Эксперт рассказал, как Запад из замороженных российских активов сделает оружие для убийства русских

"Вы их уже не контролируете": Захарова обратилась к Западу по поводу сбитого Ил-76

Россия решительно осуждает теракты киевского режима и тех, кто сделал их возможными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 января на брифинге