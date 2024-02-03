https://ukraina.ru/20240203/1053066181.html

Байден обматерил Трампа из-за мужа Пелоси. И получил ответ

Байден обматерил Трампа из-за мужа Пелоси. И получил ответ - 03.02.2024 Украина.ру

Байден обматерил Трампа из-за мужа Пелоси. И получил ответ

Президент США Джо Байден обматерил бывшего главу Белого дома Дональда Трампа за его шутки о нападении на мужа бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси. Об этом сообщило американское издание Politico с пояснением, что сквернословил Байден в разговоре со своими друзьями и близкими помощниками

2024-02-03T09:48

2024-02-03T09:48

2024-02-03T16:35

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А именно, уточнило Politico, Байден назвал Трампа "больным придурком", наслаждающегося чужими несчастьями, а также сказал: "Какой чертов засранец этот парень". При этом в статье уточняется, что журналисты привели мягкие синонимы употребленных президентом слов.В той же статье журналисты издания подчеркнули, что употребление ненормативной лексики идет вразрез с имиджем действующего хозяина Овального кабинета, позиционирующего себя как человека, стремящегося снизить уровень жестокости в политике.Белый дом отказался от комментариев.А вот предвыборный штаб Трампа отреагировал на скандал, оценив произошедшее как "позор" и оскорбление всех сторонников экс-президента США."Байден только что назвал меня больным придурком! Вы знаете, что он думает так не только обо мне, он думает так о каждом из моих гордых сторонников", - говорится в письме, написанном сторонниками Трампа от его лица.Действующий президент США Джо Байден, которому в ноябре исполнилось 80 лет, часто становится поводом для шуток из-за забывчивости, падений и оговорок. Так, он путал Украину с Ираном, Сирию и Ливию, забывал название Пентагона и имя своего министра обороны, а еще "жал руки" пустоте.Последний такой случай произошел 28 января, когда Байден назвал Трампа "действующим" президентом.В результате экс-губернатор Южной Каролины и экс-представитель США в ООН 51-летняя Никки Хейли предложила в обязательном порядке тестировать всех кандидатов в президенты старше 75 лет на здравость рассудка.Первая леди США Джилл Байден назвала эту идею смехотворной, заявив, что ни она, ни ее муж такой тест проходить не будут. Она подчеркнула, что ее муж пойдет на второй срок, отвергнув основной аргумент противников переизбрания действующего президента, напомнивших, что на момент потенциальной инаугурации Байдену будет 82, а к концу срока - 86 лет.Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. В списке кандидатов - экс-глава Белого дома Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бывший постпред США при ООН Никки Хейли.

https://ukraina.ru/20240128/1052942148.html

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новости, джо байден, дональд трамп, мат, нэнси пелоси