми соучастниками крушения Ил-76США являются прямыми соучастниками удара ВСУ по российскому самолёту Ил-76, которые перевозил военнопленных. У России есть неопровержимые доказательства использования американского ЗРК Patriot, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН
 
НовостиРоссияИл-76Совет ФедерацииКонстантин КосачевМатвиенкоСШАЗРК Patriot
 
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