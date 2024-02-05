https://ukraina.ru/20240205/1053050784.html

"Носи каску, тебе домой надо": командир роты о том, почему перестал мечтать и как заставляет себя бояться

"Носи каску, тебе домой надо": командир роты о том, почему перестал мечтать и как заставляет себя бояться - 05.02.2024 Украина.ру

"Носи каску, тебе домой надо": командир роты о том, почему перестал мечтать и как заставляет себя бояться

Для солдата на фронте важно оставаться хладнокровным и молниеносно оценивать ситуацию. Те, кто теряют страх, долго не живут, поэтому я заставляю себя бояться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир мотострелковой роты 200-й бригады Северного флота с позывным Француз

2024-02-05T05:30

2024-02-05T05:30

2024-02-05T05:30

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Что касается локальных побед, то для солдата важно оставаться хладнокровным и молниеносно оценивать ситуацию. Это приходит с опытом, я сам часто ошибался в людях, рассказал командир.С возрастом я перестал мечтать, тем более за будущее своих подчинённых. Раньше я мечтал о большой семье — трёх детях, двух мальчиках и девочке. А сейчас я здесь — ни семьи, ни детей, на меня иногда давит этот груз, поделился офицер.Поэтому сама по себе мечта иногда вредна, вместо нее нужна цель, к которой ты идёшь. И у моих подчинённых такие цели есть, у каждого своя. Для меня главное - чтобы у бойцов была жизнь для их реализации, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240202/1053039581.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сво, спецоперация, бои, бойцы, жизнь, командование, мечта, вс рф