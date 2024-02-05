https://ukraina.ru/20240205/1053103364.html

Такер Карлсон в Москве. Насколько оправдан ажиотаж вокруг его приезда?

Такер Карлсон в Москве. Насколько оправдан ажиотаж вокруг его приезда? - 05.02.2024 Украина.ру

Такер Карлсон в Москве. Насколько оправдан ажиотаж вокруг его приезда?

Американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон приехал в Москву. По его собственным словам, Карлсон оказался в российской столице потому, что ему захотелось посмотреть на неё и поговорить с живущими в ней людьми.

2024-02-05T17:22

2024-02-05T17:22

2024-02-05T17:22

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Стоит отметить, что изначально информацию о приезде Такера Карлсона в Россию многие не восприняли всерьёз. Не всех убедила и несколько размытое фото журналиста, сидящего в ложе Большого театра. Однако утром 5 февраля в сети появилась видеозапись разговора Карлсона со своим поклонником в отеле, подлинность которой подтвердили "Известия". При этом основная масса наблюдателей полагает, что истинная цель визита американского телеведущего в Москву – интервью с Владимиром Путиным.Карлсон, по собственным словам, ранее уже планировал взять интервью у Путина. В частности, летом 2021 года сотрудники Агентства национальной безопасности, узнав о намерениях телеведущего, взломали его телефон. В 2023 году Карлсон рассказал швейцарскому изданию о том, что его попытку встретиться с президентом РФ сорвало американское правительство, которое, по словам журналиста, десятилетиями пытается контролировать информацию, предоставляемую масс медиа.В США, узнав о приезде Карлсона в Москву, уже успели зачислить его в предатели – в частности, об этом заявил бывший член Палаты представителей от штата Иллинойс Адам Кинзингер. В свою очередь, один из главных идеологов американского неоконсерватизма нулевых Уильям Кристол предложить временно запретить Карлсону въезд в США.Напомни, Такер Карлсон, один из самых известных американских телеведущих, является рупором той самой "исконной" Америки, которая в последние годы чувствует себя всё более ущемлённой. Он последовательно критикует основную массу ключевых аспектов внешней и внутренней политики действующих властей США – миграционный режим, попытки введения контроля над оборотом огнестрельного оружия, ситуацию вокруг Украины и Ближнего Востока. Особенно от Карлсона достаётся Владимиру Зеленскому, к которому телеведущий относится с нескрываемым пренебрежением. В принципе, можно утверждать, что Карлсон в своей работе старается придерживаться тех принципов, которые Дональд Трамп декларировал, однако так и не решился по-настоящему воплотить в жизнь.Весной 2023 года Карлсон ушёл из FoxNews после того, как телеканал, традиционно поддерживающий Республиканскую партию, фактически отказался от своих утверждений, согласно которым результаты президентских выборов 2020 года могли быть сфальсифицированы. После этого журналист обосновался в соцсети Х, где публикует видеоролики, комментируя различные политические темы.Американские СМИ уже высказывают опасения по поводу того, что потенциальное интервью Карлсона с Путиным способно оказать ощутимое влияние на общественное мнение в США. Часть российских наблюдателей считает, что Карлсон таким образом стремится получить пост вице-президента при Дональде Трампе, чья победа выглядит всё более вероятной. Напомним, эксцентричный миллиардер ранее заявлял, что он готов рассмотреть кандидатуру Карлсона, назвав его "человеком со здравым смыслом". Однако в этом плане стоит вспомнить судьбу той части сподвижников Трампа, которые были вовлечены в различные контакты с высшими должностными лицами РФ – американское "глубинное государство" избавилось от них очень быстро, и их руководитель не смог отстоять своих людей.Также стоит вспомнить о судьбе другой звезды американских СМИ – телеведущей NBC Мегин Келли, взявшей интервью у Путина в 2017 и 2018 году. В итоге телекомпания с ней рассталась – несмотря на то, что формальным поводом для этого стали достаточно абсурдные обвинения в "расизме", множество наблюдателей полагает, что истинная причина была совсем в другом. Однако Карлсону на сегодняшний день практически нечего терять. Более того, интервью с Путиным в нынешней политической обстановке может стать вершиной его журналистской деятельности.Сегодня в России многие авторы популярных телеграм-каналов и те, кого принято называть "лидерами мнений", критически высказываются по поводу ажиотажа вокруг приезда знаменитого американского телеведущего в Москву: он кажется им чрезмерным и граничащим с подобострастием. Однако, так или иначе, интервью Карлсона с Путиным, если оно действительно состоится, станет без преувеличения выдающимся событием и одним из немногих реальных способов, позволяющих ознакомить западную аудиторию с взглядами руководства РФ на ряд принципиальных вопросов. В нынешней ситуации, когда позиция западного истеблишмента не всегда и не во всём кажется монолитной, это точно не будет лишним.

https://ukraina.ru/20230609/1047053608.html

https://ukraina.ru/20221228/1042209528.html

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