Эксперт Борис Рожин рассказал, почему нужно возрождать ПТУ и возвращать домой советских специалистов - 06.02.2024 Украина.ру
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Эксперт Борис Рожин рассказал, почему нужно возрождать ПТУ и возвращать домой советских специалистов
Эксперт Борис Рожин рассказал, почему нужно возрождать ПТУ и возвращать домой советских специалистов - 06.02.2024 Украина.ру
Эксперт Борис Рожин рассказал, почему нужно возрождать ПТУ и возвращать домой советских специалистов
В России не хватает квалифицированных рабочих, потому что развалились системы ПТУ. Мы отстаем в выпуске микроэлектронной продукции, существенную часть импортируя из Китая и стран НАТО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonel Cassad Борис Рожин
2024-02-06T03:00
2024-02-06T03:00
новости
россия
впк
военная техника
рабочие
квалификации
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импорт
китай
борис рожин
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Объективные проблемы российского ВПК связаны с тем, что мы серьезно отстаем в плане микроэлектроники. Существенную часть такой продукции РФ импортирует из Китая и стран НАТО, рассказал эксперт.Многие годы наплевательского отношения к этому сектору экономики не проходят даром и еще долго будут напоминать о себе. Остро стоит вопрос нехватки квалифицированных рабочих, потому что развалились системы ПТУ, добавил журналист.Сейчас в России остаются незакрытыми сотни тысяч рабочих мест. Сразу этот вопрос не решить. Не надо думать, что если долгое время игнорировать проблему, то потом можно спохватиться и быстро со всем справиться, это невозможно, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240204/1053065162.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, впк, военная техника, рабочие, квалификации, молодые специалисты, импорт, китай, борис рожин
Новости, Россия, ВПК, военная техника, рабочие, квалификации, молодые специалисты, импорт, Китай, Борис Рожин

Эксперт Борис Рожин рассказал, почему нужно возрождать ПТУ и возвращать домой советских специалистов

03:00 06.02.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЯсиноватский машиностроительный завод
Ясиноватский машиностроительный завод - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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В России не хватает квалифицированных рабочих, потому что развалились системы ПТУ. Мы отстаем в выпуске микроэлектронной продукции, существенную часть импортируя из Китая и стран НАТО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonel Cassad Борис Рожин
Объективные проблемы российского ВПК связаны с тем, что мы серьезно отстаем в плане микроэлектроники. Существенную часть такой продукции РФ импортирует из Китая и стран НАТО, рассказал эксперт.
Многие годы наплевательского отношения к этому сектору экономики не проходят даром и еще долго будут напоминать о себе. Остро стоит вопрос нехватки квалифицированных рабочих, потому что развалились системы ПТУ, добавил журналист.
"Мы готовили юристов и менеджеров, а теперь выяснилось, что нужны токари и фрезеровщики. Наконец-то людям труда стали поднимать зарплаты. Но они не берутся из воздуха. Следовательно, нам надо возрождать ПТУ и возвращать домой старых советских специалистов из бывших республик", - отметил Рожин.
Сейчас в России остаются незакрытыми сотни тысяч рабочих мест. Сразу этот вопрос не решить. Не надо думать, что если долгое время игнорировать проблему, то потом можно спохватиться и быстро со всем справиться, это невозможно, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Каспер интервью
4 февраля, 04:00
Разведчик, инструктор по работе с беспилотниками Каспер: Я хочу вернуться домой победителемАрмия для многих, кто сюда приходит, становится школой. И в прямом смысле - на войне необходимо учиться, как обращаться с оружием, создавать укрытия, оказывать первую медицинскую помощь, здесь обучают профессии. И в переносном смысле тоже - формирование коллектива происходит совсем на других, чем на гражданке основаниях,
 
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