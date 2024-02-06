"Помогала ВСУ": сенатор Цеков предложил национализировать отель Ротару в Ялте - 06.02.2024 Украина.ру
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"Помогала ВСУ": сенатор Цеков предложил национализировать отель Ротару в Ялте
"Помогала ВСУ": сенатор Цеков предложил национализировать отель Ротару в Ялте - 06.02.2024 Украина.ру
"Помогала ВСУ": сенатор Цеков предложил национализировать отель Ротару в Ялте
Имущество певицы Софии Ротару в Крыму необходимо национализировать из-за ее антироссийской позиции, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Об этом 6 февраля сообщили журналисты RT
2024-02-06T16:11
2024-02-06T16:11
новости
украина
софия ротару
крым
россия
сенатор
национализация
имущество
отель
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О том, что Ротару финансирует украинскую армию очень ярко говорила родная сестра певицы, отметил Цеков. Сенатор убеждён, что в связи с этим крымские власти не имеют права сохранять за Ротару почётные звания, в том числе, знание почётного гражданина Ялты. "Это человек, который фактически является врагом", добавил он."Я считаю, что надо такие объекты национализировать и передавать эти объекты на более нужные для города, в частности для города Ялты, нужды", — заключил он.Украинской певице, активно гастролировавшей в России, Софии Ротару принадлежит вилла "София" — клубный отель, расположенный на набережной Ялты.В ноябре прошлого года телеграм-канал Mash сообщил, что отель певицы могут национализировать и реализовать на торгах.Отель не принимает гостей с 2019 года, официальной причиной называют то, что он закрыт на реновацию, на деле, пишет Mash, из-за проблем с бумажками."По документам это не гостиница, а пятиэтажный сарай с цоколем площадью 10,2 гектара. Который все эти четыре года можно было купить за неадекватные €25 млн“, - пишет телеграм-канал.Сообщалось, что Ротару переписала виллу в Ялте на сына, а оценила его в 2,5 миллиарда рублей, что почти в три раза выше реальной рыночной цены. Ялтинские риелторы ещё в 2020 году предполагали, что отель Ротару обречен.По слухам, в гостинице Ротару отдыхал бывший президент Украины Виктор Ющенко. Ему приписывают помощь певице в приобретении участка под зданием, где раньше находились Купальни Роффе, которые в 1996 году были признаны памятником архитектуры. Ялтинцы рассказывали, что изначально Ротару обещала построить на этом месте Дом творчества для детей.В октябре прошлого года ушла с молотка квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского. Её купили на аукционе за 44,3 миллиона рублей.Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. В этот список попали Ринат Ахметов, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.Всего было определено 19 лотов, 8 из которых уже ушли с молотка на сумму примерно в 820 миллионов рублей. Эти средства поступили в бюджет республики.Как ранее заявлял глава крымского парламента Владимир Константинов, средства от продажи всего национализированного имущества украинских олигархов и политиков пойдут на поддержку участников специальной военной операции и их семей, а также на развитие городов и районов республики.
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новости, украина, софия ротару, крым, россия, сенатор, национализация, имущество, отель
Новости, Украина, София Ротару, Крым, Россия, сенатор, национализация, имущество, отель

"Помогала ВСУ": сенатор Цеков предложил национализировать отель Ротару в Ялте

16:11 06.02.2024
 
София Ротару
София Ротару
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Имущество певицы Софии Ротару в Крыму необходимо национализировать из-за ее антироссийской позиции, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Об этом 6 февраля сообщили журналисты RT
"Ротару не один раз демонстрировала свои антироссийские взгляды, она не поддержала воссоединение Крыма с Россией, она вообще оборвала всякие связи с Крымом с моментом воссоединения. Она помогала вооруженным силам Украины", — сказал Цеков.
О том, что Ротару финансирует украинскую армию очень ярко говорила родная сестра певицы, отметил Цеков. Сенатор убеждён, что в связи с этим крымские власти не имеют права сохранять за Ротару почётные звания, в том числе, знание почётного гражданина Ялты. "Это человек, который фактически является врагом", добавил он.
"Я считаю, что надо такие объекты национализировать и передавать эти объекты на более нужные для города, в частности для города Ялты, нужды", — заключил он.
Украинской певице, активно гастролировавшей в России, Софии Ротару принадлежит вилла "София" — клубный отель, расположенный на набережной Ялты.
В ноябре прошлого года телеграм-канал Mash сообщил, что отель певицы могут национализировать и реализовать на торгах.
Отель не принимает гостей с 2019 года, официальной причиной называют то, что он закрыт на реновацию, на деле, пишет Mash, из-за проблем с бумажками.
"По документам это не гостиница, а пятиэтажный сарай с цоколем площадью 10,2 гектара. Который все эти четыре года можно было купить за неадекватные €25 млн“, - пишет телеграм-канал.
Сообщалось, что Ротару переписала виллу в Ялте на сына, а оценила его в 2,5 миллиарда рублей, что почти в три раза выше реальной рыночной цены. Ялтинские риелторы ещё в 2020 году предполагали, что отель Ротару обречен.
По слухам, в гостинице Ротару отдыхал бывший президент Украины Виктор Ющенко. Ему приписывают помощь певице в приобретении участка под зданием, где раньше находились Купальни Роффе, которые в 1996 году были признаны памятником архитектуры. Ялтинцы рассказывали, что изначально Ротару обещала построить на этом месте Дом творчества для детей.
В октябре прошлого года ушла с молотка квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского. Её купили на аукционе за 44,3 миллиона рублей.
Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. В этот список попали Ринат Ахметов, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.
Всего было определено 19 лотов, 8 из которых уже ушли с молотка на сумму примерно в 820 миллионов рублей. Эти средства поступили в бюджет республики.
Как ранее заявлял глава крымского парламента Владимир Константинов, средства от продажи всего национализированного имущества украинских олигархов и политиков пойдут на поддержку участников специальной военной операции и их семей, а также на развитие городов и районов республики.
5 ноября 2023, 16:22
По примеру квартиры Зеленских. Ялтинский отель Ротару могут национализировать и продать - СМИОтель певицы Софии Ротару в центре Ялты могут национализировать и реализовать на торгах, сообщил 5 ноября телеграм-канал Mash
 
НовостиУкраинаСофия РотаруКрымРоссиясенаторнационализацияимуществоотель
 
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