Уильям вместо Карла? В Британии будет новый король — или не будет ни одного - 06.02.2024 Украина.ру
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Уильям вместо Карла? В Британии будет новый король — или не будет ни одного
Уильям вместо Карла? В Британии будет новый король — или не будет ни одного - 06.02.2024 Украина.ру
Уильям вместо Карла? В Британии будет новый король — или не будет ни одного
Принц Уильям может взять на себя часть публичных обязанностей британского короля Карла III, у которого наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем
2024-02-06T16:05
2024-02-06T17:48
эксклюзив
украина
владимир зеленский
карл iii
елизавета ii
великобритания
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Такое сообщение распространили сегодня британские издания после того, как стало известно, что у монарха обнаружили злокачественную опухоль простаты и ему предстоит пройти лечение в частной клинике.«Врачи посоветовали ему отложить государственные обязанности… Его Величество решили поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции», — говорится об этом в официальном коммюнике Букингемского дворца.Тем не менее в Соединенном Королевстве сразу заговорили о возможной замене монарха, которого короновали совсем недавно — в мае прошлого года. Причем зачастую такое желание высказывают преданные защитники британской короны.Эти люди видят проблему не в возрасте короля Карла, которому исполнилось всего семьдесят пять лет, — средний возраст для представителей глобальной элиты, — и даже не в состоянии здоровья монарха. Ведь его буду лечить лучшие медицинские специалисты Соединенного Королевства.Проблема в том, что Карл не пользуется среди своих подданных практически никакой популярностью. Напротив, его фигура вызывает в обществе давнее раздражение и успешно дискредитирует институт монархии, за отмену которого выступают все больше британцев.Пышная коронация Карла, на которую государство израсходовало около 115 миллионов долларов, широко транслировалась по телевидению. Между тем эта церемония вызвала в Лондоне народный протест, который постарались не освещать в медиа, хотя про него все равно писали во всех социальных сетях планеты.Тысячи людей выстроились вдоль маршрута королевского кортежа, выставив плакаты «Не мой король». Полиция задержала на этой мирной акции свыше пятидесяти человек, включая лидера антимонархической организации «Республика» Грэма Смита. Несмотря на то, что демонстранты не совершали ничего противозаконного.Сам Грэм Смит очень точно охарактеризовал пафосное коронационное шоу, назвав его пощечиной миллионам людей, борющихся с кризисом стоимости жизни.Персона Карла оказалась токсичной даже для многих представителей западного культурного бомонда, которые под разными предлогами отказались выступить на концерте по случаю его вступления на престол.В числе таких отказников оказались топовые исполнители, включая Элтона Джона, Кайли Миноуг, Адель и Эда Ширана.Выступление на концерте сулило им внушительные гонорары и гарантировало личное благоволение нового короля. Однако звезды опасались, что слишком близкая дружба с Карлом может стоить им испорченной репутации.«Королевская семья в последнее время столкнулась с рядом PR-катастроф, и любой, кто выступает на королевском шоу, должен подумать о том, не вызовет ли негативную реакцию их появление среди своих поклонников», — написал об этом публицист Саймон Джонс.Подобные опасения отнюдь не преувеличены, потому что народная любовь к монарху иногда выражается не только в плакатах.Когда Карл III неосмотрительно решился сходить в народ, пообщавшись с жителями города Лутон, расположенного в графстве Бедфордшир, его закидал яйцами двадцатилетний безработный британец, которого арестовали.После этого монарх в основном проводит время в своих роскошных имениях, подальше от неблагодарных простолюдинов, предпочитая выходить в свет только во время протокольных мероприятий вроде встречи с Владимиром Зеленским.Открытые данные, опубликованные изданием Forbes, свидетельствуют о том, что Карл III является собственником семи дворцов, десяти замков и шестидесяти восьми резиденций, разбросанных по всей Великобритании и за ее пределами, — настоящее королевство в королевстве.Общая сумма королевского состояния оценивается в 42 миллиарда долларов, причем 25 миллиардов долларов приходится именно на недвижимость, которая в основном не облагается государственными налогами. Хотя при этом каждый британец ежегодно спонсирует монарха на сумму 1,25 фунта.Еще при жизни Елизаветы II, будучи наследным принцем Уэльским, Карл III приложил немало усилий, чтобы сохранить эти привилегии, подвергая правкам любые законопроекты, которые не нравились королевской семье.Более того, ее представители до сих пор являются неприкосновенными для британского правосудия.Об этом напоминает история принца Эндрю, фигуранта скандального дела покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Младший брат Карла III оказался в списке клиентов этого сутенера, однако в итоге успешно вышел сухим из воды — несмотря на все обвинения.Такая ситуация способствует распространению республиканских настроений в британском обществе.Данные прошлогоднего опроса, проведенного Национальным центром социальных исследований, показали, что 45% респондентов поддерживают требования упразднить институт монархии. Причем подобные настроения особенно распространены среди не склонной ностальгировать молодежи.Консерваторы бьют тревогу, а временная недееспособность Карла открывает для них удобную возможность посадить на трон более молодого и еще не настолько замаранного скандалами Уильяма.Похожая схема была реализована в январе в Дании: королева Маргрете II, занимавшая трон более полувека, досрочно передала престол сыну Фредерику X.А десять лет назад от престола отрекся испанский король Хуан Карлос I — до крайности одиозный и коррумпированный деятель, соратник диктатора Франко, подсидевший в борьбе за престол собственного отца.Под давлением собственного окружения этот властолюбивый человек вынужденно передал королевский титул своему сыну Филиппу VI. Причем это тоже было сделано для того, чтобы спасти монархию от падения на фоне растущего народного недовольства.Не исключено, что Великобританию ожидает похожий сценарий, а некоторые говорят, что он уже якобы запущен частичной передачей королевских обязанностей от Карла к Уильяму.Однако принц Уэльский тоже не является народным любимцем. Он не впечатляет ни харизмой, ни интеллектом и слишком напоминает своего отца, воплощая в себе типичные родовые качества дома Виндзоров.А это значит, что при новом короле британцы будут задаваться все тем же вопросом: зачем им держать на своей шее сказочно богатых, не подчиняющихся никаким законам аристократов?
https://ukraina.ru/20230421/1045522821.html
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Леонид Николенко
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Украина.ру
1
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, украина, владимир зеленский, карл iii, елизавета ii, великобритания
Эксклюзив, Украина, Владимир Зеленский, Карл III, Елизавета II, Великобритания

Уильям вместо Карла? В Британии будет новый король — или не будет ни одного

16:05 06.02.2024 (обновлено: 17:48 06.02.2024)
 
© X / Минобороны УкраиныКарл III на украинском плакате
Карл III на украинском плакате - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© X / Минобороны Украины
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Леонид Николенко
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Принц Уильям может взять на себя часть публичных обязанностей британского короля Карла III, у которого наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем
Такое сообщение распространили сегодня британские издания после того, как стало известно, что у монарха обнаружили злокачественную опухоль простаты и ему предстоит пройти лечение в частной клинике.
«Врачи посоветовали ему отложить государственные обязанности… Его Величество решили поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции», — говорится об этом в официальном коммюнике Букингемского дворца.
Тем не менее в Соединенном Королевстве сразу заговорили о возможной замене монарха, которого короновали совсем недавно — в мае прошлого года. Причем зачастую такое желание высказывают преданные защитники британской короны.
Эти люди видят проблему не в возрасте короля Карла, которому исполнилось всего семьдесят пять лет, — средний возраст для представителей глобальной элиты, — и даже не в состоянии здоровья монарха. Ведь его буду лечить лучшие медицинские специалисты Соединенного Королевства.
Проблема в том, что Карл не пользуется среди своих подданных практически никакой популярностью. Напротив, его фигура вызывает в обществе давнее раздражение и успешно дискредитирует институт монархии, за отмену которого выступают все больше британцев.
Приглашение на коронацию Карла II
21 апреля 2023, 04:40
Коронация Карла III с пирогом киш и гимном Уэббера. Почему большинству британцев это не интересноНесомненно, одним из главных событий весны нынешнего года станет коронация Карла III, которой он ждал без малого 50 лет. Его мама Елизавета все эти годы цепко держала корону Великобритании в своих изящных королевских ручках. И вот, когда королева-мать умерла, ее сын, 74-летний принц Чарльз, наконец-то может стать королем.
Пышная коронация Карла, на которую государство израсходовало около 115 миллионов долларов, широко транслировалась по телевидению. Между тем эта церемония вызвала в Лондоне народный протест, который постарались не освещать в медиа, хотя про него все равно писали во всех социальных сетях планеты.
Тысячи людей выстроились вдоль маршрута королевского кортежа, выставив плакаты «Не мой король». Полиция задержала на этой мирной акции свыше пятидесяти человек, включая лидера антимонархической организации «Республика» Грэма Смита. Несмотря на то, что демонстранты не совершали ничего противозаконного.
Сам Грэм Смит очень точно охарактеризовал пафосное коронационное шоу, назвав его пощечиной миллионам людей, борющихся с кризисом стоимости жизни.
Персона Карла оказалась токсичной даже для многих представителей западного культурного бомонда, которые под разными предлогами отказались выступить на концерте по случаю его вступления на престол.
В числе таких отказников оказались топовые исполнители, включая Элтона Джона, Кайли Миноуг, Адель и Эда Ширана.
Выступление на концерте сулило им внушительные гонорары и гарантировало личное благоволение нового короля. Однако звезды опасались, что слишком близкая дружба с Карлом может стоить им испорченной репутации.
«Королевская семья в последнее время столкнулась с рядом PR-катастроф, и любой, кто выступает на королевском шоу, должен подумать о том, не вызовет ли негативную реакцию их появление среди своих поклонников», — написал об этом публицист Саймон Джонс.
Подобные опасения отнюдь не преувеличены, потому что народная любовь к монарху иногда выражается не только в плакатах.
Когда Карл III неосмотрительно решился сходить в народ, пообщавшись с жителями города Лутон, расположенного в графстве Бедфордшир, его закидал яйцами двадцатилетний безработный британец, которого арестовали.
После этого монарх в основном проводит время в своих роскошных имениях, подальше от неблагодарных простолюдинов, предпочитая выходить в свет только во время протокольных мероприятий вроде встречи с Владимиром Зеленским.
Открытые данные, опубликованные изданием Forbes, свидетельствуют о том, что Карл III является собственником семи дворцов, десяти замков и шестидесяти восьми резиденций, разбросанных по всей Великобритании и за ее пределами, — настоящее королевство в королевстве.
Общая сумма королевского состояния оценивается в 42 миллиарда долларов, причем 25 миллиардов долларов приходится именно на недвижимость, которая в основном не облагается государственными налогами. Хотя при этом каждый британец ежегодно спонсирует монарха на сумму 1,25 фунта.
Еще при жизни Елизаветы II, будучи наследным принцем Уэльским, Карл III приложил немало усилий, чтобы сохранить эти привилегии, подвергая правкам любые законопроекты, которые не нравились королевской семье.
Более того, ее представители до сих пор являются неприкосновенными для британского правосудия.
Об этом напоминает история принца Эндрю, фигуранта скандального дела покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Младший брат Карла III оказался в списке клиентов этого сутенера, однако в итоге успешно вышел сухим из воды — несмотря на все обвинения.
Такая ситуация способствует распространению республиканских настроений в британском обществе.
Данные прошлогоднего опроса, проведенного Национальным центром социальных исследований, показали, что 45% респондентов поддерживают требования упразднить институт монархии. Причем подобные настроения особенно распространены среди не склонной ностальгировать молодежи.
Консерваторы бьют тревогу, а временная недееспособность Карла открывает для них удобную возможность посадить на трон более молодого и еще не настолько замаранного скандалами Уильяма.
Карл III
30 марта 2023, 16:15
Британский король Карл III рассказал про Украину на немецком языкеМир объединился вокруг конфликта на Украине, а Британия и Германия стали главными "европейскими донорами Киева", чтобы восстановить на этой территории "мир и свободу". Такие слова в четверг, 30 марта, произнес на немецком языке в Бундестаге король Великобритании Карл III, который находится с государственным визитом в Германии
Похожая схема была реализована в январе в Дании: королева Маргрете II, занимавшая трон более полувека, досрочно передала престол сыну Фредерику X.
А десять лет назад от престола отрекся испанский король Хуан Карлос I — до крайности одиозный и коррумпированный деятель, соратник диктатора Франко, подсидевший в борьбе за престол собственного отца.
Под давлением собственного окружения этот властолюбивый человек вынужденно передал королевский титул своему сыну Филиппу VI. Причем это тоже было сделано для того, чтобы спасти монархию от падения на фоне растущего народного недовольства.
Не исключено, что Великобританию ожидает похожий сценарий, а некоторые говорят, что он уже якобы запущен частичной передачей королевских обязанностей от Карла к Уильяму.
Однако принц Уэльский тоже не является народным любимцем. Он не впечатляет ни харизмой, ни интеллектом и слишком напоминает своего отца, воплощая в себе типичные родовые качества дома Виндзоров.
А это значит, что при новом короле британцы будут задаваться все тем же вопросом: зачем им держать на своей шее сказочно богатых, не подчиняющихся никаким законам аристократов?
 
ЭксклюзивУкраинаВладимир ЗеленскийКарл IIIЕлизавета IIВеликобритания
 
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