Эксперт рассказал, как Запад из замороженных российских активов сделает оружие для убийства русских - 04.02.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как Запад из замороженных российских активов сделает оружие для убийства русских
Эксперт рассказал, как Запад из замороженных российских активов сделает оружие для убийства русских - 04.02.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, как Запад из замороженных российских активов сделает оружие для убийства русских
Запад готовится обвинить Россию в крушении самолета Ил-76 с украинскими военнопленными для того, чтобы изъять у России замороженные на Западе активы. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин
2024-02-04T08:30
2024-02-04T08:30
новости
ил-76
сша
украина
военная помощь
замороженные активы
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По словам Блохина, судьбу американской военной помощи Украине зависит не от сделки между демократами и республиканцами, а от того, насколько оперативно Запад найдет предлог для конфискации российских активов."Это 300 млрд долларов, а это еще два года войны против России (…) На Западе готовятся именно к этому лакомому куску, американские политики мечтают об этом уже год", - полагает Константин Блохин.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20240126/1052931136.html
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новости, ил-76, сша, украина, военная помощь, замороженные активы
Новости, Ил-76, США, Украина, военная помощь, замороженные активы

Эксперт рассказал, как Запад из замороженных российских активов сделает оружие для убийства русских

08:30 04.02.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазрушения в Марьинке Донецкой народной республики
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Запад готовится обвинить Россию в крушении самолета Ил-76 с украинскими военнопленными для того, чтобы изъять у России замороженные на Западе активы. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин
"Легитимно изъять их нельзя, нужно хотя бы обоснование. Для этого будет использован теракт с самолетом Ил-76, который перевозил украинских пленных. Скорее, нас в этом обвинят, а против империи зла все средства хороши", - рассказал эксперт.
По словам Блохина, судьбу американской военной помощи Украине зависит не от сделки между демократами и республиканцами, а от того, насколько оперативно Запад найдет предлог для конфискации российских активов.
"Это 300 млрд долларов, а это еще два года войны против России (…) На Западе готовятся именно к этому лакомому куску, американские политики мечтают об этом уже год", - полагает Константин Блохин.
Полный текст интервью читайте здесь.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
26 января, 17:19
"Вы их уже не контролируете": Захарова обратилась к Западу по поводу сбитого Ил-76Россия решительно осуждает теракты киевского режима и тех, кто сделал их возможными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 января на брифинге
 
НовостиИл-76СШАУкраинавоенная помощьзамороженные активы
 
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