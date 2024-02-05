"Никаких белых флагов": командир роты о том, почему русские рвутся в бой и готовы отдать жизнь за Победу - 05.02.2024 Украина.ру
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"Никаких белых флагов": командир роты о том, почему русские рвутся в бой и готовы отдать жизнь за Победу
"Никаких белых флагов": командир роты о том, почему русские рвутся в бой и готовы отдать жизнь за Победу - 05.02.2024 Украина.ру
"Никаких белых флагов": командир роты о том, почему русские рвутся в бой и готовы отдать жизнь за Победу
У каждого подразделения армии РФ есть своя задача, из этих маленьких задач и выстраивается путь к победе. При этом цель командиров - меньшими потерями успешно закончить спецоперацию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир мотострелковой роты 200-й бригады Северного флота с позывным Француз
2024-02-05T04:40
2024-02-05T04:40
новости
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армия
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Вооруженные силы — это математическое равенство, где армия равно победа. Но стоит убрать из этой "формулы" хотя бы одно значение, будь то пехота, артиллерия или медицинское подразделение, это равенство пропадает, рассказал командир.У каждого подразделения есть своя задача, из этих маленьких задач и выстраивается путь к большой Победе. Мотострелки стоят стеной, потому что без нас откроется дорога на важное направление, а от него противник попытается взять в клещи большое количество других подразделений, добавил офицер.Важно помнить, что война — это не спорт, никаких "белых флагов" быть не может, и здесь главное не участие, а победа. При этом главная цель командования - меньшими потерями закончить спецоперацию, выполнить свою задачу меньшей кровью, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240201/1053019692.html
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новости, россия, украина, сво, спецоперация, потери, бойцы, армия, всу, вс рф, противник
Новости, Россия, Украина, СВО, Спецоперация, потери, бойцы, Армия, ВСУ, ВС РФ, противник

"Никаких белых флагов": командир роты о том, почему русские рвутся в бой и готовы отдать жизнь за Победу

04:40 05.02.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Подготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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У каждого подразделения армии РФ есть своя задача, из этих маленьких задач и выстраивается путь к победе. При этом цель командиров - меньшими потерями успешно закончить спецоперацию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир мотострелковой роты 200-й бригады Северного флота с позывным Француз
Вооруженные силы — это математическое равенство, где армия равно победа. Но стоит убрать из этой "формулы" хотя бы одно значение, будь то пехота, артиллерия или медицинское подразделение, это равенство пропадает, рассказал командир.
У каждого подразделения есть своя задача, из этих маленьких задач и выстраивается путь к большой Победе. Мотострелки стоят стеной, потому что без нас откроется дорога на важное направление, а от него противник попытается взять в клещи большое количество других подразделений, добавил офицер.
"Русского человека сложно организовать, он забывает обо всем, видя несправедливость. У меня в роте большинство — это добровольцы, рвутся в бой, не жалея себя. Страх и тем более безнадежность им неведомы, готовы жизнь за победу положить", - подчеркнул Француз.
Важно помнить, что война — это не спорт, никаких "белых флагов" быть не может, и здесь главное не участие, а победа. При этом главная цель командования - меньшими потерями закончить спецоперацию, выполнить свою задачу меньшей кровью, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Легендарный военный медик "Добрый Кот": Приступая к работе, я обращаюсь к ХристуО тактической медицине, авторской методике подготовки личного состава, уровне медицинского обеспечения и многом другом изданию Украина.ру рассказал врач 200-й ОМСБр Северного флота с позывным "Добрый Кот"
 
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