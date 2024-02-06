Эксперт Борис Рожин рассказал, почему нужно возрождать ПТУ и возвращать домой советских специалистов
В России не хватает квалифицированных рабочих, потому что развалились системы ПТУ. Мы отстаем в выпуске микроэлектронной продукции, существенную часть импортируя из Китая и стран НАТО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonel Cassad Борис Рожин
Объективные проблемы российского ВПК связаны с тем, что мы серьезно отстаем в плане микроэлектроники. Существенную часть такой продукции РФ импортирует из Китая и стран НАТО, рассказал эксперт.
Многие годы наплевательского отношения к этому сектору экономики не проходят даром и еще долго будут напоминать о себе. Остро стоит вопрос нехватки квалифицированных рабочих, потому что развалились системы ПТУ, добавил журналист.
"Мы готовили юристов и менеджеров, а теперь выяснилось, что нужны токари и фрезеровщики. Наконец-то людям труда стали поднимать зарплаты. Но они не берутся из воздуха. Следовательно, нам надо возрождать ПТУ и возвращать домой старых советских специалистов из бывших республик", - отметил Рожин.
Сейчас в России остаются незакрытыми сотни тысяч рабочих мест. Сразу этот вопрос не решить. Не надо думать, что если долгое время игнорировать проблему, то потом можно спохватиться и быстро со всем справиться, это невозможно, резюмировал собеседник Украина.ру.
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