"Войска первой линии прорыва": политолог о том, как НАТО готовит новый план Барбаросса против России - 03.02.2024 Украина.ру
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"Войска первой линии прорыва": политолог о том, как НАТО готовит новый план Барбаросса против России
"Войска первой линии прорыва": политолог о том, как НАТО готовит новый план Барбаросса против России - 03.02.2024 Украина.ру
"Войска первой линии прорыва": политолог о том, как НАТО готовит новый план Барбаросса против России
НАТО сконцентрирует свои ударные силы против Калининградского анклава. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
2024-02-03T04:20
2024-02-03T04:20
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На уровне дискуссий ведутся разговоры о переброске 35 тысяч военнослужащих Германии в Польшу к границам с Россией и Белоруссией в районе Калининграда. Кроме того, в Польше уже есть американский контингент, а в Литве формируется немецкая танковая бригада. Эти соединения можно рассматривать как войска первой линии прорыва.Включение Швеции и Финляндии серьезно усиливает позиции Альянса в Балтийском море. У Швеции, несмотря на ее скромный военный потенциал, – боеспособный флот. Наряду с Германией Швеция и Норвегия имеют технологии строительства дизельных подлодок с анаэробной установкой. А в условиях внутренних морей, как Балтийское и Чёрное, эти суда оправдывают свое существование.Российские дизельные подлодки участвовали в кампании в Сирии. Поэтому недооценивать потенциал этих двух стран, а Финляндия – еще и увеличение потенциального фронта противостояния на 1300 км, – не следует.А с учетом сложностей с Панамским каналом из-за обмеления питающего его озера самым привлекательным путем для логистики является Северный морской путь. С учетом состояния льдов и усиления ледокольной флотилии России пропускная способность Севморпути может резко повыситься.По неподтвержденным данным, у России и Китая есть план совместного освоения Севморпути для обеспечения логистики по этому кратчайшему коридору. Добавим сюда планы России и Ирана создать коридор север-юг для кратчайшего пути между Индией и Европой – здесь можно понять планы НАТО по попытке блокировать Россию в Арктике. Не говоря уже о планах на запасы углеводородов на Арктическом шельфе.Поэтому наиболее уязвимые позиции – это Калининград и Арктика. А вступление Финляндии и Швеции в НАТО – серьёзное усиление позиций блока не только на Балтике, но и в арктическом регионе.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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новости, нато, россия, германия, польша, арктика, швеция, норвегия, финляндия
Новости, НАТО, Россия, Германия, Польша, Арктика, Швеция, Норвегия, Финляндия

"Войска первой линии прорыва": политолог о том, как НАТО готовит новый план Барбаросса против России

04:20 03.02.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкКомандно-штабные учения "Кавказ-2020"
Командно-штабные учения Кавказ-2020 - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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НАТО сконцентрирует свои ударные силы против Калининградского анклава. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
На уровне дискуссий ведутся разговоры о переброске 35 тысяч военнослужащих Германии в Польшу к границам с Россией и Белоруссией в районе Калининграда. Кроме того, в Польше уже есть американский контингент, а в Литве формируется немецкая танковая бригада. Эти соединения можно рассматривать как войска первой линии прорыва.
Включение Швеции и Финляндии серьезно усиливает позиции Альянса в Балтийском море. У Швеции, несмотря на ее скромный военный потенциал, – боеспособный флот. Наряду с Германией Швеция и Норвегия имеют технологии строительства дизельных подлодок с анаэробной установкой. А в условиях внутренних морей, как Балтийское и Чёрное, эти суда оправдывают свое существование.
Российские дизельные подлодки участвовали в кампании в Сирии. Поэтому недооценивать потенциал этих двух стран, а Финляндия – еще и увеличение потенциального фронта противостояния на 1300 км, – не следует.
"НАТО выходит на позиции времен плана Барбаросса за исключением Калининградского анклава, то есть в 1941 году немцы и их союзники ударили по границе от севера Финляндии до Румынии. И сейчас это географическое положение строго повторяется. Особое внимание наши "партнеры" уделяют арктическому региону, потому что в условиях глобальной нестабильности на Ближнем Востоке с учетом угроз США начать военные действия против Ирана и планов Байдена послать сухопутный контингент в Йемен для войны с хуситами проливы в Красном море могут быть на несколько лет станут зоной, опасной для гражданского судоходства", - считает эксперт.
А с учетом сложностей с Панамским каналом из-за обмеления питающего его озера самым привлекательным путем для логистики является Северный морской путь. С учетом состояния льдов и усиления ледокольной флотилии России пропускная способность Севморпути может резко повыситься.
По неподтвержденным данным, у России и Китая есть план совместного освоения Севморпути для обеспечения логистики по этому кратчайшему коридору. Добавим сюда планы России и Ирана создать коридор север-юг для кратчайшего пути между Индией и Европой – здесь можно понять планы НАТО по попытке блокировать Россию в Арктике. Не говоря уже о планах на запасы углеводородов на Арктическом шельфе.
Поэтому наиболее уязвимые позиции – это Калининград и Арктика. А вступление Финляндии и Швеции в НАТО – серьёзное усиление позиций блока не только на Балтике, но и в арктическом регионе.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиНАТОРоссияГерманияПольшаАрктикаШвецияНорвегияФинляндия
 
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