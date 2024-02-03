Байден обматерил Трампа из-за мужа Пелоси. И получил ответ - 03.02.2024 Украина.ру
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Байден обматерил Трампа из-за мужа Пелоси. И получил ответ
Байден обматерил Трампа из-за мужа Пелоси. И получил ответ - 03.02.2024 Украина.ру
Байден обматерил Трампа из-за мужа Пелоси. И получил ответ
Президент США Джо Байден обматерил бывшего главу Белого дома Дональда Трампа за его шутки о нападении на мужа бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси. Об этом сообщило американское издание Politico с пояснением, что сквернословил Байден в разговоре со своими друзьями и близкими помощниками
2024-02-03T09:48
2024-02-03T16:35
новости
джо байден
дональд трамп
мат
нэнси пелоси
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А именно, уточнило Politico, Байден назвал Трампа "больным придурком", наслаждающегося чужими несчастьями, а также сказал: "Какой чертов засранец этот парень". При этом в статье уточняется, что журналисты привели мягкие синонимы употребленных президентом слов.В той же статье журналисты издания подчеркнули, что употребление ненормативной лексики идет вразрез с имиджем действующего хозяина Овального кабинета, позиционирующего себя как человека, стремящегося снизить уровень жестокости в политике.Белый дом отказался от комментариев.А вот предвыборный штаб Трампа отреагировал на скандал, оценив произошедшее как "позор" и оскорбление всех сторонников экс-президента США."Байден только что назвал меня больным придурком! Вы знаете, что он думает так не только обо мне, он думает так о каждом из моих гордых сторонников", - говорится в письме, написанном сторонниками Трампа от его лица.Действующий президент США Джо Байден, которому в ноябре исполнилось 80 лет, часто становится поводом для шуток из-за забывчивости, падений и оговорок. Так, он путал Украину с Ираном, Сирию и Ливию, забывал название Пентагона и имя своего министра обороны, а еще "жал руки" пустоте.Последний такой случай произошел 28 января, когда Байден назвал Трампа "действующим" президентом.В результате экс-губернатор Южной Каролины и экс-представитель США в ООН 51-летняя Никки Хейли предложила в обязательном порядке тестировать всех кандидатов в президенты старше 75 лет на здравость рассудка.Первая леди США Джилл Байден назвала эту идею смехотворной, заявив, что ни она, ни ее муж такой тест проходить не будут. Она подчеркнула, что ее муж пойдет на второй срок, отвергнув основной аргумент противников переизбрания действующего президента, напомнивших, что на момент потенциальной инаугурации Байдену будет 82, а к концу срока - 86 лет.Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. В списке кандидатов - экс-глава Белого дома Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бывший постпред США при ООН Никки Хейли.
https://ukraina.ru/20240128/1052942148.html
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новости, джо байден, дональд трамп, мат, нэнси пелоси
Новости, Джо Байден, Дональд Трамп, мат, Нэнси Пелоси

Байден обматерил Трампа из-за мужа Пелоси. И получил ответ

09:48 03.02.2024 (обновлено: 16:35 03.02.2024)
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© AP
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Президент США Джо Байден обматерил бывшего главу Белого дома Дональда Трампа за его шутки о нападении на мужа бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси. Об этом сообщило американское издание Politico с пояснением, что сквернословил Байден в разговоре со своими друзьями и близкими помощниками
А именно, уточнило Politico, Байден назвал Трампа "больным придурком", наслаждающегося чужими несчастьями, а также сказал: "Какой чертов засранец этот парень". При этом в статье уточняется, что журналисты привели мягкие синонимы употребленных президентом слов.
В той же статье журналисты издания подчеркнули, что употребление ненормативной лексики идет вразрез с имиджем действующего хозяина Овального кабинета, позиционирующего себя как человека, стремящегося снизить уровень жестокости в политике.
Белый дом отказался от комментариев.
А вот предвыборный штаб Трампа отреагировал на скандал, оценив произошедшее как "позор" и оскорбление всех сторонников экс-президента США.
"Байден только что назвал меня больным придурком! Вы знаете, что он думает так не только обо мне, он думает так о каждом из моих гордых сторонников", - говорится в письме, написанном сторонниками Трампа от его лица.
Действующий президент США Джо Байден, которому в ноябре исполнилось 80 лет, часто становится поводом для шуток из-за забывчивости, падений и оговорок. Так, он путал Украину с Ираном, Сирию и Ливию, забывал название Пентагона и имя своего министра обороны, а еще "жал руки" пустоте.
Последний такой случай произошел 28 января, когда Байден назвал Трампа "действующим" президентом.
Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
28 января, 10:02
Байден назвал Трампа "действующим президентом"Президент США Джо Байден назвал Дональда Трампа "действующим" президентом. Об этом Байден заявил на ужине демократической партии в штате Южная Каролина. Трансляцию мероприятия вел канал C-Span
В результате экс-губернатор Южной Каролины и экс-представитель США в ООН 51-летняя Никки Хейли предложила в обязательном порядке тестировать всех кандидатов в президенты старше 75 лет на здравость рассудка.
Первая леди США Джилл Байден назвала эту идею смехотворной, заявив, что ни она, ни ее муж такой тест проходить не будут. Она подчеркнула, что ее муж пойдет на второй срок, отвергнув основной аргумент противников переизбрания действующего президента, напомнивших, что на момент потенциальной инаугурации Байдену будет 82, а к концу срока - 86 лет.
- РИА Новости, 1920, 14.03.2023
14 марта 2023, 14:29
Байден забыл, что он главнокомандующий СШАВо время выступления на военной базе Point Loma в Калифорнии президент США Джо Байден усомнился в том, что он главнокомандующий армии Соединенных Штатов. Этот вопрос лидер нации задал сам себе, но ответа не получил. Фрагмент его выступления был опубликован 13 марта в расшифровке на сайте "Белого дома", а кадры видео появились в соцчетях
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. В списке кандидатов - экс-глава Белого дома Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бывший постпред США при ООН Никки Хейли.
 
НовостиДжо БайденДональд ТрампматНэнси Пелоси
 
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