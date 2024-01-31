https://ukraina.ru/20240131/1053008889.html

Александр Камкин: России готовят новый "1941 год" в Арктике, пока "кроликов" из ВСУ отправляют на "мясо"

Александр Камкин: России готовят новый "1941 год" в Арктике, пока "кроликов" из ВСУ отправляют на "мясо" - 31.01.2024 Украина.ру

Александр Камкин: России готовят новый "1941 год" в Арктике, пока "кроликов" из ВСУ отправляют на "мясо"

НАТО выходит на позиции времен плана Барбаросса за исключением Калининградского анклава, то есть в 1941 году немцы и их союзники ударили по границе от севера Финляндии до Румынии. И сейчас это географическое положение строго повторяется, считает политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин

2024-01-31T16:54

2024-01-31T16:54

2024-01-31T16:54

интервью

россия

1941

арктика

кролики

всу

балтика

финляндия

швеция

германия

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО Steadfast Defender-2024 ("Стойкий защитник-2024") начались 31 января. Маневры продлятся четыре месяца. НАТО планирует задействовать для участия в маневрах 90 тысяч военнослужащих. В рамках масштабных учений пройдут маневры бундесвера Quadriga. По словам генерального инспектор бундесвера Карстена Бройера, "Германия - основа обороны Европы".- Александр, эти маневры – демонстрация возросшей мощи немецкой армии на фоне конфликта на Украине?- От былой мощи немецкой армии остались одни воспоминания. В годы холодной войны Бундесвер действительно составлял костяк сухопутной группировки НАТО в Западной Европе наряду с французской армии, оккупационными американо-британскими войсками на территории Германии, которые до сих пор сохраняют свое присутствие, хотя и не в таком масштабе, как в годы холодной войны.Но с объединением ФРГ и ГДР в 1990 году Германия постепенно отодвигала на второй план военную составляющую, проводя политическую и экономическую экспансию на востоке Европы – на Балканах и постсоветском пространстве. Это отвечало интересам немецкого бизнеса и внешней политики, которая после объединения страны искала свое место в мире.Бундесвер сокращали, сокращали военные ассигнования, а немецкий ВПК стал экспортно-ориентированным. При скромном количестве "Леопардов" в немецкой армии, порядка 200 штук, сотнями техника шла на экспорт в Турцию, Саудовскую Аравию, Латинскую Америку, не говоря уже о союзниках по НАТО – даже нейтральная Швейцария закупала немецкую бронетехнику.Генеральный инспектор бундесвера и инспектор сухопутных войск, ВВС и ВМФ как раз отвечает за реализацию военной доктрины страны. Министр обороны в большей степени – менеджер, сейчас главами минобороны становятся люди, далекие от армии. Вспомним Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Урсулу он дер Ляйен, Кристину Ламбрехт, которые в военном деле понимали весьма ограниченно.В условиях деградации вооружённых сил в целом в европейских странах бундесвер сохраняет определённый потенциал. Вчера я изучал статистику боевого потенциала армий мира. Из европейских стран-участниц НАТО в первую десятку входит только Великобритания, Германия – на 15-й позиции, что говорит о весьма скромном потенциале бундесвера в наши дни. Но баллы Британии добавила ее ядерная составляющая. Поэтому, чтобы реализовать амбициозные планы Шольца и Писториуса по выводу бундесвера на принципиально новый уровень, потребуются многомиллиардные вложения.В 2023 году было принято решение о создании фонда для перевооружения бундесвера в 100 млрд евро. Но большая часть этих денег будет потрачена на закупку американской техники, систем ПВО, связи, истребителей F-35. Писториус недавно и заявил, что в ближайшие 5-8 лет бундесвер должен готовиться к военному противостоянию с Россией. Восемь лет — это примерно столько, сколько требуется на эксплуатацию принципиально новых видов вооружений.Сейчас на Украине западные специалисты оценивают эффективность своих и российских видов вооружений, чтобы готовиться к агрессивной войне против России в условиях войны нового поколения.- На каких театрах может развернуться это вооруженное противостояние?- Наиболее уязвим Калининградский анклав. НАТО сконцентрирует свои ударные силы, американский контингент в Польше, активно создается в Литве развертывание немецкой танковой бригады, туда перебрасывают танковый и мотопехотный батальоны и части обеспечения. На уровне дискуссий ведутся разговоры о переброске 35 тысяч военнослужащих Германии в Польшу к границам с Россией и Белоруссией в районе Калининграда. Их можно рассматривать как войска первой линии прорыва.Включение Швеции и Финляндии серьезно усиливает позиции Альянса в Балтийском море. У Швеции, несмотря на ее скромный военный потенциал, – боеспособный флот. Наряду с Германией Швеция и Норвегия имеют технологии строительства дизельных подлодок с анаэробной установкой. А в условиях внутренних морей, как Балтийское и Чёрное, эти суда оправдывают свое существование. Российские дизельные подлодки участвовали в кампании в Сирии. Поэтому недооценивать потенциал этих двух стран, а Финляндия – еще и увеличение потенциального фронта противостояния на 1300 км, – не следует.НАТО выходит на позиции времен плана Барбаросса за исключением Калининградского анклава, то есть в 1941 году немцы и их союзники ударили по границе от севера Финляндии до Румынии. И сейчас это географическое положение строго повторяется.Особое внимание наши "партнеры" уделяют арктическому региону, потому что в условиях глобальной нестабильности на Ближнем Востоке с учетом угроз США начать военные действия против Ирана и планов Байдена послать сухопутный контингент в Йемен для войны с хуситами проливы в Красном море могут быть на несколько лет станут зоной, опасной для гражданского судоходства.А с учетом сложностей с Панамским каналом из-за обмеления питающего его озера самым привлекательным путем для логистики является Северный морской путь. С учетом состояния льдов и усиления ледокольной флотилии России пропускная способность Севморпути может резко повыситься. По неподтвержденным данным, у России и Китая есть план совместного освоения Севморпути для обеспечения логистики по этому кратчайшему коридору. Добавим сюда планы России и Ирана создать коридор север-юг для кратчайшего пути между Индией и Европой – здесь можно понять планы НАТО по попытке блокировать Россию в Арктике. Не говоря уже о планах на запасы углеводородов на Арктическом шельфе.Поэтому наиболее уязвимые позиции – это Калининград и Арктика. А вступление Финляндии и Швеции в НАТО – серьёзное усиление позиций блока не только на Балтике, но и в арктическом регионе.- Какова роль Вооруженных сил Украины в этом раскладе? Максимально оттянуть силы России, пока Запад готовится к войне?- По факту это пушечное мясо или подопытные кролики. На Украине Запад обкатывает принципиально новую технологию ведения боевых действий. И, безусловно, это максимальное ослабление России в военном и экономическом плане. Понятно, что заявления о победе Украины делаются только для прессы.- Вы говорите, что Германия постепенно выходит на позиции плана Барабаросса. Как нам не повторить разгром 1941 года?- В данном случае это коллективная Германия. Как гласит народная мудрость: если драка неизбежна, надо бить первым. Следует более интенсивно вести разведку, анализировать противника. Не секрет, что в марте-апреле 1941 года германские спецслужбы активно снабжали дезинформацией, что подорвало доверие Сталина к советской разведке. То есть максимизация усилий на этом направлении и полное избавление от иллюзий возобновления мирного диалога с Западом, потому что еще сильны позиции ждунов, которые думают, что завтра они проснутся в старом добром мире, где не было угрозы военной конфронтации. Мир меняется и надо иметь смелость признать это. В ближайшие годы нужно готовиться к серьезным вызовам.

https://ukraina.ru/20221123/1041062337.html

https://ukraina.ru/20240131/1053004255.html

https://ukraina.ru/20240131/1053000619.html

https://ukraina.ru/20240131/1052991447.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, россия, 1941, арктика, кролики, всу, балтика, финляндия, швеция, германия, украина, нато