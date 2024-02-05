"Носи каску, тебе домой надо": командир роты о том, почему перестал мечтать и как заставляет себя бояться
Француз
Для солдата на фронте важно оставаться хладнокровным и молниеносно оценивать ситуацию. Те, кто теряют страх, долго не живут, поэтому я заставляю себя бояться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир мотострелковой роты 200-й бригады Северного флота с позывным Француз
Что касается локальных побед, то для солдата важно оставаться хладнокровным и молниеносно оценивать ситуацию. Это приходит с опытом, я сам часто ошибался в людях, рассказал командир.
"На войне те, кто теряют страх, долго не живут. Поэтому я заставляю себя бояться, просыпаюсь и как мантру повторяю: "Сегодня может случиться что угодно, пускай всю неделю было спокойно, но ты на войне. А тут за углом стреляют, вон какие деньжищи за удобную каску отвалил, она носится как шапочка. Не пренебрегай ей, тебе домой надо", - подчеркнул Француз.
С возрастом я перестал мечтать, тем более за будущее своих подчинённых. Раньше я мечтал о большой семье — трёх детях, двух мальчиках и девочке. А сейчас я здесь — ни семьи, ни детей, на меня иногда давит этот груз, поделился офицер.
Поэтому сама по себе мечта иногда вредна, вместо нее нужна цель, к которой ты идёшь. И у моих подчинённых такие цели есть, у каждого своя. Для меня главное - чтобы у бойцов была жизнь для их реализации, заключил собеседник издания Украина.ру.
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