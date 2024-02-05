https://ukraina.ru/20240205/1053093954.html

Очень плохой знак: пойдёт ли Евросоюз ва-банк ради Украины и насколько жёстко ответит Россия – Агеев

Очень плохой знак: пойдёт ли Евросоюз ва-банк ради Украины и насколько жёстко ответит Россия – Агеев - 05.02.2024 Украина.ру

Очень плохой знак: пойдёт ли Евросоюз ва-банк ради Украины и насколько жёстко ответит Россия – Агеев

Директор Института экономических стратегий Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Александр Агеев в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию во внутренней и внешней политике стран ЕС и США, а также рассказал о возможных исходах при конфискации замороженных российских активов и о динамике роста глобальной экономики

2024-02-05T13:38

2024-02-05T13:38

2024-02-05T13:38

видео

александр агеев

российская экономика

экономика

рост

кризис

политика

сша

франция

ес

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00:36 - ЕС и США: внутренняя и внешняя политика;06:00 – Почему России не свойственны внутриполитические проблемы ЕС и США?08:57 - Кому выгодна новая попытка создания государства Палестина?12:32 - Пойдёт ли Евросоюз на кражу российских активов в пользу Украины?20:27 - О динамике роста глобальной экономики и первых прогнозах МВФ.

сша

франция

россия

палестина

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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