Очень плохой знак: пойдёт ли Евросоюз ва-банк ради Украины и насколько жёстко ответит Россия – Агеев - 05.02.2024 Украина.ру
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Очень плохой знак: пойдёт ли Евросоюз ва-банк ради Украины и насколько жёстко ответит Россия – Агеев
Очень плохой знак: пойдёт ли Евросоюз ва-банк ради Украины и насколько жёстко ответит Россия – Агеев - 05.02.2024 Украина.ру
Очень плохой знак: пойдёт ли Евросоюз ва-банк ради Украины и насколько жёстко ответит Россия – Агеев
Директор Института экономических стратегий Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию во внутренней и внешней политике стран ЕС и США, а также рассказал о возможных исходах при конфискации замороженных российских активов и о динамике роста глобальной экономики
2024-02-05T13:38
2024-02-05T13:38
видео
александр агеев
российская экономика
экономика
рост
кризис
политика
сша
франция
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00:36 - ЕС и США: внутренняя и внешняя политика;06:00 – Почему России не свойственны внутриполитические проблемы ЕС и США?08:57 - Кому выгодна новая попытка создания государства Палестина?12:32 - Пойдёт ли Евросоюз на кражу российских активов в пользу Украины?20:27 - О динамике роста глобальной экономики и первых прогнозах МВФ.
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видео, александр агеев, российская экономика, экономика, рост, кризис, политика, сша, франция, ес, активы, замороженные активы, мвф, евросоюз, россия, палестина, мигранты, выборы, прогноз, видео
Видео, Александр Агеев, российская экономика, экономика, рост, кризис, политика, США, Франция, ЕС, активы, замороженные активы, МВФ, Евросоюз, Россия, Палестина, мигранты, выборы, прогноз

Очень плохой знак: пойдёт ли Евросоюз ва-банк ради Украины и насколько жёстко ответит Россия – Агеев

13:38 05.02.2024
 
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Директор Института экономических стратегий Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию во внутренней и внешней политике стран ЕС и США, а также рассказал о возможных исходах при конфискации замороженных российских активов и о динамике роста глобальной экономики
00:36 - ЕС и США: внутренняя и внешняя политика;
06:00 – Почему России не свойственны внутриполитические проблемы ЕС и США?
08:57 - Кому выгодна новая попытка создания государства Палестина?
12:32 - Пойдёт ли Евросоюз на кражу российских активов в пользу Украины?
20:27 - О динамике роста глобальной экономики и первых прогнозах МВФ.
 
ВидеоАлександр Агеевроссийская экономикаэкономикаросткризисполитикаСШАФранцияЕСактивызамороженные активыМВФЕвросоюзРоссияПалестинамигрантывыборыпрогноз
 
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