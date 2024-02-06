https://ukraina.ru/20240206/1053086833.html

Эксперт Борис Рожин рассказал, почему нужно возрождать ПТУ и возвращать домой советских специалистов

Эксперт Борис Рожин рассказал, почему нужно возрождать ПТУ и возвращать домой советских специалистов - 06.02.2024 Украина.ру

Эксперт Борис Рожин рассказал, почему нужно возрождать ПТУ и возвращать домой советских специалистов

В России не хватает квалифицированных рабочих, потому что развалились системы ПТУ. Мы отстаем в выпуске микроэлектронной продукции, существенную часть импортируя из Китая и стран НАТО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonel Cassad Борис Рожин

2024-02-06T03:00

2024-02-06T03:00

2024-02-06T03:00

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Объективные проблемы российского ВПК связаны с тем, что мы серьезно отстаем в плане микроэлектроники. Существенную часть такой продукции РФ импортирует из Китая и стран НАТО, рассказал эксперт.Многие годы наплевательского отношения к этому сектору экономики не проходят даром и еще долго будут напоминать о себе. Остро стоит вопрос нехватки квалифицированных рабочих, потому что развалились системы ПТУ, добавил журналист.Сейчас в России остаются незакрытыми сотни тысяч рабочих мест. Сразу этот вопрос не решить. Не надо думать, что если долгое время игнорировать проблему, то потом можно спохватиться и быстро со всем справиться, это невозможно, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240204/1053065162.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, впк, военная техника, рабочие, квалификации, молодые специалисты, импорт, китай, борис рожин