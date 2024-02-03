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"Войска первой линии прорыва": политолог о том, как НАТО готовит новый план Барбаросса против России

"Войска первой линии прорыва": политолог о том, как НАТО готовит новый план Барбаросса против России - 03.02.2024 Украина.ру

"Войска первой линии прорыва": политолог о том, как НАТО готовит новый план Барбаросса против России

НАТО сконцентрирует свои ударные силы против Калининградского анклава. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин

2024-02-03T04:20

2024-02-03T04:20

2024-02-03T04:20

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На уровне дискуссий ведутся разговоры о переброске 35 тысяч военнослужащих Германии в Польшу к границам с Россией и Белоруссией в районе Калининграда. Кроме того, в Польше уже есть американский контингент, а в Литве формируется немецкая танковая бригада. Эти соединения можно рассматривать как войска первой линии прорыва.Включение Швеции и Финляндии серьезно усиливает позиции Альянса в Балтийском море. У Швеции, несмотря на ее скромный военный потенциал, – боеспособный флот. Наряду с Германией Швеция и Норвегия имеют технологии строительства дизельных подлодок с анаэробной установкой. А в условиях внутренних морей, как Балтийское и Чёрное, эти суда оправдывают свое существование.Российские дизельные подлодки участвовали в кампании в Сирии. Поэтому недооценивать потенциал этих двух стран, а Финляндия – еще и увеличение потенциального фронта противостояния на 1300 км, – не следует.А с учетом сложностей с Панамским каналом из-за обмеления питающего его озера самым привлекательным путем для логистики является Северный морской путь. С учетом состояния льдов и усиления ледокольной флотилии России пропускная способность Севморпути может резко повыситься.По неподтвержденным данным, у России и Китая есть план совместного освоения Севморпути для обеспечения логистики по этому кратчайшему коридору. Добавим сюда планы России и Ирана создать коридор север-юг для кратчайшего пути между Индией и Европой – здесь можно понять планы НАТО по попытке блокировать Россию в Арктике. Не говоря уже о планах на запасы углеводородов на Арктическом шельфе.Поэтому наиболее уязвимые позиции – это Калининград и Арктика. А вступление Финляндии и Швеции в НАТО – серьёзное усиление позиций блока не только на Балтике, но и в арктическом регионе.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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польша

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швеция

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новости, нато, россия, германия, польша, арктика, швеция, норвегия, финляндия