https://ukraina.ru/20240204/1052989436.html
Эксперт рассказал, как Запад из замороженных российских активов сделает оружие для убийства русских
Эксперт рассказал, как Запад из замороженных российских активов сделает оружие для убийства русских - 04.02.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, как Запад из замороженных российских активов сделает оружие для убийства русских
Запад готовится обвинить Россию в крушении самолета Ил-76 с украинскими военнопленными для того, чтобы изъять у России замороженные на Западе активы. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин
2024-02-04T08:30
2024-02-04T08:30
2024-02-04T08:30
новости
ил-76
сша
украина
военная помощь
замороженные активы
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По словам Блохина, судьбу американской военной помощи Украине зависит не от сделки между демократами и республиканцами, а от того, насколько оперативно Запад найдет предлог для конфискации российских активов."Это 300 млрд долларов, а это еще два года войны против России (…) На Западе готовятся именно к этому лакомому куску, американские политики мечтают об этом уже год", - полагает Константин Блохин.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20240126/1052931136.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ил-76, сша, украина, военная помощь, замороженные активы
Новости, Ил-76, США, Украина, военная помощь, замороженные активы
Эксперт рассказал, как Запад из замороженных российских активов сделает оружие для убийства русских
Запад готовится обвинить Россию в крушении самолета Ил-76 с украинскими военнопленными для того, чтобы изъять у России замороженные на Западе активы. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин